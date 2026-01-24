«Μοιάζει με φούσκα»: Ο Ντέμης Χασάμπης προειδοποιεί για τις επενδύσεις στην AI

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης, προειδοποιεί ότι η έντονη επενδυτική έξαρση στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να μοιάζει με «φούσκα» σε ορισμένα κομμάτια της αγοράς, καθώς βλέπει χρηματοδοτήσεις που δεν συμβαδίζουν με τα πραγματικά εμπορικά δεδομένα.

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι, με ώριμες πλατφόρμες και σταθερά έσοδα, είναι καλύτερα θωρακισμένοι αν έρθει μια διόρθωση.

Μιλώντας στους Financial Times στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο Χασάμπης σημείωσε ότι σε τμήματα του κλάδου η επενδυτική έξαρση έχει αποσυνδεθεί από τα πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα. Ειδικά, στάθηκε στις περιπτώσεις start-ups που προσελκύουν γύρους χρηματοδότησης δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς να έχουν παρουσιάσει προϊόν ή ξεκάθαρη τεχνολογική βάση, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους κινήσεις δύσκολα βιώσιμες. Όπως είπε, είναι πιθανό να ακολουθήσουν διορθώσεις σε τμήματα της αγοράς.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις στο Νταβός, όπου κορυφαία στελέχη του κλάδου απέρριψαν τα σενάρια για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και ο Σάτια Ναντέλα της Microsoft υποστήριξαν ότι η κλίμακα των επενδύσεων αντανακλά τη ζήτηση και το αναπτυξιακό περιθώριο της τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επενδυτών βρέθηκαν πρόσφατα και νέες εταιρείες που συνδέονται με γνωστά ονόματα του χώρου. Η Thinking Machine Lab, start-up που συνδέεται με τη Μίρα Μουράτι, πρώην στέλεχος της OpenAI, αποτιμήθηκε στα 10 δισ. δολάρια περίπου έξι μήνες μετά την ίδρυσή της, παρότι δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες για το τι ακριβώς αναπτύσσει. Την ίδια περίοδο, καταγράφησαν αποχωρήσεις στελεχών από την ομάδα, γεγονός που ενίσχυσε ερωτήματα για τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική της.

Παράλληλα, συζητήσεις προκαλεί και η κούρσα για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, από data centers και εξειδικευμένα chips μέχρι την αυξημένη ανάγκη σε ενέργεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επέκταση αυτή στηρίζεται σε συμφωνίες με σημαντική χρήση δανεισμού και σε προβλέψεις ότι η ζήτηση για AI θα συνεχίσει να αυξάνεται με τους σημερινούς ρυθμούς. Αυτό αυξάνει την ευαισθησία του μοντέλου σε περίπτωση επιβράδυνσης της χρήσης ή πίεσης στα περιθώρια.

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η Google δεν θα επηρεαστεί αν υπάρξει διόρθωση στην αγορά

Ο Χασάμπης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Google θα περάσει χωρίς σοβαρούς κραδασμούς ακόμη και αν υπάρξει διόρθωση στην αγορά. Ανέφερε ότι η ζήτηση για AI μέσα στα προϊόντα της εταιρείας είναι ισχυρή και επικαλέστηκε την εξέλιξη των μοντέλων Gemini, ενώ υποστήριξε ότι ένας όμιλος με μεγάλο, κερδοφόρο επιχειρηματικό υπόβαθρο μπορεί να ενσωματώνει λειτουργίες AI και να αποκομίζει οφέλη παραγωγικότητας σε κλίμακα.

Στο μέτωπο του ανταγωνισμού, ο Χασάμπης είπε ότι οι δυτικές εταιρείες διατηρούν προβάδισμα έναντι της Κίνας. Αναφέρθηκε στο DeepSeek, το κινεζικό μοντέλο που προκάλεσε έντονη κινητικότητα στις αγορές, εκτιμώντας ότι υπήρξε υπεραντίδραση στη Δύση και ότι τα κινεζικά εργαστήρια δεν έχουν δείξει ακόμη πως μπορούν να ξεπεράσουν την αιχμή της τεχνολογίας. Το προβάδισμα των αμερικανικών εταιρειών τοποθέτησε περίπου στους έξι μήνες, αν και αναγνώρισε ότι κινεζικές ομάδες κινούνται επιθετικά στις εφαρμογές που φέρνουν πιο άμεσα έσοδα και σε μοντέλα που διατίθενται ελεύθερα σε developers.

Η συζήτηση στο Νταβός περιλάμβανε και τις ανησυχίες για κινδύνους που συνδέονται με την AI. Ο Χασάμπης τόνισε ότι η ασφαλής και υπεύθυνη ανάπτυξη είναι κρίσιμη και ότι ο κλάδος πρέπει να δείξει απτά οφέλη, δείχνοντας ως παραδείγματα έργα στην επιστήμη και την ιατρική.

Τέλος, υποστήριξε ότι η ωρίμανση των μοντέλων AI μπορεί να ενισχύσει το σχέδιο της Google για έξυπνα γυαλιά, μια ιδέα που είχε παρουσιαστεί πριν από πάνω από μια δεκαετία χωρίς να κερδίσει το ευρύ κοινό. Εκτίμησε ότι αυτό που έλειπε τότε ήταν μια εφαρμογή που θα δικαιολογούσε την καθημερινή χρήση, με έναν ψηφιακό βοηθό γενικής χρήσης να εμφανίζεται ως πιθανός καταλύτης.

Με πληροφορίες από Financial Times