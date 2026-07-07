Κίνα: Εξετάζεται ο περιορισμός πρόσβασης ξένων χωρών στα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της χώρας

Οι αρχές της Κίνας πραγματοποίησαν συναντήσεις με κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες για το ενδεχόμενο να περιοριστεί η πρόσβαση από το εξωτερικό στα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της χώρας.

Στα μοντέλα συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που φέρουν γνώση γύρω από τις συζητήσεις.

Οι συνομιλίες ακολουθούν μία σειρά ενεργειών από το Πεκίνο με στόχο να διατηρηθεί η εγχώρια τεχνητή νοημοσύνη εντός της χώρας και αναδεικνύουν το γεγονός ότι η Κίνα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζουν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη αιχμής ως κρίσιμο εθνικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο απαιτεί σχετικούς ελέγχους.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τεχνολογικοί κολοσσοί Alibaba και ByteDance, καθώς και η startup Z.ai. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν άδεια να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης και ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.

Από τότε που εμφανίστηκε πέρυσι το μοντέλο R1 της DeepSeek, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας έχουν διεισδύσει δυναμικά στις διεθνείς αγορές χάρη στο χαμηλό κόστος και στις ολοένα αυξανόμενες δυνατότητές τους. Οποιαδήποτε απόφαση του Πεκίνου να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις αγορές της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς είναι πιθανό να αυξηθεί το κόστος για πολλές επιχειρήσεις.

Κίνα: Συζητήθηκε η αυστηροποίηση των ποινών για κλοπή τεχνητής νοημοσύνης

Στις συναντήσεις, που συντόνισε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την επιβολή περιορισμών στα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τόσο σε κλειστό κώδικα όσο και σε πιο ανοιχτές εκδοχές, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οποιαδήποτε διαρροή ή κλοπή ιδιόκτητης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης να συνιστά αδίκημα βάσει του αυστηρού νόμου της Κίνας περί εθνικής ασφάλειας, ανέφερε μία από τις πηγές.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι έθεσαν επίσης το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για τον περιορισμό του ποιοι θα μπορούν να χρηματοδοτούν εγχώριες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το εύρος των πιθανών περιορισμών παραμένει υπό συζήτηση, σύμφωνα με δύο πηγές, οι οποίες σημείωσαν ότι τα μέτρα ενδέχεται να αφορούν μόνο μελλοντικά μοντέλα. Δεν ήταν άμεσα σαφές πότε ή ακόμη και αν θα τεθούν σε ισχύ.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, που εποπτεύει τους κανονισμούς εξαγωγών, και η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, η κρατική υπηρεσία οικονομικού σχεδιασμού της χώρας, της οποίας αξιωματούχοι συμμετείχαν επίσης στις συναντήσεις, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Ούτε η Alibaba, ούτε η ByteDance, ούτε η Z.ai απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα. Και οι τρεις εταιρείες διαθέτουν μία σειρά από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ορισμένα κλειστού κώδικα και άλλα «open-weight», πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να κατεβάζουν, να εκτελούν και να προσαρμόζουν τα υποκείμενα συστήματα.

Τα Qwen της Alibaba και Doubao της ByteDance συγκαταλέγονται στα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Η Z.ai έχει προκαλέσει πρόσφατα έντονο ενδιαφέρον στη Silicon Valley, καθώς οι δυνατότητες του μοντέλου της GLM-5.2 προσεγγίζουν εκείνες κορυφαίων αμερικανικών λύσεων, αλλά με ένα κλάσμα του κόστους.

Κίνα: Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και οι ανησυχίες εθνικής ασφάλειας

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης εκφράσει έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εθνική ασφάλεια ιδίως για το ενδεχόμενο αμερικανικά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από στρατιωτικές ή μυστικές υπηρεσίες στην Κίνα, στη Ρωσία και σε άλλες χώρες που προκαλούν ανησυχία στην Ουάσινγκτον.

Τον Ιούνιο, η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε να μην έχουν ξένοι υπήκοοι πρόσβαση στα πλέον προηγμένα μοντέλα Fable και Mythos της Anthropic, με αποτέλεσμα η εταιρεία να απενεργοποιήσει τα μοντέλα για όλους τους χρήστες παγκοσμίως, καθώς δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση της εθνικότητας σε πραγματικό χρόνο.

Οι εξαγωγικοί περιορισμοί για το Fable, το οποίο προορίζεται για το ευρύ κοινό, έχουν έκτοτε αρθεί, αφού τέθηκαν σε εφαρμογή νέα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, το Mythos, που έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας, εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένους έμπιστους αμερικανικούς οργανισμούς.

Ορισμένοι Αμερικανοί ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν επίσης υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ρυθμίσουν τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας.

Ανησυχία στην Κίνα για την απειλή του Mythos

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι αρχές της Κίνας ανησυχούν έντονα για το ενδεχόμενο το Mythos να αξιοποιήσει ευπάθειες λογισμικού και για το ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το μοντέλο εναντίον συμφερόντων της Κίνας.

Αυτό αντανακλά ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί δημόσια από κρατικά μέσα ενημέρωσης και από τον Zhou Hongyi, ιδρυτή της εταιρείας κυβερνοασφάλειας 360, βασικού προμηθευτή για κρατικούς και εταιρικούς πελάτες, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η Κίνα πρέπει να αναπτύξει το δικό της αντίστοιχο του Mythos. Η Κίνα έχει λάβει φέτος πολυάριθμα μέτρα για την προστασία της εγχώριας τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Απρίλιο, ο κρατικός φορέας οικονομικού σχεδιασμού της χώρας διέταξε τη Meta να ακυρώσει την εξαγορά, ύψους 2 δισ. δολαρίων, της startup τεχνητής νοημοσύνης Manus. Στις αρχές Ιουνίου, οι αρχές εξέδωσαν ένα ευρύ νέο πλαίσιο κανόνων, αυστηροποιώντας τον έλεγχο σε συμφωνίες του εξωτερικού που αφορούν Κινέζους επενδυτές, τεχνολογία, δεδομένα και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η Κίνα έχει επίσης ξεκινήσει φέτος έρευνες σε βάρος της Manus και άλλων τοπικών startups τεχνητής νοημοσύνης που έχουν μεταφέρει τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών, σύμφωνα με δύο από τις πηγές και ένα τρίτο πρόσωπο.

Στο μεταξύ, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη τυχόν νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση από το εξωτερικό στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας.

Ωστόσο, ορισμένες ενδείξεις ενδέχεται να προκύπτουν από στρογγυλή τράπεζα που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο με τη συμμετοχή νομικών εμπειρογνωμόνων για το κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει την τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα.

Σύμφωνα με περίληψη των συζητήσεων που δημοσιεύθηκε σε επίσημο περιοδικό του Ανώτατου Λαϊκού Δικαστηρίου, οι συμμετέχοντες πρότειναν ένα κλιμακωτό σύστημα: βασικά εργαλεία ανοιχτού κώδικα να υπόκεινται σε απλή διαδικασία καταχώρισης, πιο προηγμένες τεχνολογίες να περνούν από ελέγχους ασφαλείας και τα πιο ευαίσθητα μοντέλα αιχμής είτε να απαγορεύεται να διατίθενται δημόσια, είτε να περιορίζονται αποκλειστικά σε εγχώρια χρήση.

Με πληροφορίες από Reuters