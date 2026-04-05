Μια νέα εξέταση θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου

Μια νέα εξέταση ενδέχεται να προσφέρει έναν αποτελεσματικό, προσιτό και μη επεμβατικό τρόπο διάγνωσης του καρκίνου του ενδομητρίου, απαλλάσσοντας πολλές γυναίκες από την επώδυνη βιοψία, που αποτελεί σήμερα το «χρυσό πρότυπο».

Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ο συχνότερος γυναικολογικός καρκίνος και προέρχεται από το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας, το λεγόμενο ενδομήτριο, σύμφωνα με το StatPearls, μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που δημοσιεύεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία εκτιμά ότι περίπου 70.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του ενδομητρίου θα διαγνωσθούν στις ΗΠΑ το 2026, και ότι περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι θα πεθάνουν από την ασθένεια.

Οι τρέχουσες εξετάσεις για τον καρκίνο του ενδομητρίου συχνά βασίζονται σε διαδικασίες όπως ο διακολπικός υπέρηχος και η βιοψία ιστού για την αξιολόγηση του εσωτερικού τοιχώματος της μήτρας, μέθοδοι που ορισμένες γυναίκες θεωρούν αγχωτικές και δυσάρεστες.

Η νέα εξέταση, που αναπτύχθηκε από την PinkDx, είναι γρήγορη, απλή και ανώδυνη, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η PinkDx αναφέρει ότι τα πρώτα αποτελέσματα για την ακρίβεια ήταν πολύ θετικά και έχει πλέον ξεκινήσει κλινικές δοκιμές επικύρωσης σε 12 μεγάλα ιατρικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης της Mayo Clinic και του Πανεπιστημίου Columbia. Εάν οι μελέτες εξελιχθούν όπως έχει προγραμματιστεί, οι στυλεοί ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι σε όλες τις ΗΠΑ ήδη από τα μέσα του 2027.

Η νέα εξέταση για τον καρκίνο του ενδομητρίου

«Ένας κλινικός γιατρός θα λαμβάνει ένα δείγμα από τον κόλπο», εξήγησε η Τζούλια Κένεντι, Ph.D., συνιδρύτρια και επιστημονική διευθύντρια της PinkDx, στο ABC News. «Δεν απαιτείται κολπικός διαστολέας».

Στη συνέχεια, το δείγμα από το κολπικό επίχρισμα αποστέλλεται στο εργαστήριο της PinkDx στην Καλιφόρνια, όπου το γενετικό υλικό αναλύεται εντός δύο εβδομάδων, όπως ανέφερε η Κένεντι. Ένας εξειδικευμένος αλγόριθμος ταξινομεί τα δείγματα ως θετικά ή μη θετικά για καρκίνο του ενδομητρίου.

Τα αποτελέσματα καθοδηγούν τα επόμενα βήματα: Μια θετική εξέταση απαιτεί έγκαιρη επιβεβαίωση και σχεδιασμό θεραπείας, ενώ ένα αρνητικό αποτέλεσμα επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς να διερευνήσουν άλλες αιτίες των συμπτωμάτων χωρίς άμεσες επεμβατικές διαδικασίες.

Ωστόσο, η εξέταση προορίζεται μόνο για γυναίκες που παρουσιάζουν ανώμαλη κολπική αιμορραγία ως σύμπτωμα, το πιο κοινό προειδοποιητικό σημάδι για τον καρκίνο του ενδομητρίου, δήλωσε η συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της PinkDx, Μπόνι Άντερσον. Η εξέταση δεν προορίζεται για γυναίκες χωρίς συμπτώματα και είναι απίθανο να γίνει μια τυπική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου για όλες τις γυναίκες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του ενδομητρίου είναι μετά την εμμηνόπαυση, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 63 έτη, σύμφωνα με την Δρ. Κέμι Ντολ, γυναικολογική ογκολόγο και ειδικό στον καρκίνο της μήτρας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

Πάνω από το 90% αυτών των περιπτώσεων παρουσιάζει ανώμαλη αιμορραγία της μήτρας. Αυτό μπορεί να σημαίνει αιμορραγία που επανέρχεται μετά την εμμηνόπαυση. Για τις νεότερες γυναίκες, ωστόσο, μπορεί επίσης να σημαίνει ακανόνιστη αιμορραγία — είτε πολύ βαριά είτε πολύ συχνή.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, ένας φυσιολογικός κύκλος διαρκεί μεταξύ 21 και 35 ημερών, και η αιμορραγία της περιόδου δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από επτά ημέρες.

Υψηλά τα ποσοστά καρκίνου του ενδομητρίου

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας έχει σημειώσει δραστική μείωση με την εισαγωγή των τακτικών τεστ Παπανικολάου και του εμβολίου HPV, αλλά ο καρκίνος του ενδομητρίου βρίσκεται σε άνοδο, είπε η Ντολ.

«Μία στις 32 γυναίκες θα διαγνωστεί με καρκίνο του ενδομητρίου μέχρι την ηλικία των 80 ετών», είπε στο ABC News. «Μέχρι το 2050, ο αριθμός αυτός θα είναι 1 στις 17».

Όμως, δεν είναι μόνο ότι ο καρκίνος του ενδομητρίου γίνεται πιο συχνός, τόνισε η Ντολ, η οποία είναι συγγραφέας του επικείμενου βιβλίου «A Terrible Strength: The Hidden Crisis of the Black Womb and Your Survival Guide to Healing». Γίνεται πιο επιθετικός, ειδικά για τις μαύρες γυναίκες και άλλες γυναίκες χρώματος.

«Οι μαύρες γυναίκες έχουν 100% υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας [από καρκίνο του ενδομητρίου] σε σύγκριση με τις λευκές γυναίκες», είπε η Ντολ.

Η Κένεντι και η Άντερσον εξέφρασαν την ανησυχία τους για αυτή την ανισότητα.

«Επιδιώξαμε με μεγάλη αποφασιστικότητα να ενσωματώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλομορφία [κατά την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας] — το 30% των συμμετεχόντων στις κλινικές δοκιμές ήταν γυναίκες μειονοτικών ομάδων», δήλωσε η Κένεντι.

«Ιδρύσαμε την PinkDx για να καλύψουμε μια ανεκπλήρωτη ανάγκη», δήλωσε η Άντερσον στο ABC News. «Τα υπάρχοντα διαγνωστικά εργαλεία για τον καρκίνο του ενδομητρίου μπορεί να είναι επεμβατικά, δυσάρεστα και να προκαλούν άγχος».

Ο στόχος του νέου τεστ, είπε η Άντερσον, είναι να γίνει πιο ανεκτό για τις γυναίκες και να βοηθήσει τους γιατρούς να λαμβάνουν ταχύτερες και ακριβέστερες αποφάσεις σχετικά με τον καρκίνο του ενδομητρίου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να λάβουν τη σωστή θεραπεία νωρίτερα.

Με πληροφορίες από ABC News