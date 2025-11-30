Λόξιγκας: Πώς σταματά και πότε πρέπει να απευθυνθούμε στον γιατρό;

Ο λόξιγκας είναι μια από τις πιο συνηθισμένες και ίσως πιο ενοχλητικές αντιδράσεις του σώματος.

Αν και συνήθως περνά χωρίς δική μας παρέμβαση μέσα σε λίγα λεπτά, πολλές φορές αναζητούμε τρόπους να τον σταματήσουμε άμεσα. Στις πληροφορίες από τον επίσημο οδηγό του NHS (National Health Service), του Βρετανικού Συστήματος Υγείας, εξηγείται, πώς προκαλείται ο λόξιγκας, τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας για να τον προλάβουμε ή να τον σταματήσουμε, καθώς και πότε χρειάζεται ιατρική συμβουλή.

«Παρότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν χρήσιμα τα παρακάτω για να σταματήσει ο λόξιγκας, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι λειτουργούν για όλους», τονίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του NHS, πριν περάσει στις συστάσεις για το τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, όταν έχουμε λόξιγκα.

Λόξιγκας: Τι να κάνετε

αναπνεύστε μέσα σε μια χάρτινη σακούλα (μην τη βάλετε πάνω από το κεφάλι σας)

φέρτε τα γόνατα στο στήθος σας και σκύψτε προς τα εμπρός

πιείτε γουλιές πολύ παγωμένου νερού

καταπιείτε λίγη κρυσταλλική ζάχαρη

δαγκώστε ένα λεμόνι ή δοκιμάστε ξίδι

κρατήστε την αναπνοή σας για λίγο

Λόξιγκας: Τι να μην κάνετε

μην πίνετε αλκοολούχα, ανθρακούχα ή πολύ ζεστά ποτά

μην μασάτε τσίχλα και μην καπνίζετε – μπορεί να σας κάνουν να καταπίνετε αέρα

μην τρώτε καυτερά φαγητά

μην τρώτε φαγητό πολύ γρήγορα

μην τρώτε ή πίνετε κάτι πολύ κρύο αμέσως μετά από κάτι ζεστό

Γιατί έχουμε λόξιγκα

Συχνά δεν υπάρχει κάποια προφανής αιτία για τον λόξιγκα, αλλά κάποιοι άνθρωποι παρατηρούν ότι πυροδοτείται από ορισμένες καταστάσεις, όπως:

στρες

έντονα συναισθήματα, όπως ενθουσιασμός

φαγητό και ποτό

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο λόξιγκας που διαρκεί περισσότερο από 48 ώρες μπορεί να οφείλεται σε κάποιο ιατρικό πρόβλημα ή ένα φάρμακο που παίρνετε.

Μη επείγουσα συμβουλή - Δείτε έναν γιατρό εάν:

ο λόξιγκας διαρκεί περισσότερο από 48 ώρες

ο λόξιγκας επανέρχεται πολύ συχνά και επηρεάζει τη ζωή σας

Μπορεί ο επίμονος λόξιγκας να είναι σημάδι σοβαρής ασθένειας;

«Σε σπάνιες περιπτώσεις, ναι», απαντά το ερευνητικό τμήμα του North Brighton Medical Centre. Ενώ οι περισσότεροι λόγοι είναι ακίνδυνοι, ο επίμονος λόξιγκας μπορεί να υποδηλώνει πιο σοβαρά προβλήματα, όπως:

Γαστρεντερικές παθήσεις

Πνευμονικά προβλήματα

Καρδιακές παθήσεις

Διαταραχές του νευρικού συστήματος ή εγκεφαλικές βλάβες

Ορισμένους τύπους καρκίνου κοντά στο στήθος, το διάφραγμα ή τον εγκέφαλο

Εάν ο λόξιγκας συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα όπως πόνο, έμετο, δύσπνοια ή απώλεια βάρους, είναι σημαντικό να επισκεφτείτε έναν γενικό ιατρό, συνιστούν οι ειδικοί.

Με πληροφορίες από NHS, North Brighton Medical Center