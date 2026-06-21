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Κίνα: Viral βίντεο με ρομπότ - οικιακό βοηθό που κάνει δουλειές στο σπίτι

Πώς λειτουργεί το ρομπότ Quanta X1 Pro

Κίνα: Viral βίντεο με ρομπότ - οικιακό βοηθό που κάνει δουλειές στο σπίτι Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
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Τα ρομπότ καθαρισμού με τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να βγαίνουν από τα εργαστήρια και να μπαίνουν στα σπίτια της Κίνας, σε μια εξέλιξη που δίνει μια πρώτη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να είναι η καθημερινότητα τα επόμενα χρόνια.

Μια 56χρονη εργαζόμενη και ο λευκός-ασημένιος «σύντροφός» της, εξοπλισμένος με κάμερες και «δύο μηχανικά νύχια», αποτελούν μέρος μιας νέας υπηρεσίας καθαρισμού με τη συμμετοχή ανθρώπων και ρομπότ, την οποία προσφέρει η κινεζική πλατφόρμα οικιακής βοήθειας 58.com.

Πρόκειται για ένα μικρό βήμα προς ένα μέλλον στο οποίο τα ρομπότ αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες χειρωνακτικές εργασίες, αν και προς το παρόν τέτοιες υπηρεσίες λειτουργούν κυρίως ως πεδίο δοκιμών και συλλογής δεδομένων για τις εταιρείες, αλλά και ως μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για τους πελάτες που θέλουν να δουν από κοντά τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Κίνα: Το βίντεο με το ρομπότ που κάνει δουλειές και βοηθά την 56χρονη Λιν

«Είναι σίγουρα διαφορετικό», δήλωσε η Λιν στο AFP, ενώ καθάριζε την κουζίνα και σκούπιζε τα παράθυρα.

«Παλιά έπρεπε να τα κάνω όλα μόνη μου. Έχει μειωθεί λίγο ο φόρτος», πρόσθεσε.

Η υπηρεσία καθαρισμού, αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της 58.com και της κινεζικής εταιρείας ρομποτικής X Square, κοστίζει 149 γιουάν (22 δολάρια) για τρεις ώρες και είναι διαθέσιμη στο Πεκίνο και στο τεχνολογικό κέντρο Σενζέν.

Το ρομπότ Quanta X1 Pro λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιεί τις κάμερές του για να εντοπίσει τις περιοχές που χρειάζονται καθαρισμό.

Την ώρα που η Λιν έτριβε το πάτωμα, το ρομπότ μάζευε σκουπίδια και δίπλωσε ρούχα που ήταν σκορπισμένα στον καναπέ.

Με πληροφορίες από France24
 

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