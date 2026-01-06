Με τα Smart Bricks, η Lego «εκσυγχρονίζει» το παιχνίδι και διχάζει

Η Lego παρουσίασε τα Smart Bricks, μια νέα σειρά από «έξυπνα» τουβλάκια που ενεργοποιούν ήχους και φωτεινά εφέ ανάλογα με το πώς τα χειρίζεται ο παίκτης.

Η ανακοίνωση έγινε στη CES 2026 στο Λας Βέγκας, τη μεγάλη ετήσια έκθεση τεχνολογίας όπου οι εταιρείες παρουσιάζουν νέες συσκευές και προϊόντα πριν βγουν στην αγορά. Η Lego μιλά για τη σημαντικότερη καινοτομία της εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, με τα πρώτα σετ να κυκλοφορούν τον Μάρτιο, ξεκινώντας από μια νέα σειρά Star Wars.

Το σύστημα, που ονομάζεται Smart Play, ενσωματώνει ηλεκτρονικά στοιχεία μέσα στο ίδιο το τουβλάκι. Ο «έξυπνος» κύβος έχει το κλασικό μέγεθος 2x4, αλλά στο εσωτερικό του διαθέτει αισθητήρες κίνησης και θέσης, φώτα και μικρό μηχανισμό ήχου, μαζί με ειδικό μικροτσίπ. Η ιδέα είναι ότι οι κατασκευές αντιδρούν σε ό,τι κάνει το παιδί, χωρίς να χρειάζεται οθόνη.

Στην παρουσίαση της CES, ένα μοντέλο τούρτας «αναγνώριζε» πότε «σβήνουν» τα κεράκια και έπαιζε πανηγυρισμούς και τραγούδι, ενώ ένα ελικόπτερο έβγαζε ήχους πτήσης όταν το κουνάς ή το περιστρέφεις. Όταν το μοντέλο «έπεφτε», το τουβλάκι άναβε κόκκινο και ενεργοποιούσε διαφορετικό εφέ, σαν ένδειξη «σύγκρουσης».

Το Smart Brick δεν είναι αυτόνομο. Η Lego το συνδυάζει με Smart Minifigures και Smart Tags, κομμάτια με ψηφιακή ταυτότητα, ώστε τα στοιχεία της κατασκευής να «αναγνωρίζουν» το ένα το άλλο και να ενεργοποιούν συγκεκριμένες αντιδράσεις. Η επικοινωνία γίνεται ασύρματα, με στόχο η διαδραστικότητα να παραμένει ενσωματωμένη στο παιχνίδι και όχι να μεταφέρεται σε εφαρμογή.

Η νέα κατεύθυνση, πάντως, προκαλεί και αντιδράσεις. Ο Τζος Γκόλιν, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Fairplay για την παιδική ευημερία, είπε στο BBC ότι τα Smart Bricks «παίρνουν το παιχνίδι από τα χέρια των παιδιών» και το μεταφέρουν στους αισθητήρες του προϊόντος. Όπως σημείωσε, τα παιδιά ήδη δίνουν κίνηση και ήχους στις κατασκευές τους μέσω της φαντασίας τους, χωρίς να χρειάζονται «έξυπνα» εφέ.

H Lego δεν αντιμετωπίζει τον ψηφιακό κόσμο ως απειλή, αλλά ως ευκαιρία

Πιο συγκρατημένος εμφανίστηκε ο Άντριου Μάντσεζ, καθηγητής Παιδιών και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Μιλώντας επίσης στο BBC, αναγνώρισε ότι η δύναμη του Lego είναι η ελευθερία να δημιουργείς και να ξαναφτιάχνεις ιστορίες, πρόσθεσε όμως ότι η σύνδεση φυσικού και ψηφιακού παιχνιδιού μπορεί να λειτουργήσει θετικά, εφόσον η τεχνολογία «απαντά» στις κινήσεις του παιδιού χωρίς να το κατευθύνει.

Από την πλευρά της εταιρείας, η επικεφαλής προϊόντος και μάρκετινγκ της Lego, Τζούλια Γκόλντιν, δήλωσε ότι η Lego δεν αντιμετωπίζει τον ψηφιακό κόσμο ως απειλή, αλλά ως ευκαιρία να επεκτείνει το φυσικό παιχνίδι. Στο ίδιο πνεύμα, η εταιρεία επιμένει ότι το Smart Play σχεδιάστηκε για να ενσωματώνει τη διαδραστικότητα «ομαλά» στην κατασκευή, χωρίς να μετατρέπει το παιχνίδι σε εμπειρία οθόνης.

Η Lego έχει πειραματιστεί και στο παρελθόν με ψηφιακά «παρακλάδια» του παιχνιδιού της, άλλοτε μέσω εφαρμογών που λειτουργούσαν συμπληρωματικά και άλλοτε μέσα από συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες του gaming. Έχει επίσης δοκιμάσει φιγούρες με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία, ως γέφυρα ανάμεσα στο κλασικό χτίσιμο και στη διαδραστικότητα.

Με πληροφορίες από BBC