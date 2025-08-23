Μπλε δράκος: Τι να κάνει κάποιος αν τον τσιμπήσει - «Μην αγγίζετε ούτε με γάντια»

Οι παραλίες στην πόλη Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα, στη νοτιοανατολική Ισπανία, έκλεισαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά την ανακάλυψη δύο μπλε δράκων, που είναι δηλητηριώδεις θαλάσσιοι γυμνοσάλιαγκες στο νερό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Λόγω της εμφάνισης «του μπλε δράκου (Glaucus atlanticus) και για λόγους ασφάλειας των πολιτών, απαγορεύσαν «κάθε επαφή με το νερό στη θάλασσα σε όλες τις παραλίες μέχρι νέας εντολής», ανέφερε η αστυνομία της Γκουαρνταμάρ σε ανάρτηση στο Facebook την Τετάρτη.

Ο μπλε δράκος, που ονομάστηκε έτσι λόγω της ομοιότητάς του με τα μυθικά πλάσματα, έχει μήκος μόνο περίπου 3 εκατοστά (1,2 ίντσες), αλλά τρέφεται με δηλητηριώδη ζώα, επιτρέποντάς του να παραλύσει θήραμα 300 φορές του μεγέθους του.

«Η επαφή με αυτό το θαλάσσιο ζώο μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει επώδυνα εγκαύματα στο δέρμα», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι παραθεριστές θα πρέπει «να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφεύγουν την άμεση επαφή με αυτά που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στην άμμο».

Μέχρι την Πέμπτη, η απαγόρευση είχε αρθεί και η κολύμβηση επιτρεπόταν, αλλά οι αρχές συνέχισαν να συνιστούν σε όσους πήγαιναν στη θάλασσα, να είναι προσεκτικοί.

Μπλε δράκος: «Μην αγγίζετε ούτε με γάντια» - Σπάνια εμφανίζονται στη Μεσόγειο

Από την π[λευρά του, ο δήμαρχος της πόλης, Χοσέ Λουίς Σάεθ, ζήτησε από το κοινό να ειδοποιήσει τις αρχές εάν δει κάποιον μπλε δράκο και να αποφύγει να το αγγίξει, ακόμα κι αν φοράει γάντια. Συμβούλεψε επίσης, όποιον δεχθεί τσίμπημα, να ξεπλύνει την πληγείσα περιοχή με αλμυρό νερό και να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

Με το ηλιόλουστο κλίμα, τους βραχώδεις βράχους και την πληθώρα παραλιών, η μεσογειακή ακτογραμμή που περιβάλλει το Αλικάντε, είναι ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της Ισπανίας.

Οι μπλε δράκοι σπάνια εμφανίζονται στη Μεσόγειο, και πιο συχνά βρίσκονται στα εύκρατα και τροπικά νερά του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού, όπου παρασύρονται από τα ωκεάνια ρεύματα και τον άνεμο.

