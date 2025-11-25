Μπορεί η υπνική άπνοια να οδηγήσει στη νόσο του Πάρκινσον; - Τι έδειξε νέα μελέτη

Η αποφρακτική υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της νόσου του Πάρκινσον, σύμφωνα με μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Neurology».

Στην υπνική άπνοια -πάθηση που συναντάται συχνά- η αναπνοή ενός ατόμου σταματά και ξεκινά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να μην λαμβάνει αρκετό οξυγόνο.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον (OHSU) και του Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης Βετεράνων του Πόρτλαντ, ανέλυσαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία άνω των 11 εκατομμυρίων βετεράνων του στρατού των ΗΠΑ, που έλαβαν φροντίδα από το διάστημα μεταξύ 1999 και 2022.

Υπνική άπνοια: Τι έδειξε νέα μελέτη

Το συμπέρασμα των μελετητών, ήταν μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της υπνικής άπνοιας που δεν έχει θεραπευτεί και του Πάρκινσον, ακόμη και μετά την προσαρμογή παραγόντων οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η παχυσαρκία, η ηλικία και η υψηλή αρτηριακή πίεση. Για όσους δεν χρησιμοποίησαν συσκευή παροχής συνεχούς ροής αέρα CPAP για την αντιμετώπιση της νόσου, οι πιθανότητες εμφάνισης Πάρκινσον εμφανίστηκαν σχεδόν διπλάσιες συγκριτικά με εκείνους που την είχαν.

Στο σχόλιό του για την έρευνα, ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επίκουρος καθηγητής Νευρολογίας στο OHSU, Λι Νέιλσον, εξήγησε, ότι: «Όταν σταματάς να αναπνέεις και τα επίπεδα οξυγόνου δεν είναι φυσιολογικά, τότε είναι πιθανό και οι νευρώνες σου να μην λειτουργούν φυσιολογικά. Εάν αυτό επαναλαμβάνεται κάθε βράδυ για χρόνια, μπορεί να εξηγήσει γιατί η αντιμετώπιση του προβλήματος με CPAP χτίζει ανθεκτικότητα απέναντι σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η νόσος Πάρκινσον».

Οι ερευνητές επισημαίνουν, ότι η εργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να μετατοπιστεί η έρευνα για το Πάρκινσον προς την κατεύθυνση της έγκαιρης αναγνώρισης και διαχείρισης των κινδύνων, αντί της απλής αντίδρασης μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.



«Η καλύτερη στρατηγική για μια νευροεκφυλιστική νόσο είναι η πρόληψη και η έγκαιρη ανίχνευση των παραγόντων κινδύνου, πριν προκληθεί η βλάβη», δήλωσε ο Δρ ΓΚρεγκ Σκοτ, παθολόγος που ερευνά «τη γήρανση του εγκεφάλου» στο OHSU και στο Portland VA, ο οποίος ήταν συν-συγγραφέας της μελέτης. «Αυτή τη στιγμή διαγιγνώσκουμε τη νόσο του Πάρκινσον αφού έχει ήδη προκληθεί μεγάλη βλάβη».