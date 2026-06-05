«Κάντε τους ανθρώπους να εθιστούν»: Το έγγραφο της Microsoft για νέο εργαλείο AI που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Microsoft βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά τη διαρροή εσωτερικού εγγράφου που αποκαλύπτει τη στρατηγική της για ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο γίνεται ευθεία αναφορά στην ανάγκη να γίνει το προϊόν «εθιστικό» για τους χρήστες.

Σύμφωνα με έγγραφο που εξασφάλισε το 404 Media, η εταιρεία σχεδιάζει να ενσωματώσει έναν νέο προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Scout στη σουίτα εφαρμογών Microsoft 365.

Στο κείμενο περιγράφονται τρία στάδια ανάπτυξης του προϊόντος, με το πρώτο να φέρει τον τίτλο: «Κάντε τους ανθρώπους να εθιστούν».

Το έγγραφο αναφέρει ότι η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει την ανάπτυξη της αυτόνομης έκδοσης του εργαλείου, με στόχο την αύξηση της βάσης χρηστών και τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος λειτουργιών που θα το καθιστούν απαραίτητο στην καθημερινότητά τους.

«Αυτό συμβαίνει ήδη οργανικά», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η διατύπωση προκάλεσε αμηχανία ακόμη και στο εσωτερικό της Microsoft.

Υπάλληλοι που μίλησαν ανώνυμα στο 404 Media εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για τη χρήση του όρου «εθισμός».

Ένας εξ αυτών χαρακτήρισε τη σχετική αναφορά «ιδιαίτερα ανησυχητική», υποστηρίζοντας ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουν εξάρτηση από chatbots και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν πιστεύω ότι κανένα προϊόν θα έπρεπε να έχει ως στρατηγικό στόχο να δημιουργεί εθισμό», ανέφερε.

Άλλος εργαζόμενος εμφανίστηκε πιο κυνικός, σχολιάζοντας ότι η δημιουργία προϊόντων που κρατούν τον χρήστη διαρκώς ενεργό αποτελεί διαχρονικό στόχο σχεδόν όλων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

«Ευτυχώς για εμάς, η Microsoft δεν είναι ιδιαίτερα καλή στο να δημιουργεί εθιστικά προϊόντα σε σύγκριση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς», είπε χαρακτηριστικά.

Οι φόβοι για τον «εθισμό» στην τεχνητή νοημοσύνη

Η διαρροή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά λογισμικά, τα σύγχρονα chatbots επικοινωνούν με φυσική γλώσσα, προσομοιώνοντας ανθρώπινες συνομιλίες και δημιουργώντας συχνά μια αίσθηση προσωπικής σχέσης με τον χρήστη.

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η συνεχής αλληλεπίδραση με τέτοιου είδους συστήματα μπορεί να οδηγήσει ορισμένους ανθρώπους σε υπερβολική εξάρτηση ή συναισθηματική προσκόλληση.

Το εσωτερικό έγγραφο της Microsoft αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και ο διευθύνων σύμβουλος Σάτια Ναδέλα, χρησιμοποιούν ήδη το νέο εργαλείο.

Σύμφωνα με το κείμενο, το ClawPilot –η εσωτερική έκδοση του συστήματος– εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία εντός της εταιρείας χωρίς επίσημη προώθηση ή καμπάνια ενημέρωσης.

Το 404 Media σημειώνει ότι η χρήση της λέξης «εθισμός» προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση σε μια περίοδο όπου οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν να αντικρούσουν τις κατηγορίες ότι σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με τρόπο που ενισχύει την εξάρτηση των χρηστών.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι παραμένει ασαφές αν η συγκεκριμένη διατύπωση αντανακλά επίσημη στρατηγική της Microsoft ή αν πρόκειται για ατυχή επιλογή λέξεων από τους συντάκτες του εγγράφου.

Ωστόσο, η αναφορά έχει ήδη πυροδοτήσει συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στην ανάπτυξη εργαλείων που ενθαρρύνουν τη συχνή χρήση και στη συνειδητή επιδίωξη δημιουργίας συμπεριφορών εξάρτησης.

Μέχρι στιγμής η Microsoft δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το περιεχόμενο του εγγράφου που διέρρευσε.

Με πληροφορίες από Futurism.com