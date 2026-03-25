Meta και Google κρίθηκαν υπεύθυνες σε ιστορική δίκη για τον εθισμό στα social media

Δικαστήριο στο Λος Άντζελες εξέδωσε μια πρωτοφανή απόφαση υπέρ της νεαρής γυναίκας, η οποία είχε προσφύγει κατά των Meta και Google για τον εθισμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την παιδική της ηλικία.

Για πρώτη φορά οι κολοσσοί των social media κλήθηκαν να υπερασπιστούν -ενώπιον ενόρκων- την ασφάλεια των πλατφορμών τους απέναντι σε κατηγορίες ότι βλάπτουν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

Στην απόφαση που ανακοινώθηκε την Τετάρτη ενώπιον της δικαστού Κάρολιν Κουλ, οι ένορκοι έκριναν ότι η Meta και η Google σχεδίασαν σκόπιμα εθιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έβλαψαν την ψυχική υγεία της 20χρονης γυναίκας, γνωστής ως Kaley.

Η ετυμηγορία αυτή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια των ΗΠΑ.

«Η ιστορική δίκη ενδέχεται να διαμορφώσει το μέλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ», σχολιάζει ο Independent.

Οι δικηγόροι της Meta υποστήριξαν ότι, αν και η Kaley αντιμετώπισε δυσκολίες στη ζωή της, η χρήση του Instagram -το οποίο ανήκει στη Meta μαζί με το Facebook και το WhatsApp- δεν προκάλεσε ούτε συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης, η επιτροπή ενόρκων επιδίκασε στην 20χρονη ενάγουσα, Kaley, αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού έκρινε ότι οι εταιρείες έδειξαν αμέλεια και παρέλειψαν να προειδοποιήσουν τους χρήστες για τον εθιστικό χαρακτήρα των πλατφορμών τους.

Η κατάθεση της νεαρής κατά της Meta και της Google

Η KGM κατέθεσε ότι εθίστηκε στο YouTube σε ηλικία έξι ετών και στο Instagram στα εννέα, κάτι που, όπως είπε, είχε επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία. Σύμφωνα με την ίδια, στην ηλικία των 10 ετών είχε πέσει σε κατάθλιψη με αποτέλεσμα να αρχίσει να αυτοτραυματίζεται. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να προκάλεσε εντάσεις στις σχέσεις της με την οικογένειά της και στο σχολείο. Όταν ήταν 13 ετών, ο θεραπευτής της KGM της διέγνωσε Σωματική Δυσμορφική Διαταραχή και «κοινωνική φοβία», σύμφωνα με τον Guradian, τις οποίες η KGM αποδίδει στη χρήση του Instagram και του YouTube.

«Πώς καταφέρνεις (να κάνεις) ένα παιδί να μην αφήνει ποτέ το κινητό του; Αυτό ονομάζεται "μηχανική του εθισμού". Το σχεδίασαν, ενσωμάτωσαν αυτές τις λειτουργίες στα κινητά», δήλωσε δικηγόρος της KGM, κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων την περασμένη εβδομάδα. «Είναι σαν Δούρειοι Ίπποι: φαίνονται υπέροχοι και καταπληκτικοί… αλλά αν τους αφήσεις να μπουν, καταλαμβάνουν τον έλεγχο», πρόσθεσε.





Με πληροφορίες από BBC, The Independent, The Guradian