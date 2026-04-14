Meta: Ετοιμάζεται η ΑΙ εκδοχή του Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Αν είστε ένας από τους 79.000 υπαλλήλους της Meta και δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή, μην ανησυχείτε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία εργάζεται πάνω σε μια έκδοση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μπορεί να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Ο κλώνος τεχνητής νοημοσύνης του Ζούκερμπεργκ, ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, εκπαιδεύεται ώστε να μιμείται τις συνήθειες και τον τόνο του, καθώς και τις δημόσιες δηλώσεις και τις απόψεις του σχετικά με τη στρατηγική της εταιρείας.

Η λογική πίσω από το έργο, σύμφωνα με την Financial Times, είναι ότι οι υπάλληλοι μπορεί να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι με έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη Σίλικον Βάλεϊ.

Ο επικεφαλής της Meta έχει ιστορικό δημιουργίας και πειραματισμού με ψηφιοποιημένες εκδοχές του εαυτού του.

Το 2022 μοιράστηκε το δικό του άβαταρ μέσα στο αυτοαποκαλούμενο metaverse του, το οποίο έγινε αντικείμενο δημόσιας χλεύης για την ποιότητα των γραφικών, οδηγώντας τον να δημοσιεύσει μια αναβαθμισμένη έκδοση αργότερα. Ωστόσο, η Meta έχει περιορίσει το όραμά της για το metaverse, στο οποίο οι ψηφιακοί εκπρόσωποι των ανθρώπων, ή τα avatar, μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλους εικονικούς ανθρώπους.

Αντ' αυτού, η εταιρεία αναπτύσσει χαρακτήρες 3D που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους σε καθημερινές συνομιλίες. Η εταιρεία άρχισε πρόσφατα να επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός χαρακτήρα βασισμένου στον Ζούκερμπεργκ.

Ένας Ζούκερμπεργκ από τεχνητή νοημοσύνη

Ο 41χρονος διευθυντής, η περιουσία του οποίου ξεπερνά τα 220 δισ. δολάρια, φέρεται να συμμετέχει στη διαδικασία εκπαίδευσης του κινούμενου χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης που τον αναπαριστά. Πηγή που είναι εξοικειωμένη με το έργο δήλωσε στη Financial Times ότι ο χαρακτήρας τεχνητής νοημοσύνης θα αναπτυχθεί με βάση εικόνες και τη φωνή του Ζούκερμπεργκ. Η Meta πιστεύει ότι το πείραμα του Ζούκερμπεργκ θα μπορούσε να αναπαραχθεί από influencers και δημιουργούς περιεχομένου, έναν τομέα της ψηφιακής οικονομίας που ασχολείται εντατικά με την έννοια των ψηφιακών αβατάρ.

Η Synthesia, μια νεοφυής επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και αξία 4 δισ. δολαρίων, η οποία δημιουργεί ρεαλιστικά βίντεο-αβατάρ, δήλωσε ότι η ιδέα ενός ανώτερου στελέχους της εταιρείας να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσει την εσωτερική του παρουσία «δεν είναι πια επιστημονική φαντασία».

«Όταν προσθέτεις ρεαλιστικό βίντεο και φωνή με τεχνητή νοημοσύνη, η συμμετοχή και η διατήρηση του ενδιαφέροντος αυξάνονται σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της Synthesia. «Οι άνθρωποι εργάζονται καλύτερα όταν οι πληροφορίες που χρειάζονται μεταδίδονται από ένα οικείο πρόσωπο ή μια οικεία φωνή».

Ωστόσο, μέχρι ο Ζούκερμπεργκ να παρουσιάσει το AI alter ego του, θα πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως σε συναντήσεις με χιλιάδες υπαλλήλους της Meta, όπως αυτή που πραγματοποίησε το 2023, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόλυσης 10.000 υπαλλήλων. Τότε, ο επικεφαλής της εταιρείας τεχνολογίας δέχτηκε ερωτήσεις από «ταραγμένους» υπαλλήλους σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια και το μέλλον της εξ αποστάσεως εργασίας.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ζούκερμπεργκ θα μπορούσε να βοηθηθεί στην προετοιμασία για τέτοιες συνεδριάσεις από έναν «CEO agent», ένα εξατομικευμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσεται στη Meta και τον βοηθά ήδη να λαμβάνει εσωτερικές πληροφορίες της εταιρείας πιο γρήγορα. Ο Ζούκερμπεργκ ωθεί τη Meta να χρησιμοποιεί περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη εσωτερικά, με την προσδοκία ότι αυτό θα συμβάλει στη μείωση του κόστους και στην επιτάχυνση του ρυθμού εργασίας.

Μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές της, η εταιρεία, η οποία κατέχει την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, στοχεύει στην απλοποίηση της οργανωτικής της δομής και στην αύξηση της αποδοτικότητας, κάτι που, όπως έχει δηλώσει ο Ζούκερμπεργκ, είναι καθοριστικό για να «επιτυγχάνουμε περισσότερα». «Αναδεικνύουμε τους μεμονωμένους συνεργάτες και απλοποιούμε τις δομές των ομάδων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος τον Ιανουάριο.

Οι αναφερόμενες κινήσεις αποτελούν μέρος μιας απόπειρας σε επίπεδο εταιρείας να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, σε μια προσπάθεια να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι των τεχνολογικών αντιπάλων της, οι οποίοι επίσης επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία αυτή. Ο Ζούκερμπεργκ ηγείται μιας επένδυσης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνολογία αυτή, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει «υπερνοημοσύνη», τον όρο που χρησιμοποιείται για ένα σύστημα που μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε γνωστική εργασία πολύ καλύτερα από έναν άνθρωπο.

Με πληροφορίες από Guardian