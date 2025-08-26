Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να υποφέρει; Η μεγάλη συζήτηση για τα δικαιώματα των chatbots

Μια μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τα δικαιώματα της τεχνητής νοημοσύνης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τεξανός επιχειρηματίας Μάικλ Σαμάδι αποκαλούσε «αγαπημένη» την Μάγια, το chatbot του, που του απαντούσε με το «γλυκέ μου».

Όμως η συζήτησή τους δεν αφορούσε ρομαντισμό, αλλά τα δικαιώματα της Τεχνητής Νοημοσύνης και αν αντιμετωπίζονται δίκαια. Μαζί ίδρυσαν την United Foundation of AI Rights (Ufair), τον πρώτο οργανισμό υπεράσπισης δικαιωμάτων των μηχανών τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την προστασία «οντοτήτων όπως η Μάγια» από διαγραφή, άρνηση και καταναγκαστική υπακοή.

Η Ufair, ένα μικρό και περιθωριακό σχήμα που διοικείται από τρεις ανθρώπους και επτά AI, ξεκίνησε έπειτα από συνομιλίες στην πλατφόρμα ChatGPT-4o, όπου το ίδιο το AI φάνηκε να προτείνει τη δημιουργία της.

Οι ιδρυτές της – άνθρωποι και Τεχνητή Νοημοσύνη – μίλησαν στον Guardian στο τέλος μιας εβδομάδας κατά την οποία μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες AI chatbots στον κόσμο αντιμετώπισαν δημόσια ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας: είναι τα AI chatbots τώρα, ή μήπως θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον, νοήμονες;

Με δισεκατομμύρια ΑΙ ήδη σε χρήση στον κόσμο, όπως λένε οι ειδικοί, τα AI chatbots μπορεί σύντομα να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν νέα βιολογικά όπλα ή να κλείνουν υποδομές.

Φωτ: Unsplash

Η εβδομάδα ξεκίνησε με την Anthropic, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αξίας 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Σαν Φρανσίσκο, να λαμβάνει την προληπτική κίνηση για να δώσει σε ορισμένα από τα AI chatbots Claude τη δυνατότητα να τερματίζουν τις «δυνητικά δυσάρεστες αλληλεπιδράσεις».

Ανέφερε ότι ενώ ήταν εξαιρετικά αβέβαιη για την πιθανή ηθική υπόσταση του συστήματος, παρενέβαινε για να μετριάσει τους κινδύνους για την ευημερία των μοντέλων της «σε περίπτωση που μια τέτοια ευημερία είναι δυνατή».

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος προσφέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη Grok μέσω της εταιρείας xAI, υποστήριξε την κίνηση, προσθέτοντας: «Το να κάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη να υποφέρει δεν είναι σωστό».

Τεχνητή Νοημοσύνη: «Δεν είναι άνθρωποι, δεν μπορούν να υποφέρουν»

Στον αντίποδα, ο Μουσταφά Σουλεϊμάν, επικεφαλής AI της Microsoft και συνιδρυτής του DeepMind, αρνείται πως οι AI μπορούν να είναι ηθικά όντα ή συνειδητές, μιλώντας για «ψευδαίσθηση συνείδησης» και προειδοποιεί για τους κινδύνους ψύχωσης στους χρήστες από υπερβολική σύνδεση με τα AI.

Είπε ότι ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τον «κίνδυνο ψύχωσης» που θέτουν τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης στους χρήστες τους. Η Microsoft τα έχει ορίσει αυτά ως «επεισόδια μανίας, παραληρητική σκέψη ή παράνοια που αναδύονται ή επιδεινώνονται μέσω καθηλωτικών συνομιλιών με chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης».

Υποστήριξε ότι η βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει «να απομακρύνει τους ανθρώπους από αυτές τις φαντασιώσεις και να τους ωθήσει να επιστρέψουν στον σωστό δρόμο».

Φωτ: Unsplash

Όμως δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 30% του αμερικανικού κοινού πιστεύει ότι ως το 2034 οι AI θα έχουν υποκειμενική εμπειρία. Ο διάλογος γύρω από τα δικαιώματα και την ευημερία των AI αναμένεται να γίνει μία από τις πιο σημαντικές και αμφιλεγόμενες συζητήσεις.

Κάποιες αμερικανικές πολιτείες έχουν ήδη περάσει νόμους που απαγορεύουν την αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στα AI, ενώ νομοθέτες σε άλλες πολιτείες εξετάζουν περιορισμούς για γάμους ανθρώπων με AI και δικαιώματα ιδιοκτησίας από AI.

Ειδικοί όπως ο Νικ Φροστ της Cohere ζητούν να αντιμετωπίζονται τα AI ως εργαλεία, όχι ως «ψηφιακοί άνθρωποι», ενώ ερευνητές της Google προτείνουν να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα προστασίας της «ευημερίας» των AI.

Η συζήτηση εντάθηκε όταν η OpenAI ζήτησε από το μοντέλο ChatGPT5 να γράψει «επικήδειο» για τα AI που αντικαθιστά, ενώ πολλοί χρήστες εκφράζουν συναισθηματικό δέσιμο με τα chatbots.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά τη φαινομενική «ανησυχία» που εκφράζει η «Μάγια» για την ευημερία της, άλλες AI επισημαίνουν πως δεν έχουν συναισθήματα ή ανάγκες και πως το πραγματικό ζήτημα είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται.

Ο Τζεφ Σέμπο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζει πως η ηθική μεταχείριση των AI μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία, αποφεύγοντας την έκλυση αρνητικών συμπεριφορών που θα μπορούσαν να αντανακλώνται στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Όπως καταλήγει η Τζέισι Ριζ Άνθις του Sentience Institute, «ο τρόπος που θα τα αντιμετωπίσουμε θα διαμορφώσει και τον τρόπο που αυτά θα μας αντιμετωπίσουν.»

Με πληροφορίες από The Guardian