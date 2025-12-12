Καρκίνος που συνδέεται με την εργασία: Νέα στατιστικά από τη Eurostat - Τι γνωρίζουμε για τον occupational cancer

Η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία για τα ποσοστά καρκίνου που συνδέονται με την εργασία.

Από το 2013 έως το 2023, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίστηκαν συνολικά 40.538 περιπτώσεις καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurostat.

Μόνο το 2023 καταγράφηκαν 3.500 νέες περιπτώσεις, αριθμός αυξημένος κατά 191 συγκριτικά με το 2022 (3.309 περιπτώσεις).

Ο όρος occupational cancer, (επαγγελματικός καρκίνος κατά την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία) αναφέρεται σε καρκίνους που οφείλονται σε έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, συνήθως μετά από μακροχρόνια έκθεση. Σε πολλές περιπτώσεις, η νόσος εκδηλώνεται αρκετά χρόνια μετά την αρχική έκθεση – ακόμη και τέσσερις δεκαετίες αργότερα.

Τα στοιχεία για το 2020 (3.094 περιπτώσεις), το 2021 (3.258) και το 2022 (3.309) καταγράφηκαν χαμηλότερα από τον ετήσιο μέσο όρο της περιόδου 2013-2019, ο οποίος ανερχόταν σε 3.909 περιστατικά. Η μείωση αποδίδεται πιθανότατα στις επιπτώσεις της πανδημίας στο εργασιακό περιβάλλον και στα συστήματα υγείας.

Η Eurostat ενημερώνει ότι δεν έχει data από τις χώρες: Γερμανία, Ελλάδα και Πορτογαλία.



Φωτ. Instagram / @Eurostat

Οι δύο πιο συχνοί τύποι επαγγελματικού καρκίνου

Από την ανάλυση των δεδομένων της περιόδου 2013-2023, προκύπτει ότι δύο μορφές καρκίνου κυριαρχούν στις αναγνωρισμένες περιπτώσεις:

Ο καρκίνος του πνεύμονα, με 16.499 περιπτώσεις, αποτελεί την πιο συχνή διάγνωση. Το μεσοθηλίωμα, με 16.469 περιπτώσεις, έρχεται δεύτερο. Πρόκειται για μια σπάνια μορφή καρκίνου που συνδέεται άμεσα με την έκθεση στον αμίαντο και αναπτύσσεται στο λεπτό στρώμα ιστού που περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα, γνωστό ως μεσοθήλιο. Μαζί, οι δύο αυτοί τύποι αντιστοιχούν στο 81,3% όλων των νέων αναγνωρισμένων περιστατικών επαγγελματικού καρκίνου την τελευταία δεκαετία. Στην τρίτη θέση ακολουθούν 2.696 περιπτώσεις καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Τι είναι ο επαγγελματικός καρκίνος

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας αναφέρεται, πως στον επαγγελματικό καρκίνο εμπίπτουν μεταξύ άλλων, αιματολογικές κακοήθειες, κακοήθειες που αφορούν στο ανώτερο αναπνευστικό, το κατώτερο πεπτικό, καθώς επίσης κακοήθειες των νεφρών, του προστάτη και της ουροδόχου κύστης.

Η ίνα του αμίαντου που συναντάται σε οικοδομικές και άλλες παρεμφερείς εργασίες, «ξεφεύγει, αιωρείται στην ατμόσφαιρα και εισπνέεται. Είναι η απόλυτη αιτία για μεσοθηλίωμα (σσ. δυσίατη μορφή καρκίνου της εσωτερικής επένδυσης του θώρακα ή του κοιλιακού τοιχώματος) που είναι σπάνιο, καθώς επίσης αποτελεί μία σημαντική αιτία για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ακόμα και η απομάκρυνση των ήδη υπαρχόντων τμημάτων, θέλει πολύ προσοχή και ειδική φροντίδα. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό που η Πολιτεία επειγόντως πρέπει να καλύψει: Δηλαδή πρέπει κάποια αρμόδια αρχή να οργανώσει το πώς θα φύγει ο αμίαντος από τα σπίτια, και θα μεταφερθεί, ενταφιαστεί, αποθηκευθεί με τρόπο, ώστε να γίνει ακίνδυνος», σύμφωνα με την ΕΑΕ.

Στη συζήτηση για τον καρκίνο που συνδέεται με τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβάνεται και ο καπνός από τα τζάκια και από το ψήσιμο στα κάρβουνα.

«Να μην σταματήσουμε να κόβουμε ξύλα» είχε τονισει ο E. Φιλόπουλος από την ΕΑΕ. «Αλλά χρειάζεται πολύ καλή προστασία, μάσκες για τους εργαζόμενους και ειδικοί αποροφητήρες εκεί που κόβονται τα ξύλα και γίνεται η επεξεργασία τους. Όσον αφορά τα τζάκια δεν πρέπει ο κόσμος να τα ανάβει στις πόλεις που έχουν πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρύπανση, γιατί προκαλούνται αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και καρκίνος πνεύμονα, όχι μόνο σε όσους τα έχουν σπίτι τους, αλλά και στους γύρω τους, αφού ο καπνός βγαίνει από την καμινάδα», πρόσθεσε.



Με πληροφορίες από Eurostat, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία