Καρκίνος του προστάτη: Νέο φάρμακο «μπορεί να συρρικνώνει όγκους»

Ένα νέο φάρμακο για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πρώιμη κλινική δοκιμή.

Όπως ανέφεραν ειδικοί, αυτή η καινοτόμος θεραπεία -μια ανοσοθεραπεία σχεδιασμένη να αξιοποιεί το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού κατά του καρκίνου- απέδειξε την ικανότητά της μέχρι και να συρρικνώνει τους υπάρχοντες όγκους ή να εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο κοινός καρκίνος στους άνδρες σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Περίπου 1,5 εκατομμύρια άνδρες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο.

Το νέο φάρμακο έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μορφή ανοσοθεραπείας, που αξιοποιεί το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για την καταπολέμηση της νόσου και έχει ήδη αποδειχθεί ωφέλιμη σε ορισμένους τύπους καρκίνου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχε επιτύχει ανάλογα αποτελέσματα στον καρκίνο του προστάτη.

Οι επιστήμονες παρουσίασαν τώρα τα «εκπληκτικά» αποτελέσματα μιας πρώιμης κλινικής δοκιμής ενός ανοσοθεραπευτικού φαρμάκου με την ονομασία VIR-5500, υποδεικνύοντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει ελπίδα σε άνδρες με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη.

Καρκίνος του προστάτη: Τα πρώτα αποτελέσματα από τη δοκιμή του VIR-5500

Τέτοιου είδους θεραπείες μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν ακόμη και σε ίαση, δήλωσε ο καθηγητής Johann de Bono του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου και του ιδρύματος Royal Marsden NHS, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του VIR-5500, πρόσθεσε, είναι ότι έχει σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιείται μόνο μέσα στον όγκο. Αυτό όχι μόνο περιορίζει τις παρενέργειες, αλλά επιτρέπει και στο φάρμακο να παραμένει περισσότερο στην κυκλοφορία του αίματος, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη συχνότητα των δόσεων.

Στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής φάσης 1, που χρηματοδοτήθηκε από τη Vir Biotechnology, 58 άνδρες με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονταν πλέον σε άλλες θεραπείες, έλαβαν το VIR-5500.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 88% παρουσίασε μόνο πολύ ήπιες παρενέργειες.

Ο De Bono σημείωσε ότι η δοκιμή ξεκίνησε με χαμηλές δόσεις, οι οποίες αυξήθηκαν σταδιακά. Όταν η ομάδα ανέλυσε τα δεδομένα 17 ανδρών που έλαβαν την υψηλότερη δόση, διαπίστωσε ότι στους 14 (82%) τα επίπεδα PSA (ειδικού προστατικού αντιγόνου) μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 50% μετά τη θεραπεία, σε εννέα (53%) μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 90%, ενώ σε πέντε (29%) η μείωση έφτασε τουλάχιστον το 99%.

Ο de Bono χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πρωτοφανή» για μια νόσο που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «ανοσολογικά ψυχρή», δηλαδή ανθεκτική στην ανοσοθεραπεία.

Η ομάδα πρόσθεσε ότι, από τους 11 ασθενείς που έλαβαν την υψηλότερη δόση και στους οποίους οι όγκοι μπορούσαν να μετρηθούν, πέντε εμφάνισαν συρρίκνωση όγκων. Σε μία περίπτωση, που αφορούσε άνδρα 63 ετών με μεταστάσεις στο ήπαρ, διαπιστώθηκε ότι 14 καρκινικές εστίες στο ήπαρ «εξαφανίστηκαν πλήρως» μετά από έξι κύκλους θεραπείας.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας για καρκίνους του ουρογεννητικού συστήματος, στο Σαν Φρανσίσκο.

Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητες περαιτέρω κλινικές δοκιμές, οι οποίες φαίνεται πω έχουν ήδη προγραμματισθεί «Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, αλλά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά», σημείωσε ο De Bono.

Με πληροφορίες από The Guardian