Μαθηματικοί ανακάλυψαν γιατί η αναμονή για το ασανσέρ φαίνεται να διαρκεί μια αιωνιότητα

Αν έχετε περάσει ποτέ αρκετό χρόνο σε ένα ψηλό κτίριο- είτε επειδή μένετε είτε επειδή εργάζεστε σε ένα τέτοιο- πιθανότατα γνωρίζετε αυτή την αίσθηση: οι θάλαμοι των ανελκυστήρων φαίνεται πάντα να κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση. Αν θέλετε να κατεβείτε, υπάρχει ένας ανελκυστήρας που ανεβαίνει, και το αντίστροφο.

Το φαινόμενο αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον των φυσικών Τζορτζ Γκάμοφ και Μάρβιν Στερν στα μέσα της δεκαετίας του 1950.

Ο Γκάμοφ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δημοσίευσε μία πρωτοποριακή εργασία σχετικά με τη θεωρία της ραδιενέργειας, εργαζόταν ως σύμβουλος για την εταιρεία Convair στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας το καλοκαίρι του 1956.

Η εταιρεία είχε αποκτήσει παγκόσμια φήμη στην ανάπτυξη και κατασκευή στρατιωτικών αεροσκαφών και διαστημικής τεχνολογίας.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τους ανελκυστήρες

Ο Γκάμοφ είχε γραφείο στον δεύτερο όροφο του εξαώροφου κτιρίου της εταιρείας, ενώ ο φίλος και συνάδελφός του, Στερν, εργαζόταν στον πέμπτο όροφο. Οι δύο ερευνητές αντάλλασσαν συχνά ιδέες και χρησιμοποιούσαν τον ανελκυστήρα για να μετακινούνται από το γραφείο του ενός στο γραφείο του άλλου.

Κάποια στιγμή ο Γκάμοφ παρατήρησε ότι όταν πατούσε το κουμπί, το πρώτο ασανσέρ που έφτανε συνήθως κατεβαίνει, οπότε έπρεπε να περιμένει να ανέβει ξανά από τον πρώτο όροφο. Αυτό το μοτίβο τον ενοχλούσε τόσο πολύ που, κάποια στιγμή, άρχισε να το καταγράφει. Ανακάλυψε ότι το ασανσέρ κατεβαίνει πέντε στις έξι φορές όταν πατούσε το κουμπί και ότι, μόνο μία στις έξι φορές, πηγαίνει προς την επιθυμητή κατεύθυνση, δηλαδή προς τα πάνω.

Ο Γκάμοφ και ο Στερν το έκαναν θέμα αστείου, υποθέτοντας ότι ίσως κατασκευάζονταν συνεχώς νέες καμπίνες στην οροφή του κτιρίου και κατέβαιναν για αποθήκευση στο υπόγειο. Ο Στερν άρχισε επίσης να κρατάει αρχεία και διαπίστωσε κι αυτός ότι ο ανελκυστήρας κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επιθυμούσε τις περισσότερες φορές: σε πέντε στις έξι περιπτώσεις, η καμπίνα ανέβαινε όταν εκείνος ήθελε να κατέβει.

Οι δύο φυσικοί εξέτασαν πιο προσεκτικά τα μαθηματικά του προβλήματος και κατέληξαν σε μια εύλογη εξήγηση. Πρώτον, αυτή η παράξενη κατάσταση δεν είναι (ή τουλάχιστον όχι μόνο) μια περίπτωση του «Νόμου του Μέρφι», σύμφωνα με τον οποίο ό,τι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. Ούτε είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι απλά τείνουν να θυμούνται περισσότερο τις μακρές αναμονές για το ασανσέρ. Αντίθετα, είναι πραγματικά έτσι ότι τα ασανσέρ κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επιθυμείτε τις περισσότερες φορές, όπως δείχνουν οι στατιστικές των Γκάμοφ και Στερν.

Αν βρίσκεστε στον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου, τότε όλα τα ασανσέρ ανεβαίνουν αναπόφευκτα από το ισόγειο και στη συνέχεια κατεβαίνουν. Για τον προτελευταίο όροφο, λοιπόν, ένα ασανσέρ ανεβαίνει και, λίγο αργότερα, κατεβαίνει ξανά. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της ανόδου και της καθόδου ενός ασανσέρ είναι επομένως εξαιρετικά μικρό. Αν καλέσετε τον ανελκυστήρα σε μια τυχαία στιγμή, η πιθανότητα να πιάσετε πρώτα ένα θάλαμο που ανεβαίνει είναι μεγαλύτερη. Και αυτή η πιθανότητα είναι αξιοσημείωτη — τελικά, με πολλούς ορόφους από κάτω, υπάρχουν καλές πιθανότητες να θέλετε να κατεβείτε παρά να ανεβείτε. Ωστόσο, αν μείνετε στην πτέρυγα των ανελκυστήρων και καταγράψετε όλες τις διαδρομές που έρχονται και φεύγουν για ώρες ή πιθανώς ημέρες, τελικά θα διαπιστώσετε ότι, κατά μέσο όρο, τόσοι θάλαμοι ανεβαίνουν όσοι και κατεβαίνουν.

Η ίδια λογική ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση για τους χαμηλούς ορόφους. Αν ένα κτίριο δεν έχει υπόγειο, ένα ασανσέρ θα φτάνει πάντα στον πρώτο όροφο από πάνω και στη συνέχεια θα συνεχίζει την πορεία του προς τα πάνω. Έτσι, το χρονικό διάστημα (αν το ασανσέρ δεν παραμείνει απλώς στον πρώτο όροφο) στον δεύτερο όροφο μεταξύ ενός ασανσέρ που κατεβαίνει και ενός που ανεβαίνει είναι πολύ μικρό. Για αυτόν τον λόγο, η πιθανότητα να συναντήσετε πρώτα ένα ασανσέρ που κατεβαίνει είναι μεγαλύτερη.

Τι συμβαίνει σε ένα ψηλό κτίριο

Για να το σκεφτούμε καλύτερα, ας πάρουμε ως παράδειγμα ένα μεγαλύτερο κτίριο. Φανταστείτε ότι εργάζεστε σε έναν ουρανοξύστη 30 ορόφων. Ας υποθέσουμε —σε περίπτωση πραγματικά κακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού— ότι υπάρχει μόνο ένας εξαιρετικά αργός ανελκυστήρας, ο οποίος σταματά σε κάθε όροφο και χρειάζεται ένα λεπτό ανά όροφο.

Για να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι θα φτάνουν στην ώρα τους στους αντίστοιχους ορόφους τους, η διοίκηση του κτιρίου καταρτίζει ένα χρονοδιάγραμμα που δείχνει τις αναχωρήσεις των ανελκυστήρων προς κάθε κατεύθυνση.

Αν εργάζεστε στον δεύτερο όροφο, δεν γνωρίζετε ακόμα αυτό το πρόγραμμα και πηγαίνετε προς τις ανελκυστήρες, ο πρώτος θάλαμος που θα συναντήσετε θα κατεβαίνει σχεδόν σίγουρα —εκτός αν φτάσετε ακριβώς την ώρα ή ένα λεπτό μετά. Έτσι, σε 29 από τις 30 περιπτώσεις, ο ανελκυστήρας θα κατεβεί πρώτα. Η κατάσταση είναι παρόμοια με τους συναδέλφους σας στον 29ο όροφο.

Σε πιο ρεαλιστικά σενάρια, αν ένα κτίριο έχει πολλά ασανσέρ, ή αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι άνθρωποι στους χαμηλούς ορόφους χρησιμοποιούν μερικές φορές τις σκάλες, οι αντίστοιχοι υπολογισμοί γίνονται πολύ πιο περίπλοκοι. Παρ' όλα αυτά, η τάση παραμένει η ίδια: το ασανσέρ πηγαίνει προς τη «λάθος» κατεύθυνση τις περισσότερες φορές.

Έτσι, αν βρεθείτε πάλι μπροστά σε ένα ασανσέρ, ενοχλημένοι που πρέπει να περιμένετε, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία μεγάλη συνωμοσία εναντίον σας — είναι απλή μαθηματική λογική.

Με πληροφορίες από Scientific American