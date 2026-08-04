Microsoft: Αυξήσεις έως 200 ευρώ στην τιμή του Xbox Series X λόγω του κόστους εξαρτημάτων

Η Microsoft προχώρησε σε αυξήσεις στις τιμές για τις κονσόλες Xbox παγκοσμίως, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη άνοδο του κόστους των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης.

Η κορυφαία έκδοση του Xbox Series X με μονάδα δίσκου κοστίζει πλέον 670 λίρες (δηλαδή 781 ευρώ), έναντι 500 λιρών προηγουμένως.

Παράλληλα, η βασική έκδοση του Xbox Series S διαμορφώνεται πλέον στις 430 λίρες, σημειώνοντας αύξηση περίπου 43% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή των 300 λιρών.

Η Microsoft συγκαταλέγεται στις εταιρείες τεχνολογίας που ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι η εκτόξευση του κόστους των εξαρτημάτων τις αναγκάζει να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων τους. Αντίστοιχα, η Sony είχε αυξήσει τον Μάρτιο την τιμή του PlayStation 5 κατά 90 λίρες.

Xbox Series X price hiked by £170 due to rising memory chip costs https://t.co/3vtEnEvNIO — BBC News (UK) (@BBCNews) August 3, 2026

Microsoft: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή της βασικής έκδοσης της κονσόλας αυξήθηκε κατά 100 δολάρια

Η εταιρεία είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι «ήλπιζε πως δεν θα χρειαζόταν νέα αύξηση τιμών», ωστόσο απέδωσε την απόφασή της στην αύξηση του κόστους των μονάδων αποθήκευσης και των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται στις κονσόλες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή της βασικής έκδοσης της κονσόλας αυξήθηκε κατά 100 δολάρια, φτάνοντας τα 499 δολάρια, ενώ η έκδοση με μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης αυξήθηκε κατά 150 δολάρια, στα 749 δολάρια.

Παρόμοιες αυξήσεις ανακοινώθηκαν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η έκδοση του Series S με μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο θα κοστίζει περίπου 200 ευρώ περισσότερο σε σχέση με πριν.

Εκτός από τη Sony, που αύξησε τις τιμές του PlayStation, και η Valve, δημιουργός του Steam Machine, λάνσαρε τη νέα υβριδική κονσόλα-PC της σε σημαντικά υψηλότερη τιμή από ό,τι αναμενόταν.

Και οι δύο εταιρείες απέδωσαν τις αυξήσεις στο ολοένα υψηλότερο κόστος των εξαρτημάτων, τόσο του υλικού (hardware) όσο και των μονάδων αποθήκευσης, που απαιτούνται για τη λειτουργία των συσκευών τους.

Microsoft: Αυξήσεις στις μνήμες RAM και τις κάρτες γραφικών

Η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε ένα σχετικά φθηνό εξάρτημα για υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, έχει αυξηθεί σημαντικά σε τιμή, εν μέρει λόγω της αυξημένης ζήτησης από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και οι τιμές των καρτών γραφικών, βασικού εξαρτήματος τόσο για τις κονσόλες όσο και για τους υπολογιστές gaming, εξαιτίας της ευρείας χρήσης τους στη δημιουργία περιεχομένου μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν δεχθεί επικρίσεις επειδή μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές, ιδιαίτερα όταν αυτό σημαίνει ότι προϊόντα που κυκλοφόρησαν πριν από χρόνια πωλούνται πλέον σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Ο χρήστης του X με το ψευδώνυμο @BlackPanthaa χαρακτήρισε τη νέα τιμή του Xbox Series S «απολύτως εξοργιστική», ενώ χρήστης του Reddit έκανε λόγο για «ληστεία», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κονσόλα που κυκλοφόρησε πριν από έξι χρόνια.

Οι τιμές στις κονσόλες μπορεί στρέψουν τους καταναλωτές στο streaming παιχνιδιών

Ορισμένοι εκφράζουν φόβους ότι οι τιμές στις κονσόλες, οι οποίες έχουν αυξηθεί σχεδόν συνολικά τους τελευταίους μήνες, ενδέχεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

«Αυτό δεν είναι καν το ταβάνι», έγραψε στην πλατφόρμα X ο συντάκτης του Windows Central, Τζεζ Κόρντεν (Jez Corden), σχολιάζοντας τις αυξήσεις στις τιμές του Xbox.

Πρόσφατα, ο επικεφαλής του τμήματος gaming της Amazon δήλωσε στο BBC ότι η αύξηση του κόστους του υλικού ενδέχεται να οδηγήσει περισσότερους καταναλωτές στο να εγκαταλείψουν τις κονσόλες και να στραφούν στο streaming παιχνιδιών.

Την ίδια στιγμή, το Xbox αντιμετωπίζει και εσωτερικές προκλήσεις, καθώς η Microsoft ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα έσοδα του τμήματος gaming μειώθηκαν.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία προχώρησε σε αυτό που τα στελέχη της χαρακτήρισαν ως «τη σημαντικότερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του Xbox», καταργώντας περίπου 3.200 θέσεις εργασίας.

Με πληροφορίες από BBC