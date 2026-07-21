Καύσωνας: Ποιες τροφές προτείνουν οι επιστήμονες για να προστατευτούμε από τη ζέστη

Με τη σημερινή ημέρα να αναμένεται να είναι από τις πιο θερμές, λόγω του μικρού, σε διάρκεια, κύματος καύσωνα, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα παίζει η σωστή ενυδάτωση.

Όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ένα από τα χαρακτηριστικά του καύσωνα, η σωστή ενυδάτωση δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο νερό πίνουμε.

Σύμφωνα με το Harvard T.H. Chan School of Public Health και το Harvard Health Publishing, σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή, καθώς αρκετές τροφές συμβάλλουν στην αναπλήρωση των υγρών και των ηλεκτρολυτών που χάνονται μέσω της εφίδρωσης.

Καύσωνας: Οι τροφές που προτείνουν οι ειδικοί

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι περίπου το 20% της ημερήσιας πρόσληψης νερού προέρχεται από τις τροφές και κυρίως από τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Γι' αυτόν τον λόγο, κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα συνιστάται η αύξηση της κατανάλωσής τους, σε συνδυασμό με επαρκή πρόσληψη υγρών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται το αγγούρι, το μαρούλι, το σέλερι, η ντομάτα, το καρπούζι, το πεπόνι, οι φράουλες, τα σταφύλια και τα κολοκυθάκια. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούνται κατά περισσότερο από 90% από νερό, ενώ παράλληλα παρέχουν κάλιο, βιταμίνη C και άλλα αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών στον οργανισμό.

Η ντομάτα, ωστόσο, είναι αυτή που ξεχωρίζει, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς του Harvard. Εκτός από την υψηλή περιεκτικότητά της σε νερό, περιέχει λυκοπένιο, το οποίο είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η συστηματική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε λυκοπένιο μπορεί να ενισχύσει σε μικρό βαθμό τη φυσική άμυνα του δέρματος απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία και να περιορίσει το οξειδωτικό στρες που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο. Οι ειδικοί διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι η δράση αυτή είναι συμπληρωματική και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το αντηλιακό ή τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας από τον ήλιο.

Μικρά και ελαφρά γεύματα εν μέσω καύσωνα

Το Harvard Health προτείνει επίσης την κατανάλωση γιαουρτιού, γάλακτος, smoothies, καθώς και ελαφριών σούπας ή ζωμών, καθώς αποτελούν καλές πηγές υγρών και μετάλλων. Οι τροφές αυτές μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα ηλικιωμένους και άτομα που δυσκολεύονται να καταναλώσουν αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, οι ειδικοί συνιστούν μικρά και ελαφρά γεύματα αντί για μεγάλες ποσότητες φαγητού. Η πέψη απαιτεί ενέργεια και συνοδεύεται από παραγωγή θερμότητας, ένα φυσιολογικό φαινόμενο γνωστό ως διαιτητικά επαγόμενη θερμογένεση. Ένα πολύ βαρύ ή λιπαρό γεύμα μπορεί να αυξήσει προσωρινά τη θερμική επιβάρυνση του οργανισμού, κάτι που γίνεται ακόμη πιο δυσάρεστο σε συνθήκες καύσωνα.

Για τον λόγο αυτό, οι διατροφολόγοι προτείνουν γεύματα με άφθονα λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης και άπαχες πηγές πρωτεΐνης, όπως ψάρια ή κοτόπουλο.

Αντίθετα, καλό είναι να περιορίζονται τα πολύ λιπαρά και τηγανητά φαγητά, τα επεξεργασμένα αλμυρά σνακ, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τα αναψυκτικά με πολλή ζάχαρη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι επιλογές αυτές μπορούν να δυσκολέψουν την αποτελεσματική ενυδάτωση ή να αυξήσουν την αίσθηση δυσφορίας όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Τέλος, οι ειδικοί του Harvard υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να διψάσουμε για να πιούμε νερό. Η δίψα αποτελεί ήδη ένδειξη ότι ο οργανισμός έχει αρχίσει να χάνει υγρά. Η τακτική κατανάλωση νερού, σε συνδυασμό με μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και άλλες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του οργανισμού κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου καύσωνα.

Με πληροφορίες από Harvard