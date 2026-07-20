Moonshot:Η Startup που θέλει να αποδείξει ότι η Κίνα δεν έχει μείνει πίσω στην κούρσα του AI

Η κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης Moonshot κυκλοφόρησε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο με δυνατότητες που πλησιάζουν εκείνες των αμερικανικών εργαστηρίων όπως η Anthropic.

Η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες το Kimi K3, το μεγαλύτερο κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους. Ο αριθμός των παραμέτρων αναφέρεται στο μέγεθος του νευρωνικού δικτύου του μοντέλου, με υψηλότερο αριθμό να οδηγεί γενικά σε μεγαλύτερες δυνατότητες.

Η Anthropic δεν έχει αποκαλύψει τις παραμέτρους των μοντέλων της, αλλά ειδικοί του κλάδου εικάζουν ότι το ναυαρχίδα της Claude Opus 4.8 διαθέτει 1,5-2 τρισεκατομμύρια παραμέτρους.

Το K3 ξεπέρασε το Opus 4.8 και το GPT 5.5 της OpenAI στα περισσότερα benchmarks κωδικοποίησης και γενικών AI agent, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η Moonshot. Στα περισσότερα benchmarks εξακολουθούσε να υστερεί του Fable, του ισχυρού μοντέλου που η Anthropic ανέστειλε προσωρινά αφότου οι ΗΠΑ εξέφρασαν ανησυχίες για θέματα κυβερνοασφάλειας.

Πρόσωπα με γνώση της ανάπτυξής του δήλωσαν ότι το K3 είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη ως λεγόμενο open-weight μοντέλο. Δηλαδή Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που τα εκπαιδευμένα βάρη (weights) διατίθενται για δωρεάν λήψη και χρήση. Οι χρήστες μπορούν να τρέξουν το μοντέλο τοπικά ή να το τροποποιήσουν, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα εκπαίδευσης.

Τελικά η Κίνα δεν είναι τόσο πίσω

Η κυκλοφορία του K3 θα μπορούσε να αμφισβητήσει την κοινή πεποίθηση του κλάδου ότι τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης υστερούν κατά οκτώ έως δώδεκα μήνες από τα αμερικανικά όσον αφορά την απόδοση. Το γεγονός ότι είναι open-weight θα αποτελούσε επίσης σημαντική πρόκληση για τα αμερικανικά εργαστήρια όπως η Anthropic και η OpenAI, των οποίων τα ακριβά μοντέλα παραμένουν κλειστά.

Ενώ τα πιο πρόσφατα μοντέλα από τις ΗΠΑ συνεχίζουν να υπερτερούν των κινεζικών εργαλείων στα πιο σύνθετα καθήκοντα, ένας αυξανόμενος αριθμός Αμερικανών επενδυτών τεχνολογίας και στελεχών έχει προειδοποιήσει ότι το χάσμα μειώνεται.

Εταιρείες από τη Silicon Valley μέχρι την Ευρώπη στρέφονται επίσης, σε φθηνότερα κινεζικά μοντέλα για να μειώσουν τους αυξανόμενους λογαριασμούς τους για τεχνολογία από αμερικανικά εργαστήρια.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές μοντέλων των ΗΠΑ έχουν επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη υποδομών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν αρχίσει να χρεώνουν υψηλότερα τέλη στις εταιρείες για πρόσβαση σε αυτά φέτος.

Τα κινεζικά εργαστήρια όπως η Moonshot και η DeepSeek, εν τω μεταξύ, έχουν κυκλοφορήσει open-weight μοντέλα που είναι φθηνότερα στη χρήση και μπορούν να ληφθούν και να τροποποιηθούν από τους χρήστες. Το μοντέλο K2.6 της Moonshot, για παράδειγμα, κοστίζει περίπου το ένα τρίτο του Opus 4.8 της Anthropic.

Με πληροφορίες από Financial Times



