Long Covid: Παιδιά και έφηβοι έχουν διπλάσιο κίνδυνο επιπλοκών μετά από δεύτερη μόλυνση

Οι επιπλοκές της λοίμωξης SARS-CoV-2 (PASC) του κορονοϊού, γνωστές και ως long Covid παραμένουν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Αν και προηγούμενες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στον χαρακτηρισμό της PASC σε παιδιά και εφήβους μετά από μια αρχική λοίμωξη, οι κίνδυνοι της PASC μετά από επαναμόλυνση με την παραλλαγή Όμικρον παραμένουν ασαφείς.

Τα παιδιά και οι έφηβοι αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων επιπλοκών PASC μετά από επαναμόλυνση με SARS-CoV-2, διπιστώνει νέα μελέτη. Αυτά τα ευρήματα προστίθενται σε προηγούμενα στοιχεία που συνδέουν τη long COVID σε παιδιά με πολυοργανικές επιπτώσεις και υπογραμμίζουν την ανάγκη προώθησης του εμβολιασμού σε νεότερους πληθυσμούς και υποστήριξης της συνεχιζόμενης έρευνας για την καλύτερη κατανόηση του PASC, τον εντοπισμό υποομάδων υψηλού κινδύνου και τη βελτίωση των στρατηγικών πρόληψης και φροντίδας

Στόχος της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet ήταν να αξιολογήσει τον κίνδυνο διάγνωσης της Long Covid (PASC) και τα συμπτώματα και τις καταστάσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με το PASC σε παιδιά και εφήβους μετά από επαναμόλυνση με SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της περιόδου της Όμικρον.

Αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από 40 παιδικά νοσοκομεία και ιδρύματα υγείας στις ΗΠΑ που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Researching COVID to Enhance Recovery (RECOVER). Συμπεριελήφθησαν ασθενείς ηλικίας κάτω των 21 ετών, με τεκμηριωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2 μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 και που είχαν τουλάχιστον μία επίσκεψη σε υγειονομικό ίδρυμα εντός 24 μηνών έως 7 ημερών πριν από την πρώτη λοίμωξη. Η δεύτερη λοίμωξη SARS-CoV-2 επιβεβαιώθηκε με θετικό PCR, τεστ αντιγόνου ή διάγνωση COVID-19 που εμφανίστηκε τουλάχιστον 60 ημέρες μετά την πρώτη λοίμωξη.

Μεταξύ των παθήσεων που σχετίζονται με τη long Covid στα παιδιά και τους έφηβους, η μυοκαρδίτιδα ήταν η πιο συχνή, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται έπειτα από τη δεύτερη λοίμωξη Covid. Οι θρόμβοι αίματος ήταν δύο φορές πιο πιθανό να εμφανιστούν στα παιδιά έπειτα από δεύτερη λοίμωξη. Επιπλέον, τα παιδιά διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο και για άλλες παθήσεις, όπως βλάβη στα νεφρά, ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, πονοκέφαλο, κοιλιακό πόνο και σοβαρή κόπωση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο κίνδυνος για μακροχρόνια Covid ήταν αυξημένος ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα ή από το αν ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτός ο αυξημένος κίνδυνος υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης των μολύνσεων Covid-19, μέσω εμβολιασμού και άλλων προστατευτικών μέτρων, όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστασιοποίηση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Lancet Infectious Diseases», αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Recover», που χρηματοδοτείται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH) και στο οποίο συμμετέχουν 40 παιδιατρικά νοσοκομεία και ιδρύματα υγείας των ΗΠΑ, με στόχο να μελετηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της Covid-19.

Τα αρχεία υγείας που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα αφορούν στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 13 Οκτωβρίου 2023, όταν η Όμικρον ήταν η κυρίαρχη παραλλαγή. Στο μέλλον οι ερευνητές σχεδιάζουν να μελετήσουν δεδομένα για παιδιατρικούς ασθενείς που καλύπτουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και να εξετάσουν εάν οι νεότερες παραλλαγές της Covid αλλάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιας Covid.