Καρκίνος της ουροδόχου κύστης: Προειδοποιήσεις ερευνητών για τα άτομα με αχρωματοψία

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας και έναν από τους πιο συνηθισμένους καρκίνους παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Για πολλούς ασθενείς, το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι είναι η παρουσία αίματος στα ούρα. Ωστόσο, τα άτομα με αχρωματοψία (CVD) ενδέχεται να μην καταφέρουν να εντοπίσουν αυτό το πρώιμο σημάδι, καθώς δυσκολεύονται να διακρίνουν την αλλαγή του χρώματος.

Μελετητές εκφράζουν την ανησυχία, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να φέρει επικίνδυνες καθυστερήσεις στην αναζήτηση ιατρικής φροντίδας.

Ειδικοί που διεξήγαγαν έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature, ανέλυσαν δεδομένα από το δίκτυο ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων TriNetX. Πρόκειται για μια τεράστια παγκόσμια βάση δεδομένων με ανώνυμα ιατρικά αρχεία. Η TriNetX συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δεδομένων.

Οι ερευνητές σύγκριναν 135 ασθενείς με αχρωματοψία και καρκίνο της ουροδόχου κύστης με μια ομάδα 135 ασθενών με την ίδια πάθηση αλλά χωρίς προβλήματα στην όραση. Κάθε ζευγάρι είχε την ίδια ηλικία, εθνικότητα, φύλο και ακόμη και το ίδιο ιατρικό ιστορικό, όπως διαβήτη ή υψηλή αρτηριακή πίεση. Συγκρίνανε επίσης 187 ζευγάρια με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης: Αυξημένος κίνδυνος για τα άτομα με αχρωματοψία

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε μια περίοδο 20 ετών, η ομάδα με CVD παρουσίασε 52% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με την ομάδα χωρίς CVD.

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι συνήθως ανώδυνος στην αρχή, πράγμα που σημαίνει ότι το κόκκινο χρώμα του αίματος είναι συχνά το μόνο πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι που λαμβάνει ένα άτομο. Εάν κάποιος δεν αισθάνεται πόνο και δεν μπορεί να δει το χρώμα, μπορεί να μην καταλάβει ότι συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, όταν ο καρκίνος έχει εισβάλει σε βαθύτερους ιστούς και γίνεται πιο δύσκολο να θεραπευτεί.

Όσον αφορά τον καρκίνο του παχέος εντέρου, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου συχνά διαγιγνώσκεται μέσω προληπτικών εξετάσεων ή επειδή εμφανίζονται ορισμένα συμπτώματα, όπως πόνος στο στομάχι.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι τα συμπεράσματά τους δεν αποτελούν οριστική απόδειξη, αλλά περισσότερο ένα σημείο εκκίνησης για περαιτέρω έρευνα.

Παρόλα αυτά, τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με αχρωματοψία, όπως σχολιάζουν στην εργασία τους: «Αυτά τα ευρήματα που δημιουργούν υποθέσεις θα πρέπει να αυξήσουν την υποψία των κλινικών για καρκίνο της ουροδόχου κύστης σε ασθενείς με CVD και μη ειδικά σημάδια κακοήθειας».

«Το γεγονός ότι ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι πιο συχνός στους άνδρες, οι οποίοι επίσης παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, καθιστά μια τέτοια μελέτη δυνητικά σημαντική», σχολίασε επίσης, ο Masahito Jimbo, PhD, από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο, σε ένα άρθρο της ενότητας News&Views που συνοδεύει το ερευνητικό άρθρο στο Nature Health.