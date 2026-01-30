Μελέτη διαπίστωσε ότι οι κρεατοφάγοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 100, αλλά με προϋποθέσεις

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, τα άτομα που δεν τρώνε κρέας έχουν λιγότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια σε σχέση με όσους τρώνε κρέας.

Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται.

Η έρευνα παρακολούθησε πάνω από 5.000 Κινέζους ενήλικες ηλικίας 80 ετών και άνω που συμμετείχαν στην Κινεζική Διαχρονική Έρευνα για την Υγιή Μακροζωία, μια εθνικά αντιπροσωπευτική μελέτη που ξεκίνησε το 1998. Μέχρι το 2018, όσοι ακολουθούσαν διατροφή χωρίς κρέας είχαν λιγότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 έτη σε σύγκριση με τους κρεατοφάγους.

Εκ πρώτης όψεως, αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με δεκαετίες ερευνών που δείχνουν ότι η φυτική διατροφή είναι καλή για την υγεία. Η χορτοφαγική διατροφή, για παράδειγμα, έχει συσχετιστεί σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού, διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας. Αυτά τα οφέλη προέρχονται εν μέρει από την υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών και τη χαμηλότερη κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών.

Τι ισχύει λοιπόν;

Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες του σώματος σας ανάλογα με την ηλικία

Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε σε ενήλικες ηλικίας 80 ετών και άνω, των οποίων οι διατροφικές ανάγκες διαφέρουν σημαντικά από αυτές των νεότερων ατόμων. Καθώς γερνάμε, οι φυσιολογικές αλλαγές μεταβάλλουν τόσο την ποσότητα που τρώμε όσο και τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται, ενώ η μυϊκή μάζα, η οστική πυκνότητα και η όρεξη συχνά περιορίζονται. Αυτές οι αλλαγές αυξάνουν τον κίνδυνο υποσιτισμού και αδυναμίας.

Τα περισσότερα στοιχεία για τα οφέλη για την υγεία των διατροφών που αποκλείουν το κρέας προέρχονται από μελέτες νεότερων ενηλίκων και όχι από μελέτες ευπαθών ηλικιωμένων πληθυσμών. Ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι οι ηλικιωμένοι που δεν τρώνε κρέας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο καταγμάτων λόγω της χαμηλότερης πρόσληψης ασβεστίου και πρωτεϊνών.

Στην τρίτη ηλικία, οι διατροφικές προτεραιότητες αλλάζουν. Αντί να επικεντρώνεται στην πρόληψη μακροχρόνιων ασθενειών, ο στόχος γίνεται η διατήρηση της μυϊκής μάζας, η πρόληψη της απώλειας βάρους και η διασφάλιση ότι κάθε μπουκιά παρέχει άφθονα θρεπτικά συστατικά.

Τα ευρήματα της μελέτης μπορεί, επομένως, να αντικατοπτρίζουν τις διατροφικές προκλήσεις της προχωρημένης ηλικίας, παρά τυχόν εγγενή προβλήματα με τις φυτικές διατροφές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό δεν μειώνει τα καθιερωμένα οφέλη για την υγεία αυτών των διατροφών για τους νεότερους και υγιέστερους ενήλικες.

Εδώ είναι μια κρίσιμη λεπτομέρεια: η χαμηλότερη πιθανότητα να φτάσουν τα 100 μεταξύ των μη κρεατοφάγων παρατηρήθηκε μόνο σε συμμετέχοντες με μειωμένο βάρος. Δεν βρέθηκε τέτοια συσχέτιση σε ηλικιωμένους ενήλικες με υγιές βάρος.

Το μειωμένο βάρος σε μεγαλύτερη ηλικία συνδέεται ήδη στενά με αυξημένο κίνδυνο αδυναμίας και θανάτου. Το σωματικό βάρος φαίνεται λοιπόν να είναι ένας βασικός παράγοντας για την εξήγηση αυτών των ευρημάτων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή ήταν μια παρατηρητική μελέτη, που σημαίνει ότι δείχνει συσχετίσεις και όχι αίτια και αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι δύο πράγματα συμβαίνουν μαζί δεν σημαίνει ότι το ένα προκαλεί το άλλο.

Τα ευρήματα συνάδουν επίσης με το λεγόμενο «παράδοξο της παχυσαρκίας» στη γήρανση, όπου ένα ελαφρώς υψηλότερο σωματικό βάρος συνδέεται συχνά με καλύτερη επιβίωση στην τρίτη ηλικία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μειωμένη πιθανότητα να φτάσουν τα 100 χρόνια που παρατηρήθηκε στους μη κρεατοφάγους δεν ήταν εμφανής σε όσους συμπεριέλαβαν ψάρια, γαλακτοκομικά ή αυγά στη διατροφή τους. Αυτά τα τρόφιμα παρέχουν θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της υγείας των μυών και των οστών, όπως υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, βιταμίνη Β12, ασβέστιο και βιταμίνη D.

Οι ηλικιωμένοι ενήλικες που ακολουθούσαν αυτές τις διατροφικές συνήθειες είχαν τις ίδιες πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 100 χρόνια με όσους κατανάλωναν κρέατος. Οι ερευνητές πρότειναν ότι η συμπερίληψη μέτριων ποσοτήτων τροφίμων ζωικής προέλευσης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της υποσιτισμού και της απώλειας άλιπης μυϊκής μάζας σε πολύ προχωρημένη ηλικία, σε σύγκριση με τις αυστηρά φυτικές διατροφικές συνήθειες.

Η υγιής γήρανση

Αντί να επικεντρωνόμαστε στο αν μια διατροφή είναι καθολικά καλύτερη από μια άλλη, το βασικό μήνυμα είναι ότι η διατροφή πρέπει να προσαρμόζεται στο στάδιο της ζωής σας. Οι ενεργειακές ανάγκες μειώνονται με την ηλικία (λόγω της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας σε κατάσταση ηρεμίας), αλλά ορισμένες διατροφικές απαιτήσεις αυξάνονται.

Οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν να χρειάζονται επαρκή ποσότητα πρωτεϊνών, βιταμίνης Β12, ασβεστίου και βιταμίνης D, ειδικά για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και την πρόληψη της αδυναμίας. Στην τρίτη ηλικία, η πρόληψη της υποσιτισμού και της απώλειας βάρους συχνά γίνεται πιο σημαντική από την πρόληψη των χρόνιων ασθενειών μακροπρόθεσμα.

Οι φυτικές διατροφές μπορούν να εξακολουθήσουν να αποτελούν υγιεινές επιλογές, αλλά μπορεί να απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπληρώματα για να εξασφαλιστεί η επαρκής διατροφή, ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι διατροφικές μας ανάγκες στα 90 μπορεί να διαφέρουν πολύ από αυτές στα 50, και οι διατροφικές συμβουλές πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτές τις αλλαγές σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτό που σας ταιριάζει τώρα μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή καθώς γερνάτε – και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

Με πληροφορίες από Science Alert