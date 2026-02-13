«Μάλλον τελειώσαμε»: Ανησυχία στο Χόλιγουντ μετά το viral βίντεο AI με Κρουζ και Πιτ

Η διάδοση βίντεο που έχουν παραχθεί με νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο την ανησυχία του Χόλιγουντ για το πώς θα προστατευτούν τα πνευματικά δικαιώματα και το εμπορικό πρόσωπο γνωστών ηθοποιών. Αφορμή στάθηκε η κυκλοφορία ενός νέου εργαλείου παραγωγής βίντεο, μετά την οποία άρχισαν να κυκλοφορούν ευρέως κλιπ που παραπέμπουν σε κινηματογραφικές σκηνές και δημοφιλή franchises.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ να τσακώνονται σε ταράτσα. Το κλιπ δημιουργήθηκε από τον Ιρλανδό σκηνοθέτη και δημιουργό διαφημιστικών Ρουαρί Ρόμπινσον, ο οποίος έγραψε ότι το έφτιαξε με «δύο γραμμές εντολής» στο Seedance 2.0, το νέο μοντέλο παραγωγής βίντεο της ByteDance. Η ByteDance, κινεζικός όμιλος που ελέγχει το TikTok εκτός ΗΠΑ, παρουσίασε το εργαλείο ως «σημαντικό άλμα» στην ποιότητα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.

Η αντίδραση από τη βιομηχανία ήρθε άμεσα. Η Motion Picture Association, ο φορέας που εκπροσωπεί τα μεγάλα αμερικανικά κινηματογραφικά στούντιο, κατηγόρησε την ByteDance ότι μέσα σε μία ημέρα από τη διάθεση του Seedance 2.0 υπήρξε «μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε τεράστια κλίμακα». Υποστήριξε ότι η υπηρεσία κυκλοφόρησε χωρίς ουσιαστικές δικλίδες για να αποτρέπονται παραβιάσεις και ζήτησε να σταματήσει άμεσα η δραστηριότητα που, κατά την MPA, παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία και απειλεί θέσεις εργασίας που στηρίζονται στην παραγωγή περιεχομένου.

Η υπόθεση αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το αν τα εργαλεία αυτά εκπαιδεύονται και λειτουργούν με τρόπο που επιτρέπει στους χρήστες να αναπαράγουν, έστω και έμμεσα, υλικό που ανήκει σε στούντιο και δημιουργούς. Στα social media κυκλοφορούν ήδη βίντεο που παραπέμπουν σε ταινίες και σειρές όπως τα Spider Man, Titanic, Stranger Things, Lord of the Rings και Shrek, χωρίς να είναι σαφές ποιοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν.

Αντίστοιχη κριτική είχε ασκηθεί και όταν η OpenAI παρουσίασε το Sora 2 το περασμένο φθινόπωρο. Τότε, η Motion Picture Association είχε ζητήσει από την εταιρεία να λάβει μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων ισχύει και στην περίπτωση της παραγωγής περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η OpenAI στη συνέχεια ενίσχυσε τις δικλίδες ασφαλείας, δυσκολεύοντας σημαντικά τη δημιουργία βίντεο που θα μπορούσαν να παραβιάζουν δικαιώματα στούντιο. Αργότερα, η Disney προχώρησε σε συμφωνία με την OpenAI για αδειοδότηση 200 χαρακτήρων για χρήση στο Sora 2, μια κίνηση που θεωρήθηκε από πολλούς πιθανό μοντέλο συνεργασίας για το μέλλον.

Δεν είναι σαφές αν η ByteDance θα ακολουθήσει παρόμοια προσέγγιση, είτε με συμφωνίες αδειοδότησης είτε με αυστηρότερες δικλίδες. Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο από το Variety.

Η τεχνολογία, πάντως, προκαλεί και ένα δεύτερο είδος ανησυχίας στο Χόλιγουντ, πέρα από το νομικό. Ο Ρετ Ρις, σεναριογράφος που έχει υπογράψει μεταξύ άλλων τις ταινίες Deadpool και Zombieland, σχολίασε κάτω από το βίντεο με Κρουζ και Πιτ ότι «μάλλον τελειώσαμε». Εκτίμησε ότι σύντομα ένας άνθρωπος, μόνος του σε έναν υπολογιστή, θα μπορεί να δημιουργεί μια ταινία που δεν θα ξεχωρίζει από αυτό που κυκλοφορεί σήμερα η βιομηχανία, με την ποιότητα να εξαρτάται από το ταλέντο και το γούστο του δημιουργού.

Ο Ρόμπινσον, από την πλευρά του, απάντησε στις αντιδράσεις με πιο αιχμηρό τόνο, γράφοντας ότι το ερώτημα της ημέρας είναι αν «πρέπει να σκοτωθεί» επειδή πληκτρολόγησε δύο γραμμές και πάτησε ένα κουμπί.

Με πληροφορίες από Variety, Guardian