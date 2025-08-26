Mounjaro: Βρετανοί ξεσπούν για την αύξηση στην τιμή - «Ντροπή, ήταν σαν μαγικό φίλτρο και τώρα το χάνω»

Όσοι χρησιμοποιούν το Mounjaro για απώλεια βάρους, δηλώνουν απογοητευμένοι με την είδηση η φαρμακευτική εταιρεία που το κατασκευάζει, Eli Lilly, σχεδιάζει αύξηση της τιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σεπτέμβριο.

Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το φάρμακο, με τους ίδιους να ανησυχούν για την ψυχική και σωματική τους υγεία.

Για τον εκπαιδευόμενο εκπαιδευτή οδήγησης Μάικλ, τα νέα είναι συντριπτικά. «Βρήκα κάτι που άλλαξε τη ζωή μου και τώρα έχει εξαφανιστεί», λέει ο 52χρονος από το Μπράιτον. «Η μόνη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ''εξουθενωμένος''».

Το αρχικό βάρος του Μάικλ τον Απρίλιο ήταν 91,5 κιλά και σε λιγότερο από πέντε μήνες έχει χάσει 16 κιλά, έχοντας σχεδόν φτάσει στο βάρος-στόχο του. Παρά το γεγονός ότι είναι «αρκετά δραστήριος», κάνοντας πάνω από 17.000 βήματα την ημέρα, δεν πιστεύει ότι το βάρος θα παραμείνει αν σταματήσει να παίρνει το Mounjaro.

«Έχω παλέψει με το βάρος όλη μου τη ζωή. Το έχω χάσει στο παρελθόν, αλλά απλώς επιστρέφει. Αλλά το να πληρώσω 330 λίρες για το Mounjaro μετά την αύξηση της τιμής είναι γελοίο. Οπότε το να χάσω αυτό που ήταν σαν μαγικό φίλτρο για μένα είναι τρομερή ντροπή».

Το σχέδιό του ήταν να μειώσει σταδιακά τη χρήση του φαρμάκου απώλειας βάρους, αλλά ανησυχεί ότι οι ελλείψεις μπορεί να το εμποδίσουν αυτό. «Έχω παραγγείλει δύο δόσεις σε μεγαλύτερη ισχύ και θα αγοράσω μερικές επιπλέον, προσπαθώντας να μαντέψω πόσο θα χρειαστώ ακόμη. Με ώθησε να κάνω αυτό που δεν θέλω πραγματικά να κάνω, αλλά δεν νιώθω ότι έχω πολλές επιλογές».

Όπως πολλοί άλλοι, η Πόλι, συνταξιούχος εργαζόμενη στο NHS στα 60 της από το Κάρντιφ, είπε ότι η χρήση του Mounjaro «άλλαξε σημαντικά» τη ζωή της. Όχι μόνο έχει χάσει σχεδόν 25 κιλά, αλλά με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έχει παρατηρήσει ότι η απώλεια βάρους έχει ανακουφίσει τα αναπνευστικά της προβλήματα. «Ήταν δύσκολο να ανέβω σκάλες, αλλά η διαφορά τώρα είναι εκπληκτική».

Αλλά η αύξηση της τιμής του Mounjaro, όπως φαίνεται, είναι απαγορευτική. «Φορτώνω οικονομικά τον εαυτό μου αλλά δεν μπορώ άλλο», λέει.

Πληρώνοντας ιδιωτικά για τις ενέσεις για απώλειας βάρους και με περίπου 15 κιλά να χάσει για να διατηρηθεί άνετα εντός του φυσιολογικού εύρους βάρους της, η Πόλι πιθανότατα θα στραφεί στη χρήση του Wegovy, ενός φθηνότερου ενέσιμου εμβολίου απώλειας βάρους που παράγεται από τη δανική εταιρεία Novo Nordisk. «Δεν τολμώ να σταματήσω», λέει. «Μπορώ σχεδόν να αντέξω οικονομικά το Mounjaro τώρα επειδή ξοδεύω λιγότερα σε φαγητό και όχι σε σνακ, αλλά δεν μπορώ να δικαιολογήσω το νέο κόστος».

Ωστόσο, δεν είναι όλοι πρόθυμοι να αλλάξουν, με πολλούς αναγνώστες να αναφέρουν ότι νιώθουν άνετα χρησιμοποιώντας το Mounjaro και ανησυχούν ότι μπορεί να εμφανίσουν νέες παρενέργειες εάν αλλάξουν. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι το Wegovy είναι λιγότερο αποτελεσματικό για την απώλεια βάρους.

Για τον 64χρονο Κρίστοφερ, οι αυξήσεις τιμών του Mounjaro αποτελούν μια εταιρική αποτυχία από την οποία είναι διατεθειμένος να απομακρυνθεί. «Η Eli Lilly έχει την επιλογή να αντιδράσει στον Τραμπ και φαίνεται ότι επέλεξε να μετακυλίσει στον καταναλωτή του Ηνωμένου Βασιλείου τυχόν ζημίες που μπορεί να έχει στις ΗΠΑ. Είναι απογοητευτικό», λέει.

Ενώ άρχισε να χρησιμοποιεί το Mounjaro μόλις τον Ιανουάριο, αφού αποφάσισε να το πληρώσει ιδιωτικά, έχει ήδη χάσει περίπου 20 κιλά. «Πληρώνω 205 λίρες το μήνα για τη μέγιστη δόση των 15mg», λέει ο συνταξιούχος δικηγόρος από το Γουέαρ του Χερτφορντσάιρ. «Είναι πολύ ακριβό αλλά αποτελεσματικό».

Ο Κρίστοφερ, ο οποίος ήθελε να συνεχίσει να παίρνει το Mounjaro για μερικά ακόμη χρόνια, πιστεύει ότι η αλλαγή στην τιμή θα το καταστήσει υπερβολικά «πολυτέλεια» για αυτόν.

«Νομίζω ότι ο τρόπος που το έχουν κάνει είναι πραγματικά κακός. Υποτίθεται ότι πρέπει να αυξάνετε σταδιακά τη δόση σας, οπότε η εισαγωγή αυξήσεων τιμών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σημαίνει ότι όσοι σταματούν στη μέση της θεραπείας είναι πιθανό να ξαναπάρουν βάρος γρήγορα.

«Ίσως στραφώ σε μια φθηνότερη εναλλακτική λύση, αλλά αναμένω ότι θα απογοητευτώ μόλις σταματήσω να παίρνω το Mounjaro».

Με πληροφορίες από Guardian