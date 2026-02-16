Μια μόνο δόση ισχυρού ψυχεδελικού φαρμάκου μπορεί να βελτιώσει την κατάθλιψη, σύμφωνα με μελέτη

Οι άνθρωποι με σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή μπορούν να δουν μια γρήγορη και διαρκή βελτίωση μετά από μία μόνο δόση του ψυχεδελικού φαρμάκου διμεθυλοτρυπταμίνη (DMT) όταν συνδυάζεται με ψυχοθεραπεία, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Μια μικρή κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν 34 άτομα διαπίστωσε ότι η ψυχεδελική θεραπεία προκάλεσε μια γρήγορη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων που διήρκεσε πολύ μετά την εξάντληση του φαρμάκου, με ορισμένους να εξακολουθούν να αισθάνονται τα οφέλη έξι μήνες αργότερα.

«Υπάρχει μια άμεση αντικαταθλιπτική δράση που διατηρείται σημαντικά για μια περίοδο τριών μηνών και αυτό είναι συναρπαστικό, επειδή πρόκειται για μία μόνο δόση, με ένα φάρμακο, ενσωματωμένη σε ψυχολογική υποστήριξη», δήλωσε ο Δρ David Erritzoe, ψυχίατρος στο Imperial College του Λονδίνου και επικεφαλής ερευνητής της δοκιμής.

Η κλινική δοκιμή του DMT για την κατάθλιψη

Αν και προκαταρκτικά, τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων ότι τα ψυχεδελικά φάρμακα, όταν συνδυάζονται με ψυχοθεραπεία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανακούφιση της κατάθλιψης σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως που δεν ανταποκρίνονται στα υπάρχοντα αντικαταθλιπτικά ή θεραπείες.

Εκτιμάται ότι 100 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από κατάθλιψη ανθεκτική στη θεραπεία, η οποία ορίζεται ως μια σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή που δεν ανταποκρίνεται σε τουλάχιστον δύο αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Περίπου οι μισοί από αυτούς δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Η δοκιμή, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, επικεντρώθηκε σε άτομα με μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη ανθεκτική στη θεραπεία. Το ένα μισό έλαβε μία δόση 21,5 mg DMT που χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σε διάστημα 10 λεπτών. Το άλλο μισό έλαβε εικονικό φάρμακο που χορηγήθηκε με τον ίδιο τρόπο. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία και σε αξιολογήσεις παρακολούθησης.

Οι ασθενείς που έλαβαν DMT παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου, όπως μετρήθηκε με βάση τις βαθμολογίες σε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο κατάθλιψης, με τα αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα να διαρκούν από τρεις έως έξι μήνες.

Το DMT προκαλεί ισχυρές και συχνά παραισθησιογόνες εμπειρίες που μπορούν να αλλοιώσουν την αίσθηση του χρόνου και του χώρου των ατόμων.

Στο δεύτερο στάδιο της δοκιμής, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μια δόση DMT με θεραπεία, αλλά οι ερευνητές δεν βρήκαν επιπλέον όφελος σε όσους έλαβαν συνολικά δύο δόσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι μια μόνο δόση μπορεί να είναι επαρκής. Η δοκιμή σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχθηκε από την Cybin UK, μια νευροψυχιατρική εταιρεία.

Η μελέτη ακολουθεί μια θετική δοκιμή με ψιλοκυβίνη, η οποία έχει δημιουργήσει ελπίδες για την έγκριση του φαρμάκου για τη θεραπεία της κατάθλιψης αργότερα φέτος.

Αβέβαιο το μέλλον για τα ψυχεδελικά φάρμακα

Στις δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές, το DMT προκαλεί συντομότερα αλλά πιο έντονα αποτελέσματα από την ψιλοκυβίνη, με την εμπειρία να διαρκεί περίπου 25 λεπτά σε σύγκριση με μερικές ώρες για την ψιλοκυβίνη. Αυτό θα μπορούσε να κάνει τη θεραπεία με DMT ευκολότερη για τις κλινικές, αν και οι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν περισσότερη υποστήριξη για να αναρρώσουν από ιδιαίτερα έντονα συμπτώματα με DMT.

Εάν οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τα ψυχεδελικά για τη θεραπεία της κατάθλιψης στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ερευνητές αναμένουν ότι θα διατίθενται μόνο μέσω ιδιωτικών κλινικών, δήλωσε ο Δρ James Rucker, ψυχίατρος σύμβουλος στο King's College του Λονδίνου, ο οποίος εργάστηκε στη δοκιμή της ψιλοκυβίνης.

Πέρυσι συστάθηκε η επιτροπή Feilding για να καθοδηγήσει την ασφαλή, ηθική και δίκαιη εφαρμογή των θεραπειών με τη βοήθεια ψυχεδελικών, εν μέσω ανησυχιών ότι οι εμπορικές πιέσεις στις ιδιωτικές κλινικές θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλεια, οδηγώντας σε βλάβη των ασθενών.

Ο Rucker είπε: «Δεν ξέρω πώς αυτά τα φάρμακα θα ταιριάξουν σε αυτόν τον κόσμο της οικονομικής λιτότητας, του στιγματισμού και της κατακραυγής για οτιδήποτε περιέχει τη λέξη «ψυχοδραστικό». Είναι ενδιαφέρον να συμμετέχω σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να το προβλέψω».

