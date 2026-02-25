Μηνιγγίτιδα: Τι είναι, ποια τα συμπτώματα και πότε πρέπει να πάτε νοσοκομείο

Η μηνιγγίτιδα είναι φλεγμονή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό (οι μήνιγγες), η οποία προκαλείται από βακτήρια ή ιούς.

Η σηψαιμία (septicaemia) είναι δηλητηρίαση του αίματος που προκαλείται από τα ίδια μικρόβια που προκαλούν τη μηνιγγίτιδα και είναι απειλητική για τη ζωή. Μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς μηνιγγίτιδα και συχνά αναφέρεται ως σήψη (sepsis).

Ιατρικά, η σηψαιμία είναι όταν τα βακτήρια εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος προκαλώντας μόλυνση του αίματος, η οποία οδηγεί σε σήψη. Η σήψη είναι μια υπερβολική και επικίνδυνη αντίδραση του οργανισμού σε λοίμωξη και μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιστούς, ανεπάρκεια οργάνων και θάνατο.

Τόσο η μηνιγγίτιδα όσο και η σηψαιμία μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο μέσα σε λίγες ώρες.

Τα συμπτώματα

Πυρετός και/ή εμετός

Έντονος πονοκέφαλος

Εξάνθημα (οπουδήποτε στο σώμα)

Δυσκαμψία αυχένα (λιγότερο συχνή στα μικρά παιδιά)

Ενόχληση στο έντονο φως (λιγότερο συχνή στα μικρά παιδιά)

Πολύ υπνηλία / απάθεια / δυσκολία στο ξύπνημα

Σύγχυση / παραλήρημα

Σπασμοί (επιληπτικές κρίσεις)

Πότε πρέπει να πάω στο νοσοκομείο;

Ένα άτομο με μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία μπορεί να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια μιλώντας με επαγγελματία υγείας.

Τα πρώτα συμπτώματα είναι συνήθως πυρετός, εμετός, πονοκέφαλος και γενική αδιαθεσία.

Ο πόνος στα άκρα, το ωχρό δέρμα και τα κρύα χέρια και πόδια συχνά εμφανίζονται νωρίτερα από το εξάνθημα, τη δυσκαμψία του αυχένα, την ευαισθησία στο φως και τη σύγχυση.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν εμφανίζουν όλοι όλα τα συμπτώματα: μπορεί να παρουσιαστούν με οποιαδήποτε σειρά.

Τι να κάνετε αν νομίζετε ότι το μωρό ή το παιδί σας είναι άρρωστο με μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία

Οι γονείς συχνά δεν είναι σίγουροι πότε πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια όταν υποψιάζονται μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία.

Παρακάτω ακολουθούν τα συμπτώματα, τα οποία εάν τα εμφανίσει το παιδί σας πρέπει να μεταβείτε άμεσα στο νοσοκομείο ή να καλέσετε ασθενοφόρο.

Θερμοκρασία Πάνω από 38°C σε βρέφη κάτω των τριών μηνών. Έχει πυρετό και νιώθεται ασυνήθιστα κρύο στην αφή / πολύ κρύα χέρια και πόδια.

Αναπνοή Πολύ γρήγορη αναπνοή, δυσκολία στην αναπνοή περισσότερο από το κανονικό ή εμφανείς παύσεις στην αναπνοή. Γκρίνια ή/και ήχοι σε κάθε αναπνοή.

Σώμα και δραστηριότητα Λήθαργος / δυσκολία στο ξύπνημα / δεν ανταποκρίνεται. Σπασμοί / κρίσεις / επιληπτικές κρίσεις. Αδύναμο ή συνεχές κλάμα σε μικρό παιδί. Σύγχυση ή ασυνήθιστα ευερέθιστο παιδί. Δυσκαμψία αυχένα, ειδικά όταν προσπαθεί να κοιτάξει πάνω ή κάτω.

Δέρμα, χείλη και γλώσσα Μπλε χρώμα στο δέρμα, τα χείλη ή τη γλώσσα. Πολύ ωχρό ή κηλιδωτό δέρμα. Εξάνθημα που δεν εξαφανίζεται όταν πιέζεται με ένα ποτήρι.

Διατροφή, πόση και συνήθειες τουαλέτας Δεν έχει ουρήσει για 12 ώρες ή περισσότερο. Πολύ διψασμένο και αδυνατεί να συγκρατήσει τα υγρά. Εμετός με αίμα ή με καφεοειδή όψη

Με πληροφορίες από meningitis.org