Καρκίνος του πνεύμονα: Νέο φάρμακο βοηθά τους ασθενείς να ζήσουν 15% περισσότερο από ό,τι η ανοσοθεραπεία

Ένα πειραματικό φάρμακο που ανέπτυξε η κινεζική φαρμακευτική εταιρεία Akeso (9926.HK) φαίνεται να βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση ασθενών με προχωρημένο πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο, η θεραπεία μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά περισσότερο από ένα τρίτο σε σύγκριση με την εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, «οι ασθενείς που έλαβαν ivonescimab και χημειοθεραπεία έζησαν κατά μέσο όρο 27,9 μήνες, σε σύγκριση με 23,7 μήνες για όσους έλαβαν Tevimbra και χημειοθεραπεία».

Ο Δρ Ντέιβιντ Σπίγκελ, επιστημονικός διευθυντής του Sarah Cannon Research Institute στο Νάσβιλ, σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι παραμένει άγνωστο κατά πόσο τα αποτελέσματα της κινεζικής μελέτης μπορούν να γενικευθούν σε άλλους πληθυσμούς, καθώς η εθνικότητα και τα γενετικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων. Παρ' όλα αυτά, χαρακτήρισε τα ευρήματα της έρευνας «πολύ ενθαρρυντικά».

Καρκίνος του πνεύμονα: Αυξάνονται οι μελέτες και σημειώνουν αισιόδοξη πρόοδο

Η επιστημονική κοινότητα στρέφει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της στον καρκίνο του πνεύμονα, με όλο και περισσότερες μελέτες να διεξάγονται -όχι μόνο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπισή του, αλλά και για την ανίχνευσή του.

Τις προάλλες, το περιοδικό Time ανέφερε συνοπτικά μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA και παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας στο Ορλάντο. Εκεί, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ενδέχεται να είναι δυνατή η ανίχνευση ενδείξεων καρκίνου μέσω εξετάσεων αίματος.

Ερευνητές του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), που αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διαπίστωσαν ότι μια εξέταση αίματος, η οποία παρακολουθεί 13 διαφορετικές πρωτεΐνες, εντόπισε το 85% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα σε καπνιστές. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με το 63% που ανιχνεύεται με τα σημερινά κριτήρια προληπτικού ελέγχου, όταν εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια ακρίβειας για την ανίχνευση καρκίνου.



