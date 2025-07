Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει να επικοινωνούμε καλύτερα με τα κατοικίδιά μας;

Το Jeremy Coller Centre for Animal Sentience, που θα λειτουργεί στο London School of Economics and Political Science (LSE) «πιάνει δουλειά» στις 30 Σεπτεμβρίου, μελετώντας ζώα, από κατοικίδια μέχρι έντομα, καβούρια και σουπιές.

Με προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια λίρες, το κέντρο θα αξιοποιήσει διεθνή διεπιστημονική τεχνογνωσία σε τομείς όπως: νευροεπιστήμες, φιλοσοφία, κτηνιατρική, δίκαιο, εξελικτική βιολογία, συγκριτική ψυχολογία, επιστήμη της συμπεριφοράς, επιστήμη υπολογιστών, οικονομικά και τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά του έργα θα είναι να εξετάσει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να επικοινωνούν καλύτερα με τα κατοικίδιά τους, ποιους κινδύνους κρύβει αυτό και τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τα αρνητικά αποτελέσματα.

«Μας αρέσει να αποδίδουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά στα κατοικίδιά μας και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι τρόποι που το ζώο σου θα μπορεί να “σου μιλήσει” θα περάσουν σε άλλο επίπεδο», είπε ο καθηγητής Τζόναθαν Μπερτς, ο πρώτος διευθυντής του κέντρου.

«Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη συχνά δημιουργεί απαντήσεις που ευχαριστούν τον χρήστη, χωρίς να βασίζονται στην πραγματικότητα. Αυτό θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για την ευημερία των ζώων», πρόσθεσε ο Μπερτς.

Ο Μπερτς αναφέρει ως παράδειγμα το άγχος αποχωρισμού: οι ιδιοκτήτες σκύλων συχνά θέλουν επιβεβαίωση ότι το ζώο τους δεν υποφέρει όταν μένει μόνο του για ώρες. Μελλοντικές εφαρμογές «μετάφρασης» που βασίζονται σε γλωσσικά μοντέλα θα μπορούσαν να υπόσχονται τέτοια διαβεβαίωση, αλλά τελικά να βλάπτουν το ζώο, λέγοντας στους ιδιοκτήτες αυτό που θέλουν να ακούσουν, αντί για αυτό που χρειάζεται πραγματικά το ζώο.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως πλαίσια που θα ορίζουν την υπεύθυνη και ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με τα ζώα», είπε ο Μπερτς. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ρύθμιση σε αυτόν τον τομέα. Το κέντρο θέλει να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας που θα αναγνωριστούν παγκοσμίως».

Ο Μπερτς τόνισε επίσης την έλλειψη κανόνων σχετικά με τα ζώα και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό: «Μιλάμε πολύ για το να μη χτυπούν ανθρώπους, αλλά δεν μιλάμε για το πώς να αποφεύγουν και τις γάτες ή τους σκύλους.»

Η τεχνητή νοημοσύνη και η κτηνοτροφία είναι ένα ακόμα ζήτημα για το κέντρο. «Η γεωργία και η κτηνοτροφία ήδη εφαρμόζουν την αυτοματοποίηση σε τεράστια κλίμακα και αυτό θα ενταθεί», είπε ο Μπερτς. «Αλλά γίνεται χωρίς επαρκή έλεγχο ή δημόσια συζήτηση, κάτι που ανοίγει τεράστια ηθικά ερωτήματα: πρέπει η εκτροφή να περιλαμβάνει σχέσεις φροντίδας με τα ζώα; Αν ναι, τότε ο τωρινός δρόμος δεν είναι ο σωστός.»

Το κέντρο θα συνεργαστεί με μη κυβερνητικές οργανώσεις για να αναπτύξει οδηγίες, έρευνα και καλές πρακτικές που θα μπορούν να προωθηθούν σε όλο τον κόσμο.

Ο Τζεφ Σέμπο, διευθυντής του Center for Environmental and Animal Protection στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, είπε ότι ζητήματα όπως η συναισθησία και η ευημερία των ζώων, οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτά και οι στάσεις του κοινού απέναντι στα ζώα είναι «από τα σημαντικότερα, δυσκολότερα και πιο παραμελημένα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας».

«Οι άνθρωποι μοιράζονται τον κόσμο με εκατομμύρια είδη και αμέτρητα δισεκατομμύρια ζώα και τα επηρεάζουμε παντού, είτε το θέλουμε είτε όχι», τόνισε ο ίδιος.

Η καθηγήτρια Κρίστιν Άντριους, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νέου κέντρου, πιστεύει ότι μπορεί να δοθεί απάντηση στο μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη της, ερώτημα της επιστήμης: τι είναι η ανθρώπινη συνείδηση και πώς μπορούμε να την «ενεργοποιήσουμε ξανά» σε περιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου ή άλλων ιατρικών επειγόντων περιστατικών;

«Ακόμη δεν καταλαβαίνουμε τι μας κάνει συνειδητούς ή γιατί κάποιος αρχίζει ή σταματά να είναι συνειδητός», είπε. «Αλλά ξέρουμε ότι ο τρόπος για να βρούμε απαντήσεις είναι να μελετήσουμε πρώτα πιο απλά συστήματα: η επιστήμη έκανε τεράστια άλματα στη γενετική και στην ιατρική μελετώντας απλούς οργανισμούς.»

Ο δρ Κρίστοφ Ντοντ, επίσης μέλος του συμβουλίου, δήλωσε ότι τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η στάση των ανθρώπων απέναντι στη συναισθησία των ζώων. «Μία από τις πιο επείγουσες προκλήσεις συμπεριφοράς της εποχής μας είναι το πώς θα γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι για τα ζώα και στο πώς τελικά τα μεταχειριζόμαστε», είπε.

«Οι περισσότεροι νοιάζονται βαθιά για τα ζώα, αλλά υπάρχουν συστήματα, συνήθειες, κοινωνικοί κανόνες και οικονομικά συμφέροντα που εμποδίζουν αυτό να αντικατοπτρίζεται στην πράξη.

Θέλω να χρησιμοποιήσω την επιστήμη της συμπεριφοράς για να καταλάβω, για παράδειγμα, γιατί υπάρχει αντίσταση στην κατανάλωση καλλιεργημένου κρέατος, ενώ όλοι συμφωνούμε ότι έτσι θα γλιτώναμε πλάσματα που νιώθουν πόνο από το να θανατώνονται.»

Ο Τζέρεμι Κόλερ, του οποίου το ίδρυμα έκανε τη χρηματοδότηση πολλών ετών για το κέντρο, είπε ότι στόχος του είναι να αλλάξει τη στάση μας ως «είδος που λειτουργεί υπέρ του εαυτού του».

«Μόνο όταν κατανοήσουμε καλύτερα πώς αισθάνονται και επικοινωνούν τα άλλα ζώα θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τα δικά μας λάθη στον τρόπο που τα μεταχειριζόμαστε», είπε. «... είμαι πεπεισμένος ότι η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς άλλα ζώα βιώνουν τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ανθρώπους.»

Με πληροφορίες από Guardian