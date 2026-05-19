Καρκίνος: Κοινό φάρμακο για το άσθμα ίσως βοηθά στην αντιμετώπιση επιθετικών μορφών του

Κοινό φάρμακο για το άσθμα ίσως βοηθά στην αντιμετώπιση επιθετικών μορφών καρκίνου, δείχνει νέα έρευνα

Ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για το άσθμα και τις αλλεργίες ίσως αποδειχθεί χρήσιμο και στη μάχη κατά ορισμένων από τους πιο επιθετικούς καρκίνους, σύμφωνα με νέα μελέτη επιστημόνων του αμερικανικού συστήματος υγείας Northwestern Medicine, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Cancer.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στη μοντελουκάστη, ένα γνωστό φάρμακο για το άσθμα που μπλοκάρει ένα μόριο με την ονομασία CysLTR1, το οποίο σχετίζεται με τη φλεγμονή και τις αλλεργικές αντιδράσεις.

Καρκίνος: Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές σχετικά με το φάρμακο για το άσθμα

Σύμφωνα με τη μελέτη, αρκετοί επιθετικοί όγκοι φαίνεται πως «εκμεταλλεύονται» αυτό το μόριο για να προστατεύονται από τις θεραπείες και να ξεγελούν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι καρκινικοί όγκοι αυξάνουν συγκεκριμένα λευκά αιμοσφαίρια, τα ουδετερόφιλα, τα οποία τελικά βοηθούν τον καρκίνο να αναπτυχθεί αντί να τον καταπολεμήσουν. Το μόριο CysLTR1 φαίνεται να λειτουργεί σαν ένας βιολογικός «διακόπτης» που ενεργοποιεί αυτή τη διαδικασία.

«Όταν απενεργοποιήσαμε αυτόν τον διακόπτη, είτε γενετικά είτε με υπάρχοντα φάρμακα, όχι μόνο επιβραδύναμε την ανάπτυξη των όγκων, αλλά βοηθήσαμε και το ανοσοποιητικό σύστημα να ξαναπολεμήσει τον καρκίνο», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Bin Zhang.

Καρκίνος: Τι περιλάμβανε η έρευνα

Η έρευνα περιλάμβανε πειράματα σε ποντίκια με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, μελάνωμα, καρκίνο ωοθηκών, παχέος εντέρου και προστάτη, αλλά και αναλύσεις ανθρώπινων ανοσοκυττάρων και δειγμάτων όγκων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το μπλοκάρισμα του CysLTR1 με φάρμακα όπως η μοντελουκάστη επιβράδυνε την ανάπτυξη των όγκων, βελτίωσε την επιβίωση και αποκατέστησε την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας, ακόμη και σε όγκους που είχαν σταματήσει να ανταποκρίνονται στη θεραπεία.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ότι ασθενείς με υψηλή δραστηριότητα του συγκεκριμένου μορίου είχαν συχνότερα χειρότερη πρόγνωση και μικρότερη ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα, πιο πρακτική προσέγγιση στη θεραπεία δύσκολων και ανθεκτικών μορφών καρκίνου, όπως ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι ότι τα φάρμακα που στοχεύουν το CysLTR1 είναι ήδη εγκεκριμένα από τον αμερικανικό FDA για άλλες παθήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να επιταχύνει τη μετάβασή τους σε κλινικές δοκιμές για καρκινοπαθείς.

Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν πάντως ότι απαιτούνται νέες μελέτες και κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της συγκεκριμένης προσέγγισης σε ανθρώπους με καρκίνο.

Με πληροφορίες από Nature Cancer