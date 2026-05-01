«Make Pluto a Planet again» είπε ο επικεφαλής της NASA: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για τον Πλούτωνα

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Αϊζάκμαν, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον Πλούτωνα, δηλώνοντας ότι θεωρεί πως πρέπει «αδιαμφισβήτητα» να αναγνωριστεί ξανά ως πλανήτης.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο ακρόασης στη Γερουσία των ΗΠΑ, όπου ο Αϊζάκμαν κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον Πλούτωνα, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ανήκω ξεκάθαρα στο στρατόπεδο του “κάντε τον Πλούτωνα ξανά πλανήτη”».

Το θέμα παραμένει ανοιχτό εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Μέχρι το 2006, ο Πλούτωνας θεωρούνταν ο ένατος και πιο απομακρυσμένος πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Ωστόσο, εκείνη τη χρονιά, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση αποφάσισε να τον επαναταξινομήσει ως «νάνο πλανήτη», προκαλώντας αντιδράσεις.

Πλούτωνας: Τα δύο βασικά κριτήρια που πληροί

Ο βασικός λόγος για την απόφαση ήταν ότι, αν και ο Πλούτωνας πληροί δύο βασικά κριτήρια, είναι αρκετά μεγάλος ώστε να έχει σφαιρικό σχήμα και κινείται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο, δεν έχει «καθαρίσει» την τροχιά του από άλλα ουράνια σώματα, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να θεωρείται πλανήτης.

Με διάμετρο περίπου 2.250 χιλιόμετρα, ο Πλούτωνας είναι σημαντικά μικρότερος από τους υπόλοιπους πλανήτες και βρίσκεται στη Ζώνη του Κάιπερ, μια περιοχή γεμάτη παγωμένα σώματα πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα.

Παρά τον υποβιβασμό του, ο Πλούτωνας παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά αντικείμενα του ηλιακού συστήματος. Το 2015, η αποστολή New Horizons της NASA πέρασε για πρώτη φορά κοντά του, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο με βουνά, κρατήρες και παγετώνες, αλλά και ενδείξεις γεωλογικής δραστηριότητας.

Πλούτωνας: Ποιοι κινούνται στη γραμμή Αϊζάκμαν

Ο Αϊζάκμαν δεν είναι ο μόνος που υποστηρίζει την επαναφορά του Πλούτωνα ως πλανήτη. Ανάμεσα στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του βρίσκεται και ο Άλαν Στερν, επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής New Horizons, ο οποίος εδώ και χρόνια αμφισβητεί τον ορισμό της IAU.

Ο Στερν προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο ορισμού των πλανητών, βασισμένο κυρίως στη γεωλογία και την ατμόσφαιρα, που δεν θα απέκλειε σώματα όπως ο Πλούτωνας.

Η συζήτηση έχει ξεφύγει από τα όρια της επιστημονικής κοινότητας και έχει περάσει στη δημόσια σφαίρα, με ακόμη και πρόσωπα της ποπ κουλτούρας να παίρνουν θέση. Ο ηθοποιός Γουίλιαμ Σάτνερ, έχει εκφράσει έντονα τη διαφωνία του με την απόφαση του 2006, ζητώντας την αναθεώρησή της.

Ακόμη και ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει ότι θα υποστήριζε μια τέτοια κίνηση, αν και η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην ΔΑΕ και δεν μπορεί να αλλάξει με πολιτική παρέμβαση.

Πάντως, ο Πλούτωνας ανακαλύφθηκε το 1930 από τον αστρονόμο Clyde Tombaugh στο Αστεροσκοπείο Lowell στην Αριζόνα. Το όνομά του προτάθηκε από ένα 11χρονο κορίτσι, τη Venetia Burney, εμπνευσμένη από τον ρωμαϊκό θεό του κάτω κόσμου.

Με πληροφορίες από USA Today