Καρκίνος παχέος εντέρου: Οι νέοι τον εντοπίζουν νωρίτερα - Σημείο καμπής στην αντιμετώπιση

Όλο και περισσότεροι είναι οι νέοι που γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου - συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι ενήλικες κάτω των 50 ετών προσέρχονται σε ιατρεία, αναφέροντας συμπτώματα όπως αίμα στα κόπρανα, κοιλιακές ενοχλήσεις ή ανεξήγητη απώλεια βάρους. Η διάγνωση; Καρκίνος του παχέος εντέρου - συχνά σε προχωρημένο στάδιο. Όμως, αυτή η εικόνα αρχίζει να αλλάζει.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ACS), η αύξηση του προσυμπτωματικού ελέγχου στις ηλικίες 45 έως 49, μετά τις επικαιροποιημένες ιατρικές οδηγίες, οδηγεί σε πιο έγκαιρες διαγνώσεις, όταν ο καρκίνος είναι ακόμη ιάσιμος και η θεραπεία λιγότερο επώδυνη.

«Είναι συναρπαστικό να το βλέπουμε αυτό», δήλωσε η Rebecca Siegel, επιδημιολόγος στο ACS και συγγραφέας της μελέτης. «Αυτό σημαίνει λιγότερους θανάτους και υψηλότερη ποιότητα ζωής για τα άτομα που διαγιγνώσκονται».

Τα δεδομένα προέρχονται από ερευνητικές δημοσιεύσεις στο περιοδικό Journal of the American Medical Association. Ο έλεγχος στις ΗΠΑ για άτομα 45-49 ετών αυξήθηκε κατά 62% την περίοδο 2019-2023, σύμφωνα με μία από τις εκθέσεις. Παράλληλα, οι πρώιμες διαγνώσεις αυξήθηκαν κατά 50% από το 2021 έως το 2022.

Μια ξεχωριστή μελέτη με περισσότερους από 20.000 συμμετέχοντες έδειξε ότι η αποστολή τεστ κοπράνων ταχυδρομικώς που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ αύξησε τη συμμετοχή, σε σύγκριση με την παραδοσιακή προσέγγιση όπου ζητείται συναίνεση για εξέταση ή κολονοσκόπηση. Ωστόσο, τα συνολικά ποσοστά συμμετοχής παρέμειναν χαμηλά - μόνο το 19% των συμμετεχόντων υποβλήθηκε τελικά σε έλεγχο.

«Πιθανότατα δεν θα έπρεπε να χάνουμε χρόνο ρωτώντας πρώτα τους ασθενείς. Θα έπρεπε να τους στέλνουμε ό,τι χρειάζονται», δήλωσε η Δρ. Folasade May, επικεφαλής της μελέτης και γαστρεντερολόγος στο UCLA. «Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα».

Καρκίνος παχέος εντέρου: Νέα δεδομένα και καθοριστικές οδηγίες

Από τη δεκαετία του 1990, τα ποσοστά καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 50 αυξάνονται συνεχώς. Σήμερα, η νόσος είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Οι επιστήμονες εξετάζουν πιθανές αιτίες - από τη διατροφή και τον τρόπο ζωής έως την έκθεση σε ρύπους.

Το 2018, η ACS μείωσε την ηλικία προληπτικού ελέγχου για άτομα μέσου κινδύνου από τα 50 στα 45 έτη. Το 2021, η Ομάδα Εργασίας Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ υιοθέτησε την ίδια γραμμή. Οι οδηγίες αυτές καθορίζουν και την ασφαλιστική κάλυψη, διευκολύνοντας την πρόσβαση στον έλεγχο.

Από το 2019 έως το 2022, οι ετήσιες νέες διαγνώσεις σε ηλικίες 45-49 αυξήθηκαν κατά 12%, έναντι μόλις 1% ετησίως πριν το 2019 - μια μεταβολή που αποδίδεται κυρίως στον έγκαιρο εντοπισμό της νόσου.

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ανισότητες στην πρόληψη και προκλήσεις

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η επαναφορά των επισκέψεων σε γιατρούς μετά την Covid μπορεί να συνέβαλε στην αύξηση των διαγνώσεων, ωστόσο θεωρούν ότι οι νέες οδηγίες έπαιξαν καθοριστικότερο ρόλο. Η επιδημιολόγος Caitlin Murphy (Πανεπιστήμιο Σικάγο) δήλωσε ότι παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και στα άτομα άνω των 50 στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν καθιερώθηκε ο έλεγχος.

Πάντως, δεν έχουν ακόμη καταγραφεί σαφή αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη μείωση των θανάτων. «Ο στόχος του ελέγχου είναι να μειωθεί η θνησιμότητα, και ακόμη δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος», ανέφερε η Murphy.

Το ποσοστό ενημερωμένου ελέγχου μέσω κολονοσκόπησης στην ομάδα 45–49 ετών αυξήθηκε από 20% το 2019 σε 28% το 2023. Η κολονοσκόπηση θεωρείται η πλέον αξιόπιστη μέθοδος, καθώς μπορεί να αφαιρέσει πολύποδες προτού εξελιχθούν σε καρκίνο. Ταυτόχρονα, η χρήση τεστ κοπράνων για εντοπισμό αιμοσφαιρίνης ή DNA αυξήθηκε από 1,3% σε 7,1%.

Τα ποσοστά ελέγχου παρέμειναν σταθερά στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, αλλά και για άτομα 45–49 ετών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Η ομάδα αυτή παραμένει πίσω, όπως και οι νεότεροι ενήλικες κάτω των 45 ετών που εξαιρούνται ακόμη από τις οδηγίες ελέγχου.

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal