Μπορεί η βραδινή άσκηση να χαλάσει τον ύπνο; Τι δείχνουν οι νέες έρευνες

Για χρόνια, οι ειδικοί υποστήριζαν ότι η άσκηση αργά το βράδυ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο. Τα πιο πρόσφατα όμως ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και σχολιάζουν ότι η βραδινή γυμναστική δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να βοηθήσει, ανάλογα με τον τύπο, την ένταση και την ώρα της προπόνησης.

Οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν ότι οι ήπιες και μέτριας έντασης δραστηριότητες το βράδυ δεν δημιουργούν πρόβλημα στον ύπνο. Μια γρήγορη βόλτα, ένα χαλαρό τρέξιμο ή λίγη γιόγκα μπορούν να μειώσουν το στρες και να βοηθήσουν το σώμα να ηρεμήσει, εξηγεί ο καρδιολόγος αθλητικής ιατρικής Christopher Tanayan. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι δραστηριότητες μπορεί τελικά να δυσκολέψουν τον ύπνο όταν κρατούν για ώρες.

Όταν η άσκηση είναι υψηλής έντασης, ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο. Ορισμένες έρευνες δεν καταγράφουν προβλήματα, άλλες όμως δείχνουν ότι μια απαιτητική προπόνηση λίγο πριν τον ύπνο κάνει πιο δύσκολο το να αποκοιμηθούμε. Ο λόγος είναι ότι η έντονη γυμναστική ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος, ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και αυξάνει τις ορμόνες του στρες. Με απλά λόγια, δίνει στον οργανισμό το μήνυμα ότι δεν είναι η ώρα να χαλαρώσει.

Η προτάσεις των ειδικών για βραδινή άσκηση

Για όσους επιλέγουν έντονη προπόνηση το βράδυ, οι ειδικοί συνιστούν να ολοκληρώνεται τουλάχιστον τρεις ώρες πριν τον ύπνο ώστε να υπάρχει χρόνος για επαναφορά. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή πέρα από το να γυμνάζονται αργά μέσα στην ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση η γυμναστική θεωρείται προτιμότερη από την καθόλου γυμναστική.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε σώμα αντιδρά διαφορετικά. Η καλύτερη τακτική είναι η δοκιμή: να ακολουθούμε το ίδιο πρόγραμμα για μερικές ημέρες και να παρατηρούμε πώς επηρεάζει τον ύπνο και τη συνολική ενέργεια, σημειώνει ο ερευνητής ύπνου Michael Gradisar. Όσοι προτιμούν την υψηλή ένταση ίσως χρειαστεί να αποδεχτούν ότι κάποιες φορές θα κοιμηθούν πιο αργά.

Χρήσιμο επίσης είναι να αποφεύγονται οι έντονες λάμπες και τα πολύ φωτεινά γυμναστήρια πριν τον ύπνο, να περιορίζονται τα καφεϊνούχα αθλητικά ποτά αργά το βράδυ και να μην προηγούνται βαριά γεύματα ακριβώς πριν την προπόνηση.

Συμπερασματικά, η βραδινή άσκηση δεν αποτελεί «απαγορευμένη ζώνη». Με σωστό χρόνο, ήπιες επιλογές και προσοχή στα σήματα του σώματος, μπορεί κανείς να συνδυάσει άνετα τη γυμναστική με έναν καλό νυχτερινό ύπνο.

