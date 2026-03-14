Μικροπλαστικά: Τέσσερα τρόφιμα που περιέχουν απροσδόκητα μεγάλες ποσότητες

Οι μελέτες για τα μικροπλαστικά και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία αυξάνονται τα τελευταία χρόνια.

Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικού ξεπερνά πλέον τους 460 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τόνοι μικροσκοπικών πλαστικών σωματιδίων απελευθερώνονται στο περιβάλλον.Έχουν εντοπιστεί σε θαλάσσια ζώα, πτηνά, και σε ανθρώπινους ιστούς, όπως στο αίμα, στο ήπαρ και ακόμη και σε δείγματα εγκεφάλου.

Η σύγχρονη επιστήμη προειδοποιεί ότι τα μικροπλαστικά εντοπίζονται ολοένα και συχνότερα σε τρόφιμα αλλά και σε σκεύη που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Washington Post, υπάρχουν τέσσερα τρόφιμα που ενδέχεται να περιέχουν περισσότερα μικροπλαστικά απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς.

Τέσσερα τρόφιμα με μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών

1. Στιγμιαίο ρύζι (instant rice)

Μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι το στιγμιαίο ρύζι μπορεί να περιέχει έως και τέσσερις φορές περισσότερα μικροπλαστικά σε σύγκριση με το απλό ωμό ρύζι.

2. Τσάι σε πλαστικά ή nylon φακελάκια

Όταν τέτοιου τύπου φακελάκια τοποθετούνται σε ζεστό νερό, μπορεί να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια μέσα στο ρόφημα.

3. Προπαναρισμένα nuggets ή παναρισμένα θαλασσινά

Τρόφιμα όπως παναρισμένο κοτόπουλο ή γαρίδες μπορεί να περιέχουν δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μικροπλαστικά ανά μερίδα, κυρίως λόγω της βιομηχανικής επεξεργασίας και της συσκευασίας.

4. Ροζ αλάτι Ιμαλαΐων

Μικρή μελέτη του 2023 έδειξε ότι ορισμένα «χοντρά» ή ορυκτά άλατα, όπως το ροζ αλάτι Ιμαλαΐων, ενδέχεται να περιέχουν περισσότερα μικροπλαστικά σε σχέση με άλλα είδη αλατιού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιστημονική έρευνα για να διαπιστωθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μικροπλαστικών στον ανθρώπινο οργανισμό βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, η μείωση της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και η αποφυγή πλαστικών συσκευασιών θεωρούνται πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης.