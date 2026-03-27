Με το εργαλείο AI της Google, οι χρήστες μπορούν πλέον να δημιουργούν τραγούδια

Η Google παρουσίασε το Lyria 3 Pro, μια νέα έκδοση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργία μουσικής, η οποία επιτρέπει τη σύνθεση κομματιών μεγαλύτερης διάρκειας και με πιο συγκεκριμένες οδηγίες από τον χρήστη.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση, που περιοριζόταν σε σύντομα αποσπάσματα περίπου 30 δευτερολέπτων, το νέο μοντέλο μπορεί να δημιουργεί κομμάτια έως και τριών λεπτών. Παράλληλα, επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν τα επιμέρους τμήματα ενός τραγουδιού, όπως την εισαγωγή, το κουπλέ ή το ρεφρέν, ώστε το αποτέλεσμα να ακολουθεί πιο σαφή δομή.

Το Lyria 3 Pro ενσωματώνεται στην εφαρμογή Gemini, όπου θα είναι διαθέσιμο μόνο σε χρήστες με συνδρομή. Η Google επεκτείνει επίσης τη χρήση του και σε άλλα εργαλεία της, όπως την εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο Google Vids και το ProducerAI, ένα εργαλείο παραγωγής μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη που απέκτησε πρόσφατα.

Παράλληλα, το μοντέλο προστίθεται και σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και προγραμματιστές, όπως το Vertex AI, το Gemini API και το AI Studio.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το σύστημα έχει εκπαιδευτεί με δεδομένα από συνεργάτες της, καθώς και με περιεχόμενο από τις δικές της πλατφόρμες, στο βαθμό που επιτρέπεται η χρήση του. Υποστηρίζει επίσης ότι το μοντέλο δεν αναπαράγει συγκεκριμένους καλλιτέχνες, αλλά μπορεί να αντλεί γενικά χαρακτηριστικά ύφους όταν αυτό ζητηθεί.

Τα κομμάτια που δημιουργούνται μέσω των μοντέλων της φέρουν ψηφιακή σήμανση (SynthID), ώστε να αναγνωρίζεται ότι έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Η κίνηση της Google έρχεται ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες στη μουσική βιομηχανία για τη χρήση AI. Το Spotify ανακοίνωσε πρόσφατα εργαλεία που επιτρέπουν σε καλλιτέχνες να εντοπίζουν τραγούδια που ανεβαίνουν με το όνομά τους χωρίς να τους ανήκουν.

Αντίστοιχα, η Deezer, μια διεθνής πλατφόρμα streaming μουσικής, έχει αναπτύξει τεχνολογία για τον εντοπισμό τραγουδιών που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Με πληροφορίες από TechCrunch