Λεονάρντο ντα Βίντσι: Πόσο κοντά είμαστε στο να «διαβάσουμε» το DNA του

Μια διεθνής επιστημονική πρωτοβουλία επιχειρεί να ρίξει φως στη βιολογική ταυτότητα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, μέσα από τη μελέτη της γενεαλογίας και πιθανών γενετικών ιχνών που συνδέονται με τον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρότι τα ευρήματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οι ερευνητές θεωρούν ότι πλησιάζουν περισσότερο από ποτέ στην κατανόηση του γενετικού προφίλ του Ιταλού πολυμαθούς της Ύστερης Αναγέννησης.

Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του «Leonardo da Vinci DNA Project», μιας διεθνούς προσπάθειας που ξεκίνησε το 2016 και συντονίζεται μεταξύ άλλων από το The Rockefeller University και το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Στόχος είναι η ανασύνθεση του γενετικού υλικού του Λεονάρντο ντα Βίντσι μέσω έμμεσων πηγών, όπως συγγενείς και ιστορικά δείγματα.

Λεονάρντο ντα Βίντσι: Ένα γενεαλογικό δέντρο 21 γενεών

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση και σχετικό βιβλίο των ερευνητών Alessandro Vezzosi και Agnese Sabato, η ομάδα κατάφερε να χαρτογραφήσει το οικογενειακό δέντρο του Λεονάρντο ντα Βίντσι μέχρι το 1331.

Η μελέτη περιλαμβάνει περισσότερα από 400 άτομα, 21 γενιές, και τον εντοπισμό 15 εν ζωή ανδρών απογόνων από την πατρική γραμμή του ντα Βίντσι.

Η αναγνώριση αυτών των απογόνων επέτρεψε τη διενέργεια γενετικών αναλύσεων, κυρίως στο Υ χρωμόσωμα, το οποίο μεταβιβάζεται σχεδόν αναλλοίωτο από πατέρα σε γιο.

Λεονάρντο ντα Βίντσι: Τα πρώτα γενετικά ευρήματα

Ο γενετιστής David Caramelli και η ιατροδικαστική ανθρωπολόγος Elena Pilli ανέλυσαν δείγματα DNA από έξι απογόνους, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν κοινά τμήματα στο Υ χρωμόσωμα, γεγονός που επιβεβαιώνει μια συνεχόμενη πατρική γενεαλογική γραμμή για τουλάχιστον 15 γενιές. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ανακτηθεί το ίδιο το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι, αλλά ότι υπάρχει ένα αξιόπιστο γενεαλογικό πλαίσιο για περαιτέρω έρευνα.

Παράλληλα, αρχαιολογικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στον ναό Santa Croce στο Βίντσι της Φλωρεντίας, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται τα λείψανα συγγενών του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ανάλυση οστών έχει ήδη ξεκινήσει, με ένα δείγμα να έχει υποβληθεί σε παλαιογονιδιωματική εξέταση.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση εάν επιβεβαιωθεί γενετική αντιστοιχία με τους σύγχρονους απογόνους, θα ενισχυθεί σημαντικά η δυνατότητα ταυτοποίησης γενετικού υλικού που θα μπορούσε να σχετίζεται άμεσα με τον ίδιο. Μάλιστα, οι ερευνητές θεωρούν ότι, θεωρητικά, ακόμη και μικροσκοπικά ίχνη, όπως κύτταρα σε χειρόγραφα ή έργα, θα μπορούσαν να αναλυθούν στο μέλλον.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, καθώς τα δείγματα μπορεί να είναι μολυσμένα, την ώρα που η διατήρηση DNA, μετά από αιώνες, μπορεί είναι αβέβαιη και πολλά από τα συμπεράσματα παραμένουν υποθετικά.

Πάντως, αξίζει να τονιστεί πως η έρευνα φωτίζει και άγνωστες πτυχές της ζωής του Λεονάρντο, όπως το οικογενειακό του περιβάλλον στο Βίντσι, την εμπορική δραστηριότητα του παππού του, και νέες εκδοχές για την ταυτότητα της μητέρας του.

Με πληροφορίες από Leonardo da Vinci DNA Project, Science Daily