Meta: Καταργεί τη νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης «Muse Image» του Instagram - Ο λόγος

Η Meta ανακοίνωσε ότι καταργεί μια λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που είχε λανσαριστεί αυτή την εβδομάδα και επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες χρησιμοποιώντας δημόσιους λογαριασμούς του Instagram.

Η απόφαση ήρθε μετά από ευρεία κριτική που δέχτηκε λόγω ανησυχιών σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, μεταξύ άλλων και από ένα συνδικάτο του Χόλιγουντ.

«Σκοπός μας ήταν να προσφέρουμε ένα χρήσιμο δημιουργικό εργαλείο και να δώσουμε στους χρήστες τον έλεγχο ως προς το αν το δημόσιο περιεχόμενό τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε η Meta σε δήλωσή της.

«Λάβαμε σχόλια ότι αυτή η λειτουργία δεν πέτυχε τον στόχο της, οπότε δεν είναι πλέον διαθέσιμη», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις για τη νέα λειτουργία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης της Meta

Η Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram, είχε λανσάρει την Τρίτη το «Muse Image», το πρώτο μοντέλο δημιουργίας εικόνων από τα Meta Superintelligence Labs. Η λειτουργία, ενσωματωμένη στο chatbot Meta AI, μπορεί να χρησιμοποιεί φωτογραφίες ως δεδομένα εισόδου και επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται τις εικόνες που δημιουργούνται μέσω προσχεδίου.

Η λειτουργία αντιμετώπισε σύντομα έντονη αντίδραση λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και επειδή ενεργοποιούνταν αυτόματα για τους χρήστες.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Χάνα Αϊνμπάιντερ, γνωστή από τη σειρά «Hacks», επέκρινε τη λειτουργία στο Instagram, αναφέροντας ότι είχε ενεργοποιηθεί αυτόματα και προτρέποντας τους χρήστες να την απενεργοποιήσουν.

Η SAG-AFTRA, το συνδικάτο που εκπροσωπεί ηθοποιούς και άλλους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, προέτρεψε επίσης τα μέλη της και άλλους χρήστες του Instagram την Πέμπτη να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία αυτή.

«Οτιδήποτε άλλο εκτός από μια σαφή και εμφανή επιλογή συναίνεσης για τέτοιου είδους χρήσεις των εικόνων των χρηστών του Instagram είναι απαράδεκτο και αποτελεί πλήρη παρανόηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους προφανείς κινδύνους και τις βλάβες που ενυπάρχουν σε μια τέτοια χρήση», δήλωσε η SAG-AFTRA.

Μετά την απόφαση της Meta να καταργήσει τη λειτουργία, η SAG-AFTRA χαιρέτισε την κίνηση.

«Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι των ψηφιακών αντιγράφων χωρίς συγκατάθεση είναι γνωστοί σε όλους, μια λειτουργία που ενθάρρυνε αυτή τη συμπεριφορά είναι απερίσκεπτη. Εκτιμούμε την κατάργησή της. Είναι η υπεύθυνη ενέργεια που έπρεπε να γίνει», δήλωσε εκπρόσωπος της ένωσης.

Η ανατροπή αυτή αντανακλά την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στις εταιρείες τεχνολογίας να παρέχουν στους χρήστες σαφή έλεγχο ως προς τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο που μοιράζονται δημόσια χρησιμοποιείται από λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Guardian