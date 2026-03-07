Καρκίνος του μαστού: Οι ετήσιοι θάνατοι αναμένεται να αυξηθούν κατά 44% έως το 2050

Τα περιστατικά καρκίνου του μαστού αναμένεται να αυξηθούν παγκοσμίως λόγω της γήρανσης και της αύξησης του πληθυσμού, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι περιπτώσεις καρκίνου του μαστού προβλέπεται να φτάσουν τα 3,5 εκατομμύρια έως το 2050, δηλαδή κατά ένα τρίτο περισσότερες σε σύγκριση με το 2023, ενώ οι ετήσιοι θάνατοι αναμένεται να αυξηθούν κατά 44% και να φτάσουν τα 1,4 εκατομμύρια, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet Oncology, αποδίδει αυτή την αύξηση στην πληθυσμιακή ανάπτυξη και τη γήρανση, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά εμφάνισης και θνησιμότητας του καρκίνου παραμένουν σταθερά.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου μία στις τέσσερις διαγνώσεις καρκίνου το 2023.

«Ο καρκίνος του μαστού συνεχίζει να έχει βαθύ αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών», δήλωσε η Kayleigh Bhangdia, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μελέτη αυτή προσφέρει μια επικαιροποιημένη επισκόπηση των επιδημιολογικών τάσεων και του φορτίου του καρκίνου του μαστού σε 204 χώρες και περιοχές από το 1990 έως το 2023, με προβλέψεις έως το 2050.

Αλλαγές στα προφίλ κινδύνου

Η αύξηση της παχυσαρκίας και οι αλλαγές στους αναπαραγωγικούς παράγοντες - όπως η πρώιμη έναρξη της εφηβείας, η καθυστερημένη τεκνοποίηση και η όψιμη εμμηνόπαυση - έχουν αναδιαμορφώσει τα προφίλ κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με την ανάλυση.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου που εντόπισαν οι συγγραφείς σχετίζονται με αλλαγές στον τρόπο ζωής. Οι συμπεριφορικοί παράγοντες εξηγούν το 28% του παγκόσμιου φορτίου καρκίνου του μαστού το 2023.

«Αφού πάνω από το ένα τέταρτο των περιστατικών καρκίνου του μαστού παγκοσμίως συνδέεται με έξι αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούμε να ελέγξουμε, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες να μειωθεί ο κίνδυνος για τις επόμενες γενιές», δήλωσε η Marie Ng, συν-επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Πρόσθεσε ότι είναι καθοριστικής σημασίας να αντιμετωπιστούν οι γνωστοί παράγοντες κινδύνου με πολιτικές δημόσιας υγείας και να γίνουν οι υγιεινές επιλογές πιο εύκολες και προσιτές, ώστε να σταματήσει η παγκόσμια αύξηση των περιστατικών καρκίνου του μαστού.

Γεωγραφικές ανισότητες

Σε χώρες με υψηλό εισόδημα, τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% τις τελευταίες τρεις δεκαετίες· ωστόσο, οι γυναίκες σε αυτές τις χώρες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 61% των παγκόσμιων θανάτων από καρκίνο του μαστού.

Η ανάλυση έδειξε ότι το 2023, τα ποσοστά εμφάνισης ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερα σε χώρες υψηλού εισοδήματος, όπως το Μονακό, η Ανδόρα, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιρλανδία.

Στην Ευρώπη, τα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης καταγράφηκαν στην Αλβανία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Ρωσία και τη Βουλγαρία.

Ωστόσο, υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης δεν σημαίνουν πάντα κακά νέα, καθώς η έγκαιρη διάγνωση και οι αποτελεσματικές θεραπείες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι οι γυναίκες σε χώρες υψηλού εισοδήματος συνήθως επωφελούνται από προγράμματα προληπτικού ελέγχου, πιο έγκαιρη διάγνωση και ολοκληρωμένες στρατηγικές θεραπείας.

«Το αυξανόμενο φορτίο του καρκίνου του μαστού μετατοπίζεται σε χώρες με χαμηλό και κατώτερο μεσαίο εισόδημα, όπου οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν διάγνωση σε προχωρημένο στάδιο, περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα και υψηλότερα ποσοστά θανάτου, απειλώντας να επισκιάσουν την πρόοδο στην υγεία των γυναικών», δήλωσε η Bhangdia.

Με πληροφορίες από euronews.com