Microsoft: Προχωράει σε νέο κύμα απολύσεων λόγω ΑΙ

Η Microsoft προχωρά σε περικοπή 4.800 θέσεων εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 2,1% του εργατικού της δυναμικού.

Η κίνηση της εταιρείας εντάσσεται σε ένα κύμα απολύσεων στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η Microsoft επενδύει μεγάλα ποσά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τεράστιες επενδύσεις των κολοσσών της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, εντείνουν την πίεση προς τις εταιρείες να επιδείξουν άμεση κερδοφορία, αντισταθμίζοντας το υπέρογκο κόστος ενσωμάτωσης αυτών των εργαλείων.

Η Amazon και η Meta, έχουν επίσης απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Microsoft: Απολύσεις εν μέσω «βουτιάς» της μετοχής

Η ανακοίνωση της Microsoft για τις περικοπές, έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία οι μετοχές της υποχώρησαν σχεδόν κατά 23% κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 2022. Η εταιρεία που έχει δημιουργήσει τα windows, προσέφερε νωρίτερα φέτος προγράμματα εθελούσιας εξόδου σε περίπου 7% του εργατικού δυναμικού του στις ΗΠΑ.

Η Microsoft είθισται να προβαίνει σε περικοπές θέσεων εργασίας προς τα τέλη του οικονομικού της έτους τον Ιούνιο, περίοδο κατά την οποία καταρτίζει τα επενδυτικά πλάνα για τη νέα χρήση.

Η μεγάλη ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης έδωσε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της πλατφόρμας cloud Azure της Microsoft, η οποία διατηρούσε το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης των μοντέλων της OpenAI μέχρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, το τεράστιο κόστος για την κατασκευή των κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν αυτές τις υπηρεσίες ασκεί έντονη πίεση στις ταμειακές της ροές της εταιρείας.

Η εταιρεία, η οποία πρόκειται να δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα αργότερα μέσα στον μήνα, είχε προβλέψει τον Απρίλιο ότι οι τριμηνιαίες πωλήσεις του Azure θα ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις της Wall Street, όμως παράλληλα παρουσίασε ένα πλάνο δαπανών ύψους 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες της αγοράς.

Μεγάλο μέρος των απολύσεων στο τμήμα του Xbox

Μεγάλο μέρος των απολύσεων εντοπίζεται στο τμήμα του Xbox, το οποίο υποβάλλεται σε μια μαζική αναδιοργάνωση και «επανεκκίνηση» υπό τη νέα CEO, Asha Sharma.

Συγκεκριμένα, το τμήμα του Xbox προχωρά στην περικοπή 3.200 θέσεων εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του προσωπικού του. Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς, παρά τις τεράστιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Activision Blizzard έναντι 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Xbox παρουσιάζει περιθώριο κέρδους μόλις 3%, επίπεδο που η Sharma χαρακτήρισε «μη υγιές».

Με πληροφορίες από το Reuters και το Bloomberg