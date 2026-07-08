Meta: Κυκλοφόρησε το Muse Spark Image, το μοντέλο για την παραγωγή εικόνων με AI

Η Meta κυκλοφόρησε το πρώτο της μοντέλο παραγωγής εικόνων μετά τη ριζική αναδιοργάνωση του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Το νέο μοντέλο της εταιρείας, με την ονομασία Muse Spark Image, εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να ανταγωνιστεί άλλους μεγάλους «παίκτες» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Google.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο μοντέλο χρησιμοποιεί «προηγμένη σκέψη για την κατανόηση σύνθετων εντολών» και πρόκειται να ενσωματωθεί στο ψηφιακό βοηθό Meta AI. Η Meta ανακοίνωσε ότι το μοντέλο θα τροφοδοτήσει νέες λειτουργίες επεξεργασίας στo Instagram, ενώ παράλληλα θα ενταχθεί στα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι διαφημιστές για τη δημιουργία προωθητικού υλικού στην πλατφόρμα.

Το λανσάρισμα αυτό πραγματοποιείται τρεις μήνες μετά την παρουσίαση του μοντέλου Muse Spark. Εκείνο το μοντέλο μπορούσε να επεξεργαστεί διάφορους τύπους δεδομένων, αλλά παρήγαγε αποτελέσματα αποκλειστικά σε μορφή κειμένου. Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε την Τρίτη ότι έχει ήδη στα σκαριά ένα νέο μοντέλο δημιουργίας βίντεο, με την ονομασία Muse Video.

H Meta επενδύει δισεκατομμύρια στο AI

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Ζούκερμπεργκ επένδυσε δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη υποδομών AI και στην προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων του κλάδου, προκειμένου να κλείσει την ψαλίδα με την Google, την OpenAI και την Anthropic. Μάλιστα, ανέθεσε σε μια νέα ομάδα ερευνητών, η οποία στεγάζεται στο μυστικό εργαστήριο με την κωδική ονομασία «TBD» (To Be Determined), που πλέον ονομάζεται Superintelligence Labs, να ηγηθεί της ανάπτυξης μοντέλων αιχμής. Επικεφαλής της προσπάθειας είναι ο ιδρυτής της Scale AI, Αλεξάντρ Γουάνγκ.

Η εντατικοποίηση των προσπαθειών κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Llama 4, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025, έμεινε πίσω από τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, η Meta αντιμετώπισε δυσκολίες στην αυτόνομη ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων εικόνας και βίντεο. Για τον λόγο αυτό, πέρυσι προχώρησε σε πολυετή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη νεοφυή εταιρεία Midjourney, ώστε να χρησιμοποιεί τη δική της τεχνολογία παραγωγής εικόνων.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και επικαλούνται οι Financial Times, η Meta θα περιορίσει σταδιακά τη χρήση του Midjourney για ορισμένες λειτουργίες παραγωγής εικόνας, αντικαθιστώντας το με το Muse Image. Το Midjourney θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάποιες δυνατότητες δημιουργίας βίντεο, ωστόσο μελλοντικά θα αντικατασταθεί και αυτό από το Muse Video, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Με πληροφορίες από τους Financial Times