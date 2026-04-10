MacBook: Πώς να προστατεύσετε τη μπαταρία με τη νέα ρύθμιση της Apple

Η Apple προσθέτει στα MacBook μια νέα ρύθμιση που επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν ανώτατο όριο φόρτισης της μπαταρίας, με στόχο τη μείωση της φθοράς σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους συνεχώς συνδεδεμένο στο ρεύμα.

Η δυνατότητα «Charge Limit», που έκανε την εμφάνισή της σε πρόσφατη έκδοση του macOS, επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μέχρι ποιο ποσοστό θα φορτίζει η συσκευή, αντί να φτάνει σταθερά στο 100%. Πρόκειται για πρακτική που ήδη εφαρμόζεται στα νεότερα iPhone και βασίζεται στο γεγονός ότι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου φθείρονται ταχύτερα όταν παραμένουν πλήρως φορτισμένες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η νέα ρύθμιση διαφέρει από τη λειτουργία «Optimized Battery Charging», η οποία προσαρμόζεται στις συνήθειες χρήσης και καθυστερεί τη φόρτιση στο 100% μέχρι τη στιγμή που εκτιμά ότι θα χρειαστεί. Με το «Charge Limit», ο χρήστης θέτει ένα σταθερό όριο, ανεξάρτητα από το μοτίβο χρήσης.

Η ενεργοποίηση γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις συστήματος, στην ενότητα της μπαταρίας, όπου υπάρχει πλέον επιλογή για καθορισμό του ανώτατου επιπέδου φόρτισης. Οι διαθέσιμες επιλογές κυμαίνονται από 80% έως 100%.

Στην πράξη, η επιλογή χαμηλότερου ορίου είναι πιο χρήσιμη για όσους εργάζονται κυρίως σε σταθερό χώρο και δεν βασίζονται στην αυτονομία της συσκευής. Αντίθετα, για χρήστες που μετακινούνται συχνά και χρειάζονται πλήρη διάρκεια μπαταρίας, ένα υψηλότερο όριο αποτελεί πιο ισορροπημένη λύση.

Ακόμη και όταν έχει οριστεί όριο κάτω από το 100%, το σύστημα ενδέχεται περιστασιακά να φορτίζει πλήρως τη μπαταρία, ώστε να διατηρείται η ακρίβεια στις ενδείξεις της κατάστασής της.

Με πληροφορίες από Wired