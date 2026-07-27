Κουζίνα: Πώς μπορεί να επηρεάσει το άσθμα; - Τα «εντυπωσιακά» αποτελέσματα μίας έρευνας

Μια απλή αλλαγή στην κουζίνα, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους με άσθμα σύμφωνα με νέα μελέτη, χωρίς να αποτελεί θεραπεία, αλλά περισσότερο μια στρατηγική μείωσης της έκθεσης σε επιβλαβείς ρύπους, η οποία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις υπάρχουσες θεραπείες.

Η αντικατάσταση των εστιών φυσικού αερίου με ηλεκτρικές θα μπορούσε να είναι εξίσου αποτελεσματική με τα συνήθη φάρμακα για το άσθμα, σύμφωνα με νέα έρευνα την οποία αναδημοσίευσε το Euronews. Το μαγείρεμα σε κουζίνες φυσικού αερίου αποτελεί σημαντική πηγή ρύπανσης του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, ιδίως διοξειδίου του αζώτου (NO₂), και μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση κρίσεων άσθματος.

Η καύση αερίου κατά το μαγείρεμα παράγει επίσης άλλα οξείδια του αζώτου, τα οποία εκλύονται στο περιβάλλον και μπορούν να προκαλέσουν εξάρσεις. Ερευνητές του Case Western Reserve University στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσαν ότι η αλλαγή από κουζίνα φυσικού αερίου σε ηλεκτρική, οδήγησε σε σημαντική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο εσωτερικό του σπιτιού. Τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου μειώθηκαν κατά 70%, γεγονός που συνοδεύτηκε από αισθητή βελτίωση των συμπτωμάτων του άσθματος στους συμμετέχοντες.

Άσθμα: «Εντυπωσιακά» τα αποτελέσματα

«Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Η βελτίωση των συμπτωμάτων του άσθματος μετά την αλλαγή της κουζίνας ήταν αντίστοιχη ή ακόμη και μεγαλύτερη από εκείνη που έχει καταγραφεί σε κλινικές δοκιμές με ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα για το άσθμα», ανέφερε μέσω του «The Conversation» ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Ashwini Sehgal.

Μετά την αντικατάσταση της κουζίνας, οι συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερα αναπνευστικά προβλήματα, μικρότερους περιορισμούς στις καθημερινές τους δραστηριότητες και μειωμένη ανάγκη χρήσης εισπνεόμενων φαρμάκων άμεσης ανακούφισης («rescue inhalers»). Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά και οι νοσηλείες λόγω άσθματος μειώθηκαν κατά 70%, ενώ οι ημέρες απουσίας από την εργασία ή το σχολείο εξαιτίας του άσθματος μειώθηκαν κατά περίπου 80%.

Με πληροφορίες από Euronews