Λιγότερη ζάχαρη στα βρέφη, λιγότερες καρδιοπάθειες στην ενήλικη ζωή

Ο περιορισμός της ζάχαρης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal (BMJ).

Η έρευνα, που χαρακτηρίζεται ως «φυσικό πείραμα», αξιοποίησε τη δελτίωση της ζάχαρης στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία ίσχυσε έως το 1953. Οι επιστήμονες συνέκριναν δεδομένα από περισσότερους από 63.000 ανθρώπους που γεννήθηκαν πριν και μετά το τέλος του δελτίου, χρησιμοποιώντας στοιχεία της βάσης UK Biobank.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν εκτεθεί σε περιορισμένη πρόσληψη ζάχαρης κατά την εγκυμοσύνη και τη βρεφική ηλικία παρουσίασαν περισσότερο από 20% μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων αργότερα στη ζωή τους — όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό και καρδιακή ανεπάρκεια.

«Τα ευρήματα αναδεικνύουν τα καρδιοπροστατευτικά οφέλη πολιτικών που περιορίζουν την πρόσληψη ζάχαρης κατά τα πρώτα 1.000 ημέρες της ζωής», σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ερευνητικό Ταμείο του Δήμου Γκουανγκζού.

Ζάχαρη: Τι δείχνουν οι αριθμοί

Κατά τη διάρκεια της δελτίωσης, η εβδομαδιαία ποσότητα ζάχαρης ανά άτομο περιοριζόταν σε περίπου 32 γραμμάρια ημερησίως, ενώ μέσα σε έναν χρόνο από το τέλος του δελτίου η κατανάλωση διπλασιάστηκε.

Η διαφορά αυτή επέτρεψε στους ερευνητές να εντοπίσουν συσχετίσεις με τη μακροπρόθεσμη υγεία, δείχνοντας μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη (-35%) και υπέρτασης (-20%), οι οποίες θεωρούνται βασικοί παράγοντες για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι επιφυλάξεις των ειδικών

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, ειδικοί όπως ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας του Imperial College London, Αζιμ Ματζίντ, σημειώνουν ότι η μελέτη «αν και στατιστικά ισχυρή, βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και όχι σε άμεση μέτρηση κατανάλωσης ζάχαρης».

Ο καθηγητής Διατροφής του Πανεπιστημίου Ρέντινγκ, Γκούντερ Κιούνελε, πρόσθεσε ότι «είναι δύσκολο να απομονωθούν οι επιπτώσεις του δελτίου από άλλες κοινωνικές μεταβολές της εποχής».

Η νέα μελέτη ενισχύει το ήδη υπάρχον επιστημονικό πλαίσιο που συνδέει την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης στην πρώιμη ηλικία με αυξημένο κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις.

Όπως επισημαίνει η Ντελ Στάνφορντ, ανώτερη διαιτολόγος του British Heart Foundation, «το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: λιγότερη ζάχαρη στα πρώτα χρόνια σημαίνει καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία αργότερα».

Με πληροφορίες από Financial Times