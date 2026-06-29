«Μαγικά μανιτάρια» φαίνεται να βελτίωσαν προσωρινά τα συμπτώματα ασθενούς με προχωρημένο Αλτσχάιμερ

Μια μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς με προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία παρουσίασε αξιοσημείωτη αλλά προσωρινή βελτίωση έπειτα από χορήγηση ψιλοκυβίνης, περιγράφεται σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Neuroscience.

Οι ίδιοι οι ερευνητές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως η ουσία μπορεί να αναστρέψει το Αλτσχάιμερ και ότι απαιτούνται εκτενείς κλινικές μελέτες.

Η ασθενής ήταν μια Ιαπωνοαμερικανίδα ηλικίας άνω των 80 ετών, η οποία έπασχε από Αλτσχάιμερ για περίπου δέκα χρόνια. Τα τελευταία πέντε χρόνια η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς μιλούσε σχεδόν αποκλειστικά μονολεκτικά, είχε χάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα αυθόρμητης επικοινωνίας, αντιμετώπιζε χρόνια ακράτεια ούρων, δυσκολία στην κατάποση, σοβαρά προβλήματα κινητικότητας και εξαρτιόταν πλήρως από τους φροντιστές της για τις καθημερινές της ανάγκες.

🚨: A woman with late-stage Alzheimer's who hadn't spoken in 5 years, received psilocybin and started talking, recalling memories and making jokes, after just 19 hours pic.twitter.com/ZOKFG1vgvq — For all Curious (@fascinatingonX) June 28, 2026

Πώς βοήθησαν τα «μαγικά μανιτάρια» την περίπτωσή της

Στο πλαίσιο μιας διερευνητικής παρέμβασης, η γυναίκα έλαβε μία εφάπαξ -από του στόματος- δόση 5 γραμμαρίων μανιταριών που περιείχαν ψιλοκυβίνη (ποικιλία Enigma).

Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά τις πρώτες ώρες εμφάνισε έντονη εφίδρωση, πιθανό πυρετό και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατάσταση λήθαργου.

Περίπου 19 ώρες αργότερα συνέβη κάτι που οι επιστήμονες χαρακτήρισαν ως «απρόσμενο». Η ασθενής ξύπνησε και άρχισε να μιλά αυθόρμητα για γεγονότα της ζωής της επί περίπου τέσσερις ώρες. Τις επόμενες ημέρες παρουσίασε βελτίωση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της καθημερινής λειτουργικότητας.

Οι ερευνητές καταγράφουν ότι άρχισε να περπατά ξανά χωρίς συνεχή βοήθεια, μπορούσε να ντυθεί μόνη της, ανέκτησε τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης έπειτα από περισσότερα από πέντε χρόνια χρόνιας ακράτειας, επικοινωνούσε περισσότερο με τα μέλη της οικογένειάς της, διατηρούσε οπτική επαφή, εξέφραζε συναισθήματα και θυμόταν πρόσωπα και πρόσφατα γεγονότα. Έναν μήνα αργότερα αρκετές από αυτές τις βελτιώσεις εξακολουθούσαν να υπάρχουν, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί δεύτερη, επιβλεπόμενη συνεδρία με χαμηλότερη δόση, 3 γραμμαρίων.

Κατά τη δεύτερη χορήγηση, η ασθενής παρέμεινε ιδιαίτερα ομιλητική και περιέγραψε ένα ευχάριστο όραμα, στο οποίο έκανε σερφ μαζί με τον γιο της σε ένα ήρεμο νησί. Παράλληλα, οι επιστήμονες παρατήρησαν μεγαλύτερη εκφραστικότητα στο πρόσωπό της, αυθόρμητο χιούμορ και μεγαλύτερη ευχέρεια στο περπάτημα.

Οι επιφυλάξεις των ερευνητών για τη μελέτη

Παρά τα εντυπωσιακά ευρήματα, οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι πρόκειται για μία μόνο καταγεγραμμένη περίπτωση και όχι για κλινική δοκιμή.

Η ασθενής δεν υποβλήθηκε σε εξελιγμένες απεικονιστικές εξετάσεις ή βιοδείκτες, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένες γνωστικές δοκιμασίες. Επομένως, δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ψιλοκυβίνη ήταν η αιτία της βελτίωσης ούτε να αποκλειστούν άλλοι παράγοντες.

Όπως επισημαίνουν, η μελέτη δεν δείχνει ότι το Αλτσχάιμερ μπορεί να θεραπευτεί ή να αναστραφεί. Αντίθετα, θέτει την υπόθεση ότι ακόμη και στα προχωρημένα στάδια της νόσου ενδέχεται να παραμένουν λειτουργικές νευρωνικές δυνατότητες, οι οποίες ίσως μπορούν να ενεργοποιηθούν προσωρινά μέσω ουσιών που επηρεάζουν τη λειτουργία των εγκεφαλικών δικτύων.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι απαιτούνται ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ψιλοκυβίνη μπορεί πράγματι να αποτελέσει μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

For five years she spoke only in single syllables, and her family had quietly accepted that the woman they knew was no longer reachable. Then, 19 hours after a high dose of psilocybin, she woke at 3:30am and talked about her own life for four hours.



She was an 80-year-old… https://t.co/0WTDdZhdqb — Anish Moonka (@anishmoonka) June 29, 2026

Με πληροφορίες από Frontiers in Neuroscience