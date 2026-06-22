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Μια νέα εικόνα του James Webb αποκαλύπτει πώς γεννιούνται τα άστρα

Η εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb καταγράφει μια από τις πιο ενεργές περιοχές σχηματισμού άστρων στον Γαλαξία μας

The LiFO team
The LiFO team
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Νεογέννητα άστρα εκτοξεύουν ισχυρούς πίδακες αερίου μέσα από κοσμικά νέφη Φωτ.: : ESA/Webb, NASA και CSA.
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Μια εντυπωσιακή εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκαλύπτει μια σπάνια κοσμική «γενέτειρα» άστρων, όπου οι αστρονόμοι μπορούν να παρατηρήσουν ταυτόχρονα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας σχηματισμού τους.

Η φωτογραφία, που επιλέχθηκε από την ESA ως «Εικόνα του Μήνα» για τον Ιούνιο, καταγράφει την περιοχή OMC-2, μια πυκνή ζώνη δημιουργίας νέων άστρων μέσα στο Νεφέλωμα του Ωρίωνα, ένα από τα πιο ενεργά αστρικά φυτώρια που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα.

Στην εικόνα διακρίνονται νέφη αερίων και σκόνης σε αποχρώσεις του μπλε, του πράσινου και του κίτρινου, ενώ σκοτεινές μάζες ψυχρής σκόνης σχηματίζουν πυκνά πέπλα που κρύβουν περιοχές όπου ενδέχεται να γεννιούνται νέα άστρα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ήδη σχηματισμένα άστρα, από μικρές πορτοκαλί φωτεινές κουκκίδες έως λαμπρούς αστέρες.

Μια νέα εικόνα του James Webb αποκαλύπτει πώς γεννιούνται τα άστρα Facebook Twitter
Το νεφέλωμα του Ωρίωνα / Φωτ.: NASA

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της φωτογραφίας είναι οι φωτεινοί πίδακες αερίων που διαπερνούν το νέφος. Πρόκειται για ρεύματα ύλης που εκτοξεύονται από νεογέννητα άστρα και συγκρούονται με το περιβάλλον υλικό με μεγάλες ταχύτητες, δημιουργώντας φωτεινά μέτωπα και κυματιστές δομές που μοιάζουν να χαράζουν το διαστρικό τοπίο.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τέτοια φαινόμενα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η βαρύτητα, το αέριο και η σκόνη αλληλεπιδρούν κατά τη γέννηση των άστρων, αλλά και για το πώς τα ίδια τα νεαρά άστρα μεταμορφώνουν το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται.

Η περιοχή OMC-2 βρίσκεται λίγο νοτιότερα από το γνωστό Νεφέλωμα του Ωρίωνα και αποτελεί τμήμα ενός πολύ μεγαλύτερου συμπλέγματος νεφών που εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του αστερισμού.

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