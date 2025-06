Κάπνισμα: Περισσότεροι από 7 εκατ. άνθρωποι πέθαναν το 2023 εξαιτίας της έκθεσης στον καπνό

Η έκθεση στον καπνό προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 7 εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως το 2023, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Το κάπνισμα παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου στους άνδρες, με 5,59 εκατομμύρια θανάτους, ενώ στις γυναίκες κατατάσσεται έβδομος, με 1,77 εκατομμύρια θανάτους.

Παρότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημειώσει μείωση 45% στους θανάτους που αποδίδονται στον καπνό από το 1990 – συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος, της μάσησης καπνού και του παθητικού καπνίσματος – σε παγκόσμιο επίπεδο τα ποσοστά έχουν αυξηθεί κατά 24,4%.

Η ανάλυση, που προέρχεται από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (Institute for Health Metrics and Evaluation – IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, βασίστηκε σε δεδομένα της μελέτης Global Burden of Disease και παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος στο Δουβλίνο.

Ορισμένες χώρες έχουν καταγράψει δραματική αύξηση στους θανάτους που σχετίζονται με τον καπνό, σύμφωνα με τους ερευνητές, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην Αίγυπτο, όπου οι θάνατοι το 2023 ήταν αυξημένοι κατά 124,3% σε σύγκριση με το 1990.

Ο Μπρουκς Μόργκαν, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME), δήλωσε: «Η έκθεση στον καπνό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου που εντοπίστηκαν στη μελέτη Global Burden of Disease του 2023, συμβάλλοντας σε περίπου έναν στους οκτώ θανάτους παγκοσμίως.

Παρότι ορισμένες χώρες σημειώνουν ενθαρρυντική μείωση των θανάτων που σχετίζονται με τον καπνό, άλλες ακολουθούν την αντίθετη πορεία. Οι τάσεις αυτές αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για επιτάχυνση της εφαρμογής και ενίσχυση της επιβολής αποδεδειγμένα αποτελεσματικών στρατηγικών για τη μείωση της χρήσης καπνού».

Σε ξεχωριστή έρευνα, ομάδα του Ινστιτούτου Κλινικής και Υγειονομικής Αποτελεσματικότητας (IECS) στην Αργεντινή εξέτασε τον αντίκτυπο της χρήσης καπνού σε πέντε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος: τη Βολιβία, την Ονδούρα, τη Νιγηρία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.

Υπολόγισαν ότι ο καπνός προκάλεσε περισσότερους από 41.000 θανάτους σε αυτές τις χώρες και κόστισε σχεδόν 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιατρικά έξοδα, χαμένη παραγωγικότητα και άτυπη φροντίδα υγείας.

Η Κασάντρα Κέλι-Σιρίνο, εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Ένωσης κατά της Φυματίωσης και των Πνευμονοπαθειών, δήλωσε: «Η έρευνα που παρουσιάστηκε σήμερα στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος υπενθυμίζει με εμφατικό τρόπο ότι ο καπνός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο καταστροφικές απειλές για τη δημόσια υγεία της εποχής μας. Δεν υπάρχει κανένα “υγιεινό” προϊόν καπνού και η έννοια του μειωμένου κινδύνου συχνά σημαίνει απλώς αυξημένα κέρδη για τη βιομηχανία. Οφείλουμε να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής».

Μια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα καλεί τις χώρες να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του καπνίσματος και των νέων προϊόντων νικοτίνης, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, προτείνοντας μέτρα όπως η αύξηση των φόρων και οι προειδοποιήσεις με σοκαριστικές εικόνες στις συσκευασίες.

Ο Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε στο συνέδριο ότι η πρόοδος στον έλεγχο του καπνίσματος παραμένει εύθραυστη. Συγκεκριμένα είπε: «Παρά την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου, η καπνοβιομηχανία συνεχίζει να προσαρμόζεται, προωθώντας νέα προϊόντα, στοχεύοντας τους νέους και υπονομεύοντας όσα έχουμε κατακτήσει.»

Ο ίδιος πρότεινε ότι οι υψηλότεροι φόροι στα προϊόντα καπνού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά στον τομέα της υγείας, που έχουν προκύψει σε πολλές χώρες λόγω της μείωσης της διεθνούς βοήθειας.

Με πληροφορίες από Guardian