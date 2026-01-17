Μελέτη καταρρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η παρακεταμόλη προκαλεί αυτισμό

Η λήψη παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη δεν αυξάνει την πιθανότητα το παιδί να είναι αυτιστικό ή να εμφανίσει ΔΕΠΥ ή νοητική αναπηρία.

Τα ευρήματα καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι το παυσίπονο προκαλεί αυτισμό, οι οποίοι καταδικάστηκαν από ιατρικούς, επιστημονικούς οργανισμούς και οργανώσεις για την υγεία των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ προκάλεσαν ανησυχία σε έγκυες γυναίκες, επειδή η παρακεταμόλη είναι το φάρμακο που οι υγειονομικές αρχές διεθνώς συνιστούν για την αντιμετώπιση πόνων, όπως οι πονοκέφαλοι, και του πυρετού.

«Αυτή η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι η χρήση παρακεταμόλης από τη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο διαταραχής αυτιστικού φάσματος, ΔΕΠΥ ή νοητικής αναπηρίας στα παιδιά», αναφέρει η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health.

Τη μελέτη πραγματοποίησε ομάδα επτά ερευνητών από διάφορες χώρες της Ευρώπης, με επικεφαλής την Άσμα Χαλίλ, καθηγήτρια μαιευτικής και εμβρυομητρικής ιατρικής στο City St George’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Η αξιολόγησή τους σε 43 προηγούμενες μελέτες για το θέμα αποτελεί, όπως λένε, «την πιο αυστηρή ανάλυση των στοιχείων μέχρι σήμερα». Οι εργασίες που εξέτασαν και οι οποίες συνέκριναν την υγεία παιδιών που γεννήθηκαν από την ίδια μητέρα περιλάμβαναν 262.852 άτομα κάτω των 18 ετών που είχαν αξιολογηθεί για αυτισμό, 335.255 για ΔΕΠΥ και 406.681 για νοητική αναπηρία.

Η Χαλίλ δήλωσε: «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η παρακεταμόλη παραμένει μια ασφαλής επιλογή κατά την εγκυμοσύνη όταν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί η παρακεταμόλη είναι το φάρμακο πρώτης γραμμής που συνιστούμε σε εγκύους με πόνο ή πυρετό, και επομένως θα πρέπει να αισθάνονται καθησυχασμένες ότι έχουν ακόμη μια ασφαλή επιλογή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων τους».

Χωρίς να κατονομάζουν τον Τραμπ, οι ερευνητές απορρίπτουν κατηγορηματικά τις δηλώσεις του. «Ελπίζουμε ότι αυτή η ανασκόπηση υψηλού επιπέδου θα βάλει τέλος σε κάθε σκεπτικισμό σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη, καθώς η αποφυγή της σε περιπτώσεις σημαντικού πόνου ή πυρετού μπορεί να εκθέσει τόσο τη μητέρα όσο και το μωρό σε γνωστούς κινδύνους, ιδίως όταν ο μητρικός πυρετός μένει χωρίς θεραπεία», αναφέρουν.

Ο Τραμπ έκανε την παρέμβασή του σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναφερόμενος στο φάρμακο με την αμερικανική του ονομασία, είπε: «Η λήψη Tylenol δεν είναι καλή… Όλες οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να μιλούν με τους γιατρούς τους για να περιορίσουν τη χρήση αυτού του φαρμάκου κατά την εγκυμοσύνη… Μην παίρνετε Tylenol.»

Είπε επίσης ότι η παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη είναι τόσο επικίνδυνη ώστε η κυβέρνησή του σχεδίαζε να ζητήσει από τους γιατρούς στις ΗΠΑ να συμβουλεύουν τις μέλλουσες μητέρες να την αποφεύγουν.

Ωστόσο, η νέα μελέτη καταλήγει ότι οι δηλώσεις του Τραμπ ήταν αβάσιμες. Δεν εντοπίστηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην έκθεση του εμβρύου στην παρακεταμόλη και στο να είναι το παιδί αυτιστικό, να έχει ΔΕΠΥ ή νοητική αναπηρία.

Οι ερευνητές θέτουν επίσης το ενδεχόμενο ότι μια πάθηση που οδηγεί μια γυναίκα να παίρνει συχνά παρακεταμόλη κατά την εγκυμοσύνη μπορεί από μόνη της να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη νευροαναπτυξιακή κατάσταση του παιδιού.

«Η παρακεταμόλη χρησιμοποιείται συνήθως μόνο περιστασιακά και η παρατεταμένη χρήση της εγείρει το ερώτημα μήπως η υποκείμενη πάθηση που οδηγεί σε μακροχρόνια λήψη είναι πιο σημαντική για τη διαμόρφωση των νευροαναπτυξιακών αποτελεσμάτων από το ίδιο το φάρμακο», αναφέρουν.

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, απάντησε στους ισχυρισμούς του Τραμπ συμβουλεύοντας τις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο να τους αγνοήσουν. «Θα έλεγα απλώς σε όσους παρακολουθούν: να μην δίνουν καμία απολύτως σημασία σε όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την ιατρική», είπε στο ITV την επόμενη ημέρα.

«Αυτή η σημαντική ανασκόπηση μπορεί, για ακόμη μία φορά, να καθησυχάσει τις μέλλουσες μητέρες παντού ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη που να συνδέει τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή αναπηρίες στα παιδιά τους. Οι κορυφαίοι επιστήμονες, γιατροί και το ΕΣΥ της χώρας μας είναι σαφείς: η παρακεταμόλη είναι ασφαλής όταν λαμβάνεται κατά την εγκυμοσύνη για πόνο ή πυρετό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Guardian