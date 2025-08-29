Καρδιακή ανεπάρκεια: Μελέτη αναδεικνύει τις τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο έως και κατά 24%

Νέα μελέτη με επίκεντρο τις καρδιακές παθήσεις, ανέδειξε την ουσία, η οποία εάν περιλαμβάνεται στη διατροφή μας, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας σε ποσοστό έως και 24%.

Στη νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στον Guardian, προωθείται η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε κάλιο.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει, ότι η μείωση του αλατιού στα γεύματα, περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο προβλημάτων στη σωστή λειτουργία της καρδιάς. Το να αποφεύγει κανείς εντελώς το αλάτι στο φαγητό ή έστω να το περιορίζει, θα μπορούσε να σημειώσει «τεράστια διαφορά στην υγεία της καρδιάς», όπως τονίζεται στο δημοσίευμα.

Το κάλιο βοηθά τον οργανισμό να απομακρύνει το νάτριο από το αίμα. Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες θέλησαν να διαπιστώσουν αν η αύξηση της πρόσληψης καλίου μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ο επικεφαλής και συγγραφέας της μελέτης, Henning Bundgaard, καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, δήλωσε: «Το ανθρώπινο σώμα εξελίχθηκε με μια διατροφή πλούσια σε κάλιο και φτωχή σε νάτριο -όταν ζούσαμε στις σαβάνες τρεφόμενοι με φρούτα και λαχανικά. Σήμερα καταναλώνουμε επεξεργασμένα τρόφιμα και, όσο πιο επεξεργασμένα είναι, έχουν περισσότερο νάτριο και λιγότερο κάλιο, πράγμα που σημαίνει ότι η αναλογία μεταξύ των δύο έχει αλλάξει από 10:1 σε 1:2 -μια δραματική αλλαγή».

Καρδιακή ανεπάρκεια: Γιατί είναι σημαντικό το κάλιο;

«Το κάλιο είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της καρδιάς. Από παρατηρητικές μελέτες γνωρίζουμε ότι τα χαμηλά επίπεδα καλίου αυξάνουν τον κίνδυνο αρρυθμιών, καρδιακής ανεπάρκειας και θανάτου», πρόσθεσε ο Bundgaard.

Η κλινική δοκιμή περιέλαβε 1.200 καρδιοπαθείς στη Δανία με απινιδωτές (ICDs). Οι μισοί έλαβαν διατροφικές οδηγίες για το πώς να αυξήσουν την πρόσληψη καλίου μέσω συγκεκριμένων τροφών.

«Δώσαμε στους ασθενείς έναν κατάλογο τροφίμων πλούσιων σε κάλιο -όπως παντζάρια, λάχανο και άλλα λαχανικά. Δεν προτείναμε κρέας, αν και περιέχει κάλιο, γιατί είναι ταυτόχρονα πλούσιο σε νάτριο και εξουδετερώνει το όφελος», εξήγησε.

Η αύξηση των επιπέδων καλίου στο αίμα συσχετίστηκε με «σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο», της τάξης του 24% των καρδιακών παθήσεων, νοσηλείας που σχετίζεται με την καρδιά ή θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη, το μεγαλύτερο συνέδριο για την καρδιά στον κόσμο.

Ο Bundgaard δήλωσε: «Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η υψηλότερη διαιτητική πρόσληψη καλίου μπορεί να ωφελήσει -εκτός από τους ασθενείς με καρδιακές παθήσεις- όλους μας, οπότε ίσως θα πρέπει όλοι να μειώσουμε το νάτριο και να αυξήσουμε την περιεκτικότητα σε κάλιο στα τρόφιμά μας».

Η διαιτολόγος Δρ Carrie Ruxton, σχολίαεσε, ότι: «Η διατροφική ανάλυση του καλίου είναι πολύ σημαντική. Όλοι γνωρίζουν για τη μείωση του αλατιού, αλλά λίγοι συνειδητοποιούν ότι η αύξηση του καλίου είναι σχεδόν εξίσου σημαντική για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων και των καρδιακών προσβολών.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ανέδειξε την έλλειψη καλίου σε όλη την Ευρώπη ως μείζον διατροφικό πρόβλημα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τελευταία Εθνική Έρευνα -που δημοσιεύθηκε φέτος- δείχνει ότι το ένα τρίτο των εφήβων και το ένα τέταρτο των ενηλίκων κινδυνεύουν από έλλειψη καλίου, με επιπτώσεις στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και τη λειτουργία των μυών.

«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, σε ατομικό επίπεδο, προκειμένου να αυξήσουμε την πρόσληψη καλίου» συνεχίζουν οι ειδικοί, προτείνοντας περισσότερα φρούτα, λαχανικά και ψάρια. Οι χυμοί φρούτων είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε κάλιο, ενώ άλλες εξίσου σημαντικές τροφές είναι το σπανάκι, τα φασόλια lima, η ψητή πατάτα, το γιαούρτι, η μπανάνα και ο τόνος.

Τροφές πλούσιες σε κάλιο είναι, μεταξύ άλλων, το αβοκάντο, οι μπανάνες και το σπανάκι.



Με πληροφορίες από Guardian