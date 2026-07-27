Μεγάλο deal στην AI: Η Nvidia δίνει πιστωτικές εγγυήσεις $250 δισ. στην Open AI για τη δημιουργία data center

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την παροχή πιστωτικών εγγυήσεων ύψους περίπου 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την OpenAI βρίσκεται η Nvidia, στο πλαίσιο ενός γιγαντιαίου έργου δημιουργίας κέντρου δεδομένων.

Η χρηματοδοτική στήριξη της Nvidia αναμένεται να βοηθήσει τη δημιουργό του ChatGPT να μισθώσει μια εγκατάσταση ισχύος 10 gigawatt στο νότιο Οχάιο, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος.

Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, με διαθέσιμη ισχύ περίπου 800 megawatt.

Τι κερδίζουν OpenAI και Nvidia

Για την OpenAI, η συμφωνία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο των δικών της υποδομών, αντί να τις νοικιάζει από κολοσσούς όπως η Microsoft, η Amazon και η Oracle. Παράλληλα, η Nvidia εξασφαλίζει σταθερή ζήτηση για τα τσιπ της για τα επόμενα χρόνια.

Η συνολική επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, συνυπολογίζοντας και το κόστος των επεξεργαστών που θα εξοπλίσουν το data center.

Σύμφωνα με τη WSJ, οι εγγυήσεις των 250 δισ. δολαρίων καλύπτουν τη μίσθωση της εγκατάστασης και τη δανειακή χρηματοδότηση, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν την αγορά των τσιπ της ίδιας της Nvidia. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών εξετάζει παράλληλα τη χρηματοδότηση των αγορών τσιπ από την OpenAI, σε ένα επιπλέον πακέτο που μπορεί να φτάσει τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η στήριξη της Nvidia θα τροφοδοτήσει ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα, προσφέροντας την απαραίτητη σιγουριά στους πιστωτές για τη βιωσιμότητα του έργου, προσθέτει το δημοσίευμα.

Η συμφωνία αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη στροφή στην αγορά. Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προσφεύγουν όλο και περισσότερο στον δανεισμό και τις κεφαλαιαγορές για να χρηματοδοτήσουν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με τις συνολικές δαπάνες να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Με πληροφορίες από WSJ, Reuters