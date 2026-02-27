Μελέτη αποκαλύπτει ασύμμετρο μοτίβο διασταύρωσης μεταξύ Νεάντερταλ και Homo Sapiens

Νέα επιστημονική έρευνα εξετάζει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της ανθρώπινης εξέλιξης: τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ Νεάντερνταλ και Homo sapiens.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διασταυρώσεις δεν ήταν τυχαίες, αλλά παρουσίαζαν σαφή μοτίβα, κυρίως μεταξύ αρσενικών Νεάντερταλ και γυναικών «σύγχρονων ανθρώπων».

Οι Νεάντερταλ ζούσαν στην Ευρώπη και τη δυτική Ασία από περίπου 400.000 έως 40.000 χρόνια πριν, όταν και εξαφανίστηκαν. Είναι ήδη γνωστό, χάρη σε αναλύσεις αρχαίου DNA, ότι οι δύο ομάδες διασταυρώθηκαν και ότι γονίδια των Νεάντερταλ επιβιώνουν σήμερα σε πολλούς ανθρώπους, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τον ύπνο και την ευαισθησία σε ορισμένες ασθένειες.

Πού εστίασε η νέα έρευνα για τους Νεάντερνταλ και τους Homo Sapiens

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, εστίασε ειδικά στο χρωμόσωμα Χ. Οι επιστήμονες συνέκριναν DNA από 73 σύγχρονες γυναίκες στην Αφρική με γενετικά δεδομένα από τρεις γυναίκες Νεάντερταλ.

Διαπίστωσαν ότι τα χρωμοσώματα Χ των Νεάντερταλ περιείχαν κατά 62% περισσότερο DNA σύγχρονων ανθρώπων σε σύγκριση με τα υπόλοιπα χρωμοσώματά τους. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι τα ζευγαρώματα συνέβαιναν συχνότερα μεταξύ αρσενικών Νεάντερταλ και θηλυκών Homo Sapiens.

Ο λόγος σχετίζεται με τον τρόπο κληρονόμησης των χρωμοσωμάτων: τα αρσενικά φέρουν ένα Χ και ένα Υ, άρα μεταβιβάζουν μόνο ένα Χ, ενώ τα θηλυκά διαθέτουν δύο Χ. Αν οι σύγχρονες γυναίκες ζευγάρωναν συχνότερα με αρσενικούς Νεάντερταλ, τότε λιγότερα χρωμοσώματα Χ Νεάντερταλ θα περνούσαν στον ανθρώπινο γονιδιακό «πυρήνα», ενώ περισσότερα ανθρώπινα Χ θα ενσωματώνονταν στους Νεάντερταλ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δύο πληθυσμοί φαίνεται να διασταυρώθηκαν σε περισσότερα από ένα κύματα, περίπου πριν από 250.000 και 45.000 χρόνια. Παρά τις διαφορετικές χρονικές περιόδους, το μοτίβο παρέμεινε σταθερό.

Επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στη μελέτη επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν τη δύναμη του αρχαίου DNA ως εργαλείου για την κατανόηση όχι μόνο της βιολογίας αλλά και της κοινωνικής δυναμικής που διαμόρφωσε την ανθρώπινη ιστορία πριν από δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Η έρευνα προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ανθρώπινης εξέλιξης, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση μας με τους Νεάντερταλ ήταν πιο σύνθετη -και πιο διαρκής- απ’ όσο θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal