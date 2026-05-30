Καθηγήτρια του Harvard: «Πιθανότατα βάζετε το αντιιδρωτικό σας τη λάθος ώρα» - Συνδέεται με τον καρκίνο;

Πιθανότατα, πολλοί να βάζουμε αντιιδρωτικό τη λάθος ώρα, σύμφωνα με την Trisha Pasricha, γιατρός στο Beth Israel Deaconess Medical Center, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Harvard και αρθρογράφος της στήλης «Ask a Doctor» της Washington Post.

Η γιατρός εξηγεί στο βίντεο της ανάρτησης, ότι «τα περισσότερα αντιιδρωτικά περιέχουν άλατα αλουμινίου, το συστατικό δηλαδή που φράζει τους ιδρωτοποιούς πόρους».

Όπως αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης της Washington Post, «πιθανότατα βάζετε το αντιιδρωτικό σας τη λάθος στιγμή, γιατί η εφαρμογή του πριν από τον ύπνο - και όχι το πρωί - το βοηθά να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά».

Παράλληλα, εξήγησε τι δείχνουν οι μέχρι τώρα έρευνες για τη σύνδεση αντιιδρωτικών με τον καρκίνο.

Είναι ασφαλή τα αντιιδρωτικά με βάση το αλουμίνιο;

Η γιατρός αναφέρθηκε και στην αμφιβολία για το εάν είναι ασφαλή τα αντιιδρωτικά με βάση το αλουμίνιο. Όπως εξήγησε: «Κατά καιρούς έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τα αντιιδρωτικά που περιέχουν αλουμίνιο και την πιθανή σύνδεσή τους με προβλήματα όπως ο καρκίνος». Επικαλούμενη επιστημονικά στοιχεία από τις διαθέσιμες έρευνες, απάντησε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι προκαλούν βλάβη».

Η ίδια τόνισε, ότι «συστήνεται να μην χρησιμοποιείτε αντιιδρωτικά με βάση το αλουμίνιο πριν από μια μαστογραφία γιατί το αλουμίνιο μπορεί να δυσκολέψει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων».

«Αν έχετε αμφιβολίες, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο, ιδιαίτερα αν έχετε αλλεργίες ή ευαισθησίες σε συγκεκριμένα συστατικά», σύστησε.

Αντιιδρωτικά: Γιατί είναι πιο αποτελεσματικά εάν τα εφαρμόζουμε βράδυ;

Τη νύχτα το σώμα μας είναι συνήθως πιο δροσερό και παράγει λιγότερο ιδρώτα -εξηγεί η Trisha Pasricha- με αποτέλεσμα οι πόροι να παραμένουν ανοιχτοί και να μπορούν να απορροφήσουν το αλουμίνιο. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι αδένες παράγουν ενεργά ιδρώτα, είναι πιο δύσκολο να δημιουργηθούν αυτά τα "φράγματα".

«Και κάτι ακόμη: χρειάζονται περίπου έξι έως οκτώ ώρες για να σχηματιστούν αυτά τα φράγματα. Γι’ αυτό οι δερματολόγοι συνιστούν την εφαρμογή του αντιιδρωτικού πριν από τον ύπνο», τονίζει.

«Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τα αποσμητικά, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ωστόσο, πολλά προϊόντα της αγοράς συνδυάζουν αποσμητικό και αντιιδρωτική δράση στο ίδιο σκεύασμα», υπογράμμισε και στη συνέχεια εξήγησε ότι είναι λάθος να θεωρούμε ότι αντιιδρωτικά και αποσμητικά είναι το ίδιο.

Με πληροφορίες από Washington Post