Meta: Ο Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε το νέο μοντέλο ΑΙ «Muse Spark» - Ποια η λειτουργία του

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε σήμερα ότι τα Meta Superintelligence Labs πέτυχαν τον πρώτο τους σημαντικό στόχο: μια νέα οικογένεια μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Muse, με το πρώτο μοντέλο, το Spark, να είναι ήδη διαθέσιμο.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, ο Ζούκερμπεργκ ανέφερε ότι το Muse Spark τροφοδοτεί πλέον μια ενημερωμένη έκδοση του Meta AI, στην οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση διαδικτυακά στη διεύθυνση meta.ai ή μέσω της εφαρμογής Meta AI.

«Το Muse Spark αποτελεί το πρώτο βήμα στην πορεία μας προς την επέκταση και το πρώτο προϊόν μιας ριζικής αναδιοργάνωσης των προσπαθειών μας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Meta.

Το Spark έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε τομείς που συνδέονται με την καθημερινή χρήση - όπως η οπτική κατανόηση, η υγεία, οι αγορές και το περιεχόμενο κοινωνικών δικτύων. Κοιτάζοντας μπροστά, ο Ζούκερμπεργκ σημείωσε ότι η Meta αναπτύσσει προϊόντα που ξεπερνούν την απλή απάντηση σε ερωτήσεις, προς μια τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί ως «agent» και «κάνει πράγματα για εσένα».

Τα μελλοντικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της σειράς Muse θα περιλαμβάνουν επίσης νέες εκδόσεις ανοιχτού κώδικα (open- source).

«Αυτή θα οδηγήσει την ανθρωπότητα μπροστά»

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί τη δημόσια παρουσίαση ενός project που βρίσκεται σε εξέλιξη από το περασμένο καλοκαίρι. Όταν ο Ζούκερμπεργκ παρουσίασε για πρώτη φορά το όραμά του για την «προσωπική υπερνοημοσύνη» σε ένα μανιφέστο τον Ιούλιο του 2025, ο στόχος ήταν μια τεχνητή νοημοσύνη που θα βοηθά τους ανθρώπους να επιδιώκουν τους δικούς τους στόχους, αντί για μια τεχνητή νοημοσύνη που θα ελέγχεται από πάνω προς τα κάτω.

Για να το πετύχει, η Meta προχώρησε σε μία από τις πιο επιθετικές καμπάνιες προσλήψεων των τελευταίων ετών, στρατολογώντας προσωπικά περισσότερους από 50 ερευνητές από ανταγωνιστές όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google, ενώ έφερε και τον πρώην επικεφαλής της Scale AI, Alexandr Wang, για να ηγηθεί της νέας ερευνητικής ομάδας υπερνοημοσύνης.

Στη συνέχεια, όμως, η Meta «πάγωσε» τις προσλήψεις - επικαλούμενη τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού - και αναδιοργάνωσε την ομάδα σε τέσσερις μικρότερες μονάδες που εστιάζουν στην έρευνα, την ανάπτυξη υπερνοημοσύνης, τα προϊόντα και τις υποδομές.

Ο Ζούκερμπεργκ εξήγησε αυτή τη στροφή λέγοντας ότι πιστεύει πως οι μεγάλες καινοτομίες στην AI προκύπτουν καλύτερα από μικρές, ευέλικτες ομάδες που έχουν πλήρη εικόνα, παρά από μεγάλους οργανισμούς.

Αυτές οι απότομες αλλαγές προκάλεσαν αντιδράσεις, σε μια περίοδο που η αγορά ήδη αμφιβάλλει για το κατά πόσο το «boom» της AI είναι βιώσιμο. Μια μελέτη του MIT που κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο έδειχνε ότι η πλειονότητα των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI δεν βλέπει οικονομική απόδοση.

Στο αρχικό του μανιφέστο, ο Ζούκερμπεργκ χάραξε μια σαφή φιλοσοφική γραμμή ανάμεσα στη Meta και τους ανταγωνιστές της, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα εργαστήρια AI θέλουν να συγκεντρώσουν την υπερνοημοσύνη και να τη «διανέμουν» στην ανθρωπότητα σαν υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Η Meta, όπως είπε, το βλέπει διαφορετικά.

Στην ανακοίνωση για το Muse Spark την Τετάρτη, επανέλαβε ότι βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι «να βάλει την προσωπική υπερνοημοσύνη στα χέρια όλων», με την πεποίθηση ότι η ενδυνάμωση των ατόμων - και όχι η συγκέντρωση της νοημοσύνης - είναι αυτή που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα μπροστά.

Η ανακοίνωση του Muse αποτελεί το πρώτο απτό προϊόν που προκύπτει από επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Η Meta διέθεσε 72 δισ. δολάρια για ανάπτυξη AI το 2025 και αναμένεται να φτάσει έως και τα 135 δισ. δολάρια το 2026.

Με πληροφορίες από mashable.com